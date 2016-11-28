Как Квартальнов стал Майком Кинаном

После матча ЦСКА - «Динамо» страсти не утихали. Почему-то у раздевалки бело-голубых.

После финальной сирены победители шествуют в раздевалку, как сквозь строй. Ручкаясь с динамовским персоналом. «Молодчики!» - приветствуют победителей.

Праздничную атмосферу нарушает рык из-за дверей, открывающих путь на лед. Адресована реплика судьям. А ведь они в лице рефери Максима Сидоренко пострадали. Шайба в первом периоде попала в арбитра, сына известного тренера Андрея Сидоренко.

- Как дела у Сидоренко? – интересуюсь у бывшего судьи Сергея Карабанова, ныне представителя секретариата.

- Прилетело в челюсть, но жив. Хорошо, что рикошетом. Это такая судейская участь. Здесь же, на этой арене, шайбой сломали челюсть Константину Оленину, Роман Гофман тоже становился жертвой шайбы. Да много таких…

- Владимир Матвеевич, вы бывший судья, - обращается к отцу динамовского защитника и заслуженного в прошлом судьи Ильи Никулина тренер гостей Владимир Воробьев. – Ответьте, такие удаления в овертайме дают?

- Спроси об этом у главного судьи КХЛ, - отвечает Никулин-старший.

- И спрошу, - Воробьев скрывается в раздевалке, куда на насколько секунд запускают телевизионную группу.

А в раздевалке ЦСКА уныние. Лишь Валерий Ничушкин находит слова для журналистов. Объясняет, что его команда создала много моментов, но их не реализовала и из рук вон плохо действовала в овертайме, получив численное преимущество.

- Валерий, это ваш первый гол в ворота «Динамо»? Долго вынашивали месть? Уж не с финала ли плей-офф-2013?

- Ну, да, - Ничушкин улыбается. – Три года копил. Шучу, конечно. Но забить приятно. Такую нужную шайбу. Но еще нужнее был гол в овертайме.

- Почему игнорируете буллиты?

- Игнорирую? Я-то готов пробить, но решает тренер.

А тренеры израсходовали все силы, до донышка, в игре.

- Победа была нам очень нужна, - с трудом подбирает слова главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин.

- К сожалению, победа оказалась нужнее сопернику, а у нас… не нашлось игрока, способного в сложные моменты взять лидерство на себя, - признается наставник ЦСКА Дмитрий Квартальнов. – Но я доволен хотя бы тем, что удалось на последних секундах сравнять счет. А буллиты… - наставник машет рукой.

- Зачем вы в середине второго периода взяли в руки клюшку и спустились ко льду? Как известный канадец Майк Кинан?

- Очень хотел подозвать лайнсмена. Ведь что получилось. Наш Ожиганов оказался шестым на ноль-ноль-ноль-н оль и одну какую-то долю секунды, и нам дали нарушение численного состава. А динамовцы вшестером ездили секунд 20…