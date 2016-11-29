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Игроки ТХК в отчаянии написали письмо губернатору. А как же Универсиада?

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игроки "ТХК"
Игроки "ТХК"

В тверском клубе серьезные проблемы с финансами, которые могут отразиться на выступлении сборной России на Универсиаде-2017.

29 ноября игроки ТХК отправили письмо губернатору тверской области Игорю Рудене.

«Уважаемый Игорь Михайлович, - говорится в послании хоккеистов. – Мы понимаем вашу занятость делами региона. ТХК отстаивает его честь и уверенно держит марку лидера в Высшей хоккейной лиге. Мы бьемся за честь тверской области. Мы готовы и дальше биться достигая новых побед.

Однако на сегодняшний день так и нет ясности с нашим будущим. Бюджет на следующий год не сформирован. Существует задолженность по заработной плате. Команда играет исключительно с верой в решение накопившихся проблем.

Мы знаем, что вы любите спорт и занимались хоккеем. Просим вас обратить внимание на наши проблемы и встретится с руководством клуба для решения накопившихся вопросов…»

Вот такое письмо. Суть его сводится к тому, что игрокам ТХК давно не платят зарплату. И что самое важное – даже не обещают заплатить. Будущее команды в тумане. И наверняка хоккеисты понимают, что возможен и самый худший вариант – клуб прекратит свое существование.

А почему нет? Снялся же с чемпионата ВХЛ после первого круга «Кристалл». Теперь за запланированные встречи с ним, соперникам начисляют «сухие» победы. Вот такой виртуальный спорт.

Конечно, сейчас трудно представить, что этим же путем пойдет и ТХК. Ведь тверская команда ныне – единоличный лидер Высшей хоккейной лиги. Она стала победителем регулярного чемпионата и в прошлом сезоне.

Однако в этом году в Тверской области сменился губернатор. И, похоже, что отношение к хоккею в области после перемены власти резко изменилось. Желания содержать свою команду в ВХЛ не ощущается. Даже не смотря на то, что тверской хоккей подарил миру такого мастера, как Илья Ковальчук.

Между тем, ранее было объявлено, что тверской клуб станет базовой командой для сборной России, которая примет участие в Универсиаде-2017. А это весьма престижное для нашей страны соревнование, которое пройдет в Казахстане.

На встрече с руководством ФХР власти региона пообещали, что клуб не бросят и окажут ему финансовую помощь.

Но судя по этому письму, последствий этих обещаний игроки пока не ощутили.

Так что им делать?

Защищать честь России на международной арене или расходится по другим клубам в поисках работы и зарплаты пока это еще возможно?

Пора бы дать четкий ответ. Которого ждут не только в клубе, но и в ФХР.

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