Дома – лучше. Как встречали Сергея Карякина (фото)
Фотокорреспондент «Советского спорта» Дарья Исаева встретила в аэропорту гроссмейстера Сергея Карякина, возвратившегося домой после матча за титул чемпиона мира по шахматам ФИДЕ.
Сергей Карякин с женой Галией и менеджер Кирилл Зангалис увидели встречающих.Источник: «Советский спорт»
Медаль участника матча.Источник: «Советский спорт»
Первая пресс-конференция состоялась прямо у выхода из зоны контроля.Источник: «Советский спорт»
Селфи с гроссмейстером спешат сделать даже журналисты.Источник: «Советский спорт»
Поклонница приготовила специальную футболку для встречи с кумиром...Источник: «Советский спорт»
... и кумир тут же примерил ее к радости собравшихся.Источник: «Советский спорт»
Боец ММА Джефф Монсон прилетел тем же рейсом - он познакомился с Карякиным прямо на борту самолета и был очень впечатлен.Источник: «Советский спорт»
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