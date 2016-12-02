Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)2 : 4Зенит (мол)
Хоккей  Динамо Рига- : -Металлург
Футбол  Наполи- : -Интер
Хоккей  Динамо Минск- : -Салават Юлаев
Футбол  Майнц- : -Бавария
Баскетбол  Барселона- : -Панатинаикос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дома – лучше. Как встречали Сергея Карякина (фото)

Дарья Исаева
Дарья Исаева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Фотокорреспондент «Советского спорта» Дарья Исаева встретила в аэропорту гроссмейстера Сергея Карякина, возвратившегося домой после матча за титул чемпиона мира по шахматам ФИДЕ.

Сергей Карякин с женой Галией и менеджер Кирилл Зангалис увидели встречающих.
Сергей Карякин с женой Галией и менеджер Кирилл Зангалис увидели встречающих.Источник: «Советский спорт»

Медаль участника матча.
Медаль участника матча.Источник: «Советский спорт»

Первая пресс-конференция состоялась прямо у выхода из зоны контроля.
Первая пресс-конференция состоялась прямо у выхода из зоны контроля.Источник: «Советский спорт»

Селфи с гроссмейстером спешат сделать даже журналисты.
Селфи с гроссмейстером спешат сделать даже журналисты.Источник: «Советский спорт»

Поклонница приготовила специальную футболку для встречи с кумиром...
Поклонница приготовила специальную футболку для встречи с кумиром...Источник: «Советский спорт»

... и кумир тут же примерил ее к радости собравшихся.
... и кумир тут же примерил ее к радости собравшихся.Источник: «Советский спорт»

Боец ММА Джефф Монсон прилетел тем же рейсом - он познакомился с Карякиным прямо на борту самолета и был очень впечатлен.
Боец ММА Джефф Монсон прилетел тем же рейсом - он познакомился с Карякиным прямо на борту самолета и был очень впечатлен.Источник: «Советский спорт»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарри Каспаров: Карлсен – шахматист чемпионского уровня, а Карякин – просто сильный гроссмейстер13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров подвел итоги матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном.«Больше всего соскучился по сыну». Как Сергея Карякина встретили в Москве«Больше всего соскучился по сыну». Как Сергея Карякина встретили в МосквеПретендент на шахматную корону Сергей Карякин, давший бой в Нью-Йорке чемпиону мира Магнусу Карлсену, вернулся в Москву.Сергей Карякин: В понедельник пойду на матч «Спартака» и надеюсь принести ему удачуРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин, вернувшийся в Москву из Нью-Йорка, где проходил его матч на первенство мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном, сообщил, что в понедельник собирается пойти на футбольный матч «Спартак» - «Рубин».Сергей Карякин: Я слишком почтительно отнесся к КарлсенуРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин, вернувшийся в Москву из Нью-Йорка, где проходил его матч на первенство мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном, заявил, что в 10-й партии пропустил ничейный вариант из-за того, что слишком почтительно отнесся к сопернику.Российский гроссмейстер Сергей Карякин вернулся в МосквуРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин, уступивший в матче на первенство мира по шахматам норвежцу Магнусу Карлсену, вернулся из Нью-Йорка в Москву.Как Карпов болел вместе со СмертинымКак Карпов болел вместе со Смертиным«Советский спорт» рассказывает о том, как Анатолий Карпов и Алексей Смертин в Нью-Йорке переживали за Сергея Карякина.Сергей Карякин: Надеюсь, после зимнего перерыва «Спартак» станет чемпиономУчастник последнего матча на первенство мира по шахматам Сергей Карякин пожелал московскому «Спартаку» выиграть чемпионат России-2016/17.Анатолий Карпов: Игра давалась Карякину тяжело, он очень медленно думалЗнаменитый российский шахматист, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал итоги матча за мировую корону между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном. Напомним, что победу одержал Карлсен.Кирсан Илюмжинов: Класс Карлсена сказался в тай-брейке – он доминировал в дебютеКирсан Илюмжинов: Класс Карлсена сказался в тай-брейке – он доминировал в дебютеПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» подвел итоги матча за шахматную корону.Анна Чакветадзе: Карякин в теннис играет лучше, чем я в шахматыАнна Чакветадзе: Карякин в теннис играет лучше, чем я в шахматыИзвестная теннисистка рассказала о том, как готовила российского гроссмейстера Сергея Карякина к матчу за шахматную корону.Кирсан Илюмжинов: Матч в Нью-Йорке – мой подарок американцамПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» подвел итоги матча за шахматную корону.Гарри Каспаров: Поздравляю Карлсена. Он недостаточно подготовился, но Карякин был невзрачнымЗнаменитый российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поделился впечатлениями после матча за мировую корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным. Напомним, что победу одержал Карлсен.Кирсан Илюмжинов: Карякин разрушил миф о непобедимости КарлсенаПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» подвел итоги матча за шахматную корону.Павел Эльянов: Карякин сражался как лев, но на что они потратили миллион на подготовку?Украинский гроссмейстер Павел Эльянов поделился впечатлениями после матча за мировую корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным. Напомним, что победу одержал Карлсен.Магнус Карлсен: Это был хороший день рожденияНорвежский шахматист Магнус Карлсен поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча за мировую корону. Напомним, что он победил россиянина Сергея Карякина и стал чемпионом мира.«Карякин – кандидат номер один на следующий матч за корону»«Карякин – кандидат номер один на следующий матч за корону»Вице-президент Шахматной федерации Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин подвел итоги матч за шахматную корону.Сергей Родионов: Если у Карякина еще остались силы, «Спартак» приглашает его на матч с «Рубином»Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов заявил, что столичный клуб пригласил российского шахматиста Сергея Караякина на матч с «Рубином».Сергей Карякин: Благодарю болельщиков за каждое слово поддержкиРоссиянин Сергей Карякин после поражения от норвежца Магнуса Карлсена на тай-брейке матча за звание чемпиона мира по шахматам выразил слова благодарности своим болельщикам.Магнус Карлсен: Вторая партия тай-брейка была немного разочаровывающейЧемпион мира норвежец Магнус Карлсен после победы в матче за мировую шахматную корону над россиянином Сергеем Карякиным отметил, что был хорошо готов к тай-брейку, хотя вторая партия вышла немного разочаровывающей.Николай Попов: Уловка Карлсена в 12-й партии помогла ему выиграть тай-брейкНиколай Попов: Уловка Карлсена в 12-й партии помогла ему выиграть тай-брейкЭксперт «Советского спорта» оценивает события заключительной фазы матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.

Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости

Cпецпредложение