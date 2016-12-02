Дома – лучше. Как встречали Сергея Карякина (фото)

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«Больше всего соскучился по сыну». Как Сергея Карякина встретили в Москве Претендент на шахматную корону Сергей Карякин, давший бой в Нью-Йорке чемпиону мира Магнусу Карлсену, вернулся в Москву.

Сергей Карякин: В понедельник пойду на матч «Спартака» и надеюсь принести ему удачу Российский гроссмейстер Сергей Карякин, вернувшийся в Москву из Нью-Йорка, где проходил его матч на первенство мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном, сообщил, что в понедельник собирается пойти на футбольный матч «Спартак» - «Рубин».

Сергей Карякин: Я слишком почтительно отнесся к Карлсену Российский гроссмейстер Сергей Карякин, вернувшийся в Москву из Нью-Йорка, где проходил его матч на первенство мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном, заявил, что в 10-й партии пропустил ничейный вариант из-за того, что слишком почтительно отнесся к сопернику.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин вернулся в Москву Российский гроссмейстер Сергей Карякин, уступивший в матче на первенство мира по шахматам норвежцу Магнусу Карлсену, вернулся из Нью-Йорка в Москву.

Как Карпов болел вместе со Смертиным «Советский спорт» рассказывает о том, как Анатолий Карпов и Алексей Смертин в Нью-Йорке переживали за Сергея Карякина.

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Анатолий Карпов: Игра давалась Карякину тяжело, он очень медленно думал Знаменитый российский шахматист, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал итоги матча за мировую корону между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном. Напомним, что победу одержал Карлсен.

Кирсан Илюмжинов: Класс Карлсена сказался в тай-брейке – он доминировал в дебюте Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» подвел итоги матча за шахматную корону.

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Гарри Каспаров: Поздравляю Карлсена. Он недостаточно подготовился, но Карякин был невзрачным Знаменитый российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поделился впечатлениями после матча за мировую корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным. Напомним, что победу одержал Карлсен.

Кирсан Илюмжинов: Карякин разрушил миф о непобедимости Карлсена Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» подвел итоги матча за шахматную корону.

Павел Эльянов: Карякин сражался как лев, но на что они потратили миллион на подготовку? Украинский гроссмейстер Павел Эльянов поделился впечатлениями после матча за мировую корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным. Напомним, что победу одержал Карлсен.

Магнус Карлсен: Это был хороший день рождения Норвежский шахматист Магнус Карлсен поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча за мировую корону. Напомним, что он победил россиянина Сергея Карякина и стал чемпионом мира.

«Карякин – кандидат номер один на следующий матч за корону» Вице-президент Шахматной федерации Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин подвел итоги матч за шахматную корону.

Сергей Родионов: Если у Карякина еще остались силы, «Спартак» приглашает его на матч с «Рубином» Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов заявил, что столичный клуб пригласил российского шахматиста Сергея Караякина на матч с «Рубином».

Сергей Карякин: Благодарю болельщиков за каждое слово поддержки Россиянин Сергей Карякин после поражения от норвежца Магнуса Карлсена на тай-брейке матча за звание чемпиона мира по шахматам выразил слова благодарности своим болельщикам.

Магнус Карлсен: Вторая партия тай-брейка была немного разочаровывающей Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен после победы в матче за мировую шахматную корону над россиянином Сергеем Карякиным отметил, что был хорошо готов к тай-брейку, хотя вторая партия вышла немного разочаровывающей.