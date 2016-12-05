Артем Милевский: Может, выстрелю и в 33 еще сыграю в Лиге чемпионов!

Форвард «Тосно» рассказал «Советскому спорту», в какой ситуации может уехать в Италию, и объяснил, почему все еще болеет за «Динамо» (Киев).

«Пока мы на режиме, дома сидим. Летом поинтереснее будет»

– Футболисты «Зенита» всегда смотрят хоккей из вип-ложи. Вы ходили на матч СКА, который они выиграли 9:0, и сидели с обычными болельщиками.

– Это нормально, что у «Зенита» есть своя ложа. А мне все равно, где сидеть. Я пришел посмотреть именно как простой болельщик.

– Многие узнавали вас?

– Нет, пара человек.

– Первый раз сходили на СКА?

– Да, давно собирался. Хорошо, что удалось достать билеты. Тем более я болельщик армейцев, поклонник КХЛ. Мне СКА нравился, когда там еще играл Панарин. Дома в Минске иногда хожу на матчи местного «Динамо», но эта команда намного слабее. За Ковальчуком, Дацюком, Дадоновым, Шипачевым приятно наблюдать, они играют в умный хоккей – это то, что мне нравится.

– В первую очередь вы упомянули Панарина. Знакомы?

– Нет, просто нравится, как он играет. Я еще раньше болел за СКА, когда они постоянно проигрывали – например, ЦСКА в финале конференции. Очень переживал, когда СКА отыгрался с 0-3 в серии с ЦСКА.

– Вы спрашивали у подписчиков в Фейсбуке, где в Петербурге весело. Нашли это место?

– Сейчас тренировки занимают очень много времени, дорога туда и обратно. Тем более такая погода, что нет желания куда-то выбираться. У «Тосно» важный период, и пока мы на режиме, дома сидим. Летом поинтереснее будет.

– У подписчиков и дальше будете интересоваться, куда сходить?

– Такое настроение было, что решил спросить мнение людей, которые живут в Петербурге. Здесь у меня мало знакомых, человека два-три. У одноклубников еще спрашиваю: Макс Палиенко, Дима Богаев, Женя Марков – питерские ребята. В конце концов, в интернете можно вбить «интересные места» – без проблем.

«Когда не играешь – немножко злишься. Но злость держу в себе»

– Вы рассказывали, что в «Конкордии» ездили после матчей к капитану команды в гости, у вас там была своя веселая компания. В «Тосно» такая есть?

– В последнее время игроки больше времени проводят с семьей. Давно не собирались, но это ничего не значит. У нас отличный коллектив. На тренировках у всех прекрасное настроение.

– «Договорились с Парфеновым выйти в премьер-лигу» – ваша цитата. Только пока «Тосно» этого добивается почти без вашей помощи. Как реагируете, что в вас пока видят игрока запаса?

– Для человека, который много где поиграл, это немножко тяжело, непонятно. Я профессионал, тренируюсь, жду своего времени. Не скрываю, что хотел бы больше играть. Но ни на что не жалуюсь. До меня у команды был результат, так что особо я ничем не помог. У нас никто ни на кого не обижается, не кипит. Хотя когда не играешь – немножко злишься.

– Злость держите в себе или можете подойти к Парфенову и высказаться?

– В себе, конечно. Если начну демонстрировать – будет некрасиво с моей стороны. Начнется: «Милевский приехал и начал показывать, что чем-то недоволен». Я ни одной тренировки еще не пропустил. Очень рад, что у «Тосно» такая команда. Есть прекрасные шансы весной выйти в премьер-лигу.

«Уже вряд ли окажусь в Италии»

– В 2010 году вами интересовался «Локомотив». Сколько раз вообще звали в Россию?

– Было приглашение от «Локомотива», но я тогда был капитаном «Динамо», и меня никто бы не отпустил из Киева. Семин хотел видеть в одной команде Алиева и Милевского и сделать ту же связку, что в «Динамо». На тот момент это было невозможно. Больше никто не звал.

– Вы и до перехода в «Тосно» знали гендиректора клуба Вячеслава Матюшенко. При каких обстоятельствах познакомились?

– В Минске посидели, пообщались, не более того. У нас один общий приятель. Остались довольны общением, каждый рассказывал истории про футбол. Потом поддерживали отношения. И вы знаете, к чему это привело. Он позвонил, предложил перейти в «Тосно», дал два дня на раздумья, и я согласился.

– О ваших неприятных историях в киевском «Динамо» часто заходит разговор при переходе в другой клуб?

– Я бы в таком случае не подписывал контракт. В первую очередь, все смотрели на мои футбольные качества. Эти истории – не на первом месте. Меня всегда раздражают эти разговоры, но пытаюсь не показывать виду.

– Вы до сих пор верите, что доберетесь до любимого чемпионата Италии?

– Надо быть реалистами: вероятность очень мала. Но если будет вариант с командой из Серии Б, у которой задача – выход в Серию А, как у «Тосно», – почему бы и нет.

«Никто не повлиял на то, чтобы я остался в «Динамо»

– Свежая новость про вас: жалоба на киевское «Динамо» с требованием выплатить долг по зарплате.

– Да, но больше я ничего не скажу об этом. Это мои личные отношения. Не хочу выносить это в прессу.

– Верите, что получите от «Динамо» деньги?

– Естественно, почему мне не верить в это? Человек задолжал деньги – почему он не обязан мне их выплачивать?

– После всего неприятного, что произошло с вами в родном Киеве, как продолжать болеть за этот клуб?

– «Динамо» для меня – родная семья. Болею за этот клуб и всегда буду переживать за него. Меня там все знают и любят: например, повара, охранники и администраторы на клубной базе. И я их всех люблю. Меня знают как порядочного и хорошего человека. Я переживаю за результаты «Динамо», по возможности смотрю каждый матч в Лиге чемпионов.

– Когда почувствовали, что отношение в клубе к вам меняется?

– Когда меня не взяли на сборы и отправили в дубль при Олеге Блохине. Сожалею, что все так получилось. Никто не повлиял на то, чтобы я остался – это для меня было удивлением.

– Суркис и Блохин отмечали, что много раз пытались с вами разговаривать.

– Никто со мной не разговаривал. Если бы ко мне подошли, мы бы поговорили и поняли бы друг друга.

– «Киевское «Динамо» должно взять на себя процент вины за то, что мы потеряли Милевского и Алиева» – бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк сказал. Согласны?

– Тут никто не виноват. Я буду говорить только за себя, за Сашу не стану. Может быть, я был не прав в каких-то случаях, но душой и телом всегда отдавался на поле. Всегда переживал, переживаю и буду переживать за свой клуб. Просто кому-то простили, а кому-то – нет. Примеров много было, не хочу вдаваться в подробности. Получилось, что ушел я.

– И вы, и ваш агент Александр Панков говорили про цель – вернуться в киевское «Динамо».

– Опять-таки считаю, что это маловероятно. Сейчас говорить об этом, мне кажется, неуместно.

«Сборная – больная тема для меня»

– Вы верили, что в сборную Украины реально вернуться, играя в чемпионате Румынии?

– Я надеялся, показывал свой уровень, весной набрал хорошую форму. Но верил меньше, чем мой агент.

– Когда был самый высокий шанс снова играть в сборной?

– При Фоменко шансов не было (Михаил Фоменко руководил сборной Украины с декабря 2012-го, ушел из команды после трех поражений в группе на Евро-2016 – Прим.ред.) Дело не в личных отношениях. Просто меня не рассматривали как кандидата в сборную.

– Прошлой осенью вы предсказали назначение Андрея Шевченко главным тренером сборной Украины.

– Я же не последний человек в Киеве, у меня много друзей во всех сферах. Я знал об этом. Даже когда сборная вышла на Евро, знал, что следующим тренером будет Шева. Все говорили об этом.

– Шевченко вас обнадежил словами, что двери в сборную открыты для всех?

– Тема сборной для меня больная: об этом очень много говорят, а ничего не меняется. Вызовут или не вызовут – мне эти разговоры надоели.

«От Газзаева мне доставалось первым»

– Часто футболистов спрашивают о самом жестком и самом мягком тренере. Где в этом рейтинге находился бы Парфенов?

– Я бы его поставил посередине. Он консерватор, пытается повышать голос. У него получается грамотно объяснить футболистам, что от них требуется. Пошутить тоже может. У Парфенова есть все, чтобы в дальнейшем стать еще лучше.

– Самым жестким кто был?

– Валерий Газзаев. Мог очень быстро вскипеть, бутылку кинуть в стену во время перерыва. У нас постоянно была накаленная ситуация, но и игроки – сильно мотивированными. При счете 1:1 после первого тайма Газзаев мог зайти, накричать, бутылку кинуть в игроков. Кто-то уворачивался.

– И в вас кидал?

– Да, постоянно, но это нормально. Я ж был капитаном, и мне первым доставалось.

– Самый запоминающийся момент с Газзаевым?

– Мы играли с «Карпатами», счет был 1:1 после первого тайма. Газзаев начал кричать: «Милевский, собери команду. Нам нужны три очка». Тогда так и не выиграли. Прилично досталось после матча и на следующий день.

– Наказал футболистов?

– Нет, но очень сильно переживал, смотрел много видео, анализировал. Газзаев мог не появляться на тренировках неделю, когда проигрывали или играли вничью. Потом виделись за день до следующей игры.

– Знаете, что Газзаев теперь работает в Государственной думе?

– Да, я слежу за ним.

– Выборы президента РФС он недавно проиграл. Если бы спрашивал вашего совета – чтобы могли ему посоветовать улучшить в российском футболе?

– Я ему точно не советчик. У него в Думе есть другие люди, которые могут посоветовать лучше. Пожелал бы ему здоровья и чтобы меньше курил сигары – это вредно. Передаю ему большой привет!

– Кто самый мягкий тренер?

– Все всегда были чем-то недовольны. Пошутить тоже умели, но таких, которые были постоянно на позитиве, не было.

«В «Тосно» каждый может подтравить»

– Почти за три месяца в России с вами ничего не произошло. Больше не даете повода?

– Вот недавно появились фотки пьяного Руни в интернете, и все об этом пишут. Я устал, что мне о таких вещах напоминают. Каждый второй футболист машину разобьет, попадется пьяным, еще что-то сделает – и ничего страшного, через два дня это забывается.

– Вы, пожалуй, в «Тосно» самый известный игрок. Шутить с вами не стесняются?

– Я такой же футболист, как и все ребята в команде, каждый может подтравить. Почти все футболисты одного возраста, одного воспитания, выросли на одной музыке, тех же фильмах, одинаковых ситуациях в жизни.

– Как вам такая ситуация: «Тосно» представляет Ленинградскую область, тренируется в Петербурге, а играет в Великом Новгороде?

– Может, это выглядит комично, но результат требует жертв, я прекрасно это понимаю. Здесь все с этим соглашаются и работают.

– По ощущениям: где был ваш потолок за всю карьеру?

– Может, он еще не настал: выстрелю и в 33 года буду играть в Лиге чемпионов и за сборную. Конечно, вспоминаю матчи со «Спартаком» в квалификации Лиги чемпионов, игры на чемпионате мира в Германии. Было очень много памятных матчей, я очень счастлив, что они у меня были.

«С Алиевым еще сыграем вместе»

– Все еще общаетесь с Александром Алиевым?

– Почти каждый день созваниваемся. Немало вместе пережили, было много положительных и отрицательных моментов. Такое не забыть. Ему сейчас несладко, с женой развелся. Но ничего, бывает. Тренируется, ждет зимой предложения от команд.

– В Казахстане он точно не останется?

– Да, он уже в Киеве находится. Наверное, увидимся с ним в декабре.

– Может, поспособствуете переходу в «Тосно»?

– Это тяжело сделать, так как он тоже будет легионером.

– Милевский и Алиев уже вряд ли воссоединятся в одном клубе?

– В профессиональном клубе уже навряд ли воссоединимся. Но недавно играли за одну команду в матче памяти Валентина Белькевича, который проходил в Минске. И еще вместе наверняка сыграем!