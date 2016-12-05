Мозякин – народный избранник

Завершилось голосование болельщиков на сайте Недели звезд хоккея 2017, по результатам которого определены 16 первых участников Матча звезд КХЛ. За явным преимуществом победил капитан «Магнитки» Сергей Мозякин.



Напомним, голосование началось 25 ноября и продолжалось десять дней. Болельщики определяли костяк команд – по четыре игрока (защитника и трех нападающих) от каждого дивизиона.

Нетрудно было предположить, что борьба за звание «народного избранника» развернется между тремя суперфорвардами – капитанами СКА и «Магнитки» Павлом Дацюком и Сергеем Мозякиным, а также капитаном питерских армейцев в золотом для них сезоне-2014/15 Ильей Ковальчуком.

Так и случилось. Но удивили цифры. Мозякин, набрав 5881 голос, первенствовал за явным преимуществом. У Дацюка, представляющего дивизион Боброва, – «всего» 3810. У его партнера по звену Ковальчука – 3454.

На Востоке 3000-й рубеж покорился также капитану «Салавата Юлаева» Линусу Умарку из дивизиона Чернышева – 3165 голосов.

Болельщики могли выбирать не более двух игроков от одного клуба.

В результате Запад помимо Дацюка и Ковальчука делегировал в Уфу защитников Мэтта Гилроя из «Спартака» (1350 голосов) и московского динамовца Мэта Робинсона (1068), нападающих Мэтта Эллисона из минского «Динамо» (2431), московских армейцев Валерия Ничушкина (1869) и Ивана Телегина (1271), а также представителя «Локомотива» Брэндона Козуна (1681).

В сборную Восточной конференции вместе с Мозякиным пробились защитники Крис Ли из «Магнитики» (2311) и капитан «Авангарда» Евгений Медведев (2017), нападающие Владимир Ткачев из «Ак Барса» (2267), Анатолий Голышев из «Автомобилиста» (1467), Максим Шалунов из «Сибири» (2278) и омич Владимир Соботка (2223).

Мозякин – участник всех звездных уик-эндов, не раз признавался MVP Матча звезд. Но особенно впечатляют его нынешние достижения – 30 голов в регулярном чемпионате, когда не пройдено и 2/3 турнирной дистанции, 454 шайбы в чемпионатах страны – на 26 больше, чем у прежнего рекордсмена Бориса Михайлова. Впереди новая цель – снайперское достижение в регулярных чемпионатах КХЛ Стива Мозеса, 36 голов. Будет красиво, если Мозякин превзойдет его до уфимской Недели звезд хоккея.

А голосование продолжат журналисты, которым предстоит определить по вратарю, защитнику и нападающему от каждого дивизиона. Наверняка в Уфе мы увидим Илью Сорокина, Игоря Шестеркина. Конкуренцию им составит опытный Александр Еременко.

Московского армейца динамовец уже переиграл, в четверг состоится его дуэль с армейцем питерским.

И, конечно, Уфа хочет видеть нападающего Кирилла Капризова и защитника Захара Арзамасцева. Их кандидатуры может выдвинуть лига в третьем туре выборов.



