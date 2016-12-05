Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак- : -Ак Барс
Футбол  Бавария- : -Атлетико
Футбол  ПСВ- : -Ростов
Футбол  Манчестер Сити- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мозякин – народный избранник

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Мозякин
Сергей МозякинИсточник: «Советский спорт»

Завершилось голосование болельщиков на сайте Недели звезд хоккея 2017, по результатам которого определены 16 первых участников Матча звезд КХЛ. За явным преимуществом победил капитан «Магнитки» Сергей Мозякин.

Напомним, голосование началось 25 ноября и продолжалось десять дней. Болельщики определяли костяк команд – по четыре игрока (защитника и трех нападающих) от каждого дивизиона.

Нетрудно было предположить, что борьба за звание «народного избранника» развернется между тремя суперфорвардами – капитанами СКА и «Магнитки» Павлом Дацюком и Сергеем Мозякиным, а также капитаном питерских армейцев в золотом для них сезоне-2014/15 Ильей Ковальчуком.

Так и случилось. Но удивили цифры. Мозякин, набрав 5881 голос, первенствовал за явным преимуществом. У Дацюка, представляющего дивизион Боброва, – «всего» 3810. У его партнера по звену Ковальчука – 3454.

На Востоке 3000-й рубеж покорился также капитану «Салавата Юлаева» Линусу Умарку из дивизиона Чернышева – 3165 голосов.

Болельщики могли выбирать не более двух игроков от одного клуба.

В результате Запад помимо Дацюка и Ковальчука делегировал в Уфу защитников Мэтта Гилроя из «Спартака» (1350 голосов) и московского динамовца Мэта Робинсона (1068), нападающих Мэтта Эллисона из минского «Динамо» (2431), московских армейцев Валерия Ничушкина (1869) и Ивана Телегина (1271), а также представителя «Локомотива» Брэндона Козуна (1681).

В сборную Восточной конференции вместе с Мозякиным пробились защитники Крис Ли из «Магнитики» (2311) и капитан «Авангарда» Евгений Медведев (2017), нападающие Владимир Ткачев из «Ак Барса» (2267), Анатолий Голышев из «Автомобилиста» (1467), Максим Шалунов из «Сибири» (2278) и омич Владимир Соботка (2223).

Мозякин – участник всех звездных уик-эндов, не раз признавался MVP Матча звезд. Но особенно впечатляют его нынешние достижения – 30 голов в регулярном чемпионате, когда не пройдено и 2/3 турнирной дистанции, 454 шайбы в чемпионатах страны – на 26 больше, чем у прежнего рекордсмена Бориса Михайлова. Впереди новая цель – снайперское достижение в регулярных чемпионатах КХЛ Стива Мозеса, 36 голов. Будет красиво, если Мозякин превзойдет его до уфимской Недели звезд хоккея.

А голосование продолжат журналисты, которым предстоит определить по вратарю, защитнику и нападающему от каждого дивизиона. Наверняка в Уфе мы увидим Илью Сорокина, Игоря Шестеркина. Конкуренцию им составит опытный Александр Еременко.

Московского армейца динамовец уже переиграл, в четверг состоится его дуэль с армейцем питерским.

И, конечно, Уфа хочет видеть нападающего Кирилла Капризова и защитника Захара Арзамасцева. Их кандидатуры может выдвинуть лига в третьем туре выборов.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КХЛ: «Слован» не снимется с чемпионата«Слован» не снимется с чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне, заявили в пресс-службе лиги.Борис Майоров: Здорово, что Знарок вызвал в сборную России и опытных игроков, и молодежьДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал расширенный состав сборной России для участия в Кубке Первого канала.Ковальчук, Дацюк, Мозякин вошли в расширенный состав сборной на Кубок Первого каналаКовальчук, Дацюк, Мозякин вошли в расширенный состав сборной на Кубок Первого каналаГлавный тренер сборной России Олег Знарок обнародовал расширенный список состава команды на Кубок Первого канала, который пройдет с 15 по 18 декабря в Москве.КХЛ. «Адмирал» уступил СКА, «Куньлунь» проиграл ЦСКА и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Сибирь» дома уступила новокузнецкому «Металлургу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и новокузнецким «Металлургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Кузни».Двужильный ЦСКА. Как армейцы одолели «Куньлунь» без пятерых игроков сборнойДвужильный ЦСКА. Как армейцы одолели «Куньлунь» без пятерых игроков сборнойЦСКА вновь доказал, что силен в первую очередь системой, а не отдельными яркими мастерами. Москвичи одержали победу в Шанхае – 2:0.Максим Казаков: «Адмирал» ни в чем не уступал СКАНападающий «Адмирала» Максим Казаков поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).Санников получил травму в матче с «Кузней»Капитан «Сибири» Степан Санников травмировал плечо.Александр Андриевский: Хотелось бы, чтобы судейский комитет разъяснил нам момент с удалением РукавишниковаГлавный тренер «Адмирала» Александр Андриевский поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).ЦСКА на выезде обыграл «Куньлунь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и ЦСКА завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу ЦСКА.Плэтт возвращается в ЦСКА?Нападающий Джефф Плэтт, финалист Кубка Гагарина-2016, возвращается в КХЛ, сообщает шведский источник Exppressen.Олег Знарок: Зуб в игре с «Адмиралом» оставил неплохое впечатлениеГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).Плэтт вернется в КХЛНападающий «Векше» Джефф Плэтт вернется в Континентальную хоккейную лигу, сообщает «Чемпионат».Еременко, Хиетанен и Тальбо – лучшие игроки прошедшей недели в КХЛКомиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ на основании анализа статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ, определила лауреатов четырнадцатой игровой недели турнира в четырех номинациях.Парад кандидатов в сборнуюПарад кандидатов в сборнуюПитерские армейцы одержали третью победу в турне по маршруту Пекин – Хабаровск – Владивосток, одолев «Адмирал» 4:1.«Амур» дома обыграл «Северсталь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Северсталью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Амура».СКА обыграл «Адмирал», одержав шестую победу подрядВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл «Адмирал» со счетом 4:1.«Адмирал» - СКА. Гусев получил повреждение и досрочно завершил матчНападающий СКА Никита Гусев во время матча армейцев с «Адмиралом» получил повреждение и не смог продолжить игру.«Адмирал» - СКА - 1:4. Как это былоВ понедельник, 5 декабря в матче чемпионата КХЛ «Адмирал» сыграет со СКА.Знарок спалился! Теперь СКА не отвертится от звания «Базовый клуб сборной»Знарок спалился! Теперь СКА не отвертится от звания «Базовый клуб сборной»Обозреватель «Советского спорта» - о просторных окнах в чемпионате КХЛ для питерского клуба.

Сергей Мозякин
Сергей Мозякинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение