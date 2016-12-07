Сразимся за хоккей!

Генеральный директор Спортивно-развлекательного квартала "Парк легенд", двукратный чемпион Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, хоккеист Павел Буре и вице-президент Спортивно-развлекательного квартала "Парк легенд" Владимир Мышкин (слева направо) на праздничном мероприятии, приуроченном к 70-летию отечественного хоккея в России, в "Парке Легенд" в Москве. Источник: РИА «Новости»

Сегодня в Музее хоккея журналистам показали экспозицию «Красная машина. Страницы истории. 1946-2016 гг.», посвященную 70-летия отечественного хоккея.

- И сколько зубов собираетесь еще надергать? – Владимир Юрзинов-старший приветствует первого президента КХЛ Александра Медведева перед церемонией. Вокруг дружный смех.

Речь идет о защитнике-новичке СКА Артеме Зубе, недавно перешедшем из «Амура».

Но это другая тема. Сейчас в фокусе ветераны – Александр Якушев, Алексей Касатонов, Владимир Мышкин, Игорь Тузик, Виктор Шалимов, Александр Кожевников, Павел Буре, Игорь Болдин, Виталий Прохоров, Ирек Гимаев, Максим Михайловский, Андрей Коваленко, Алексей Яшин.

Всех приглашают в зал. Ведущий Роман Скворцов знакомит с обширной праздничной программой. Слово берет старейшина тренерского цеха Юрзинов.

- Только коротенько, Владимир Владимирович, - просят в зале.

- Коротенько? Пожалуйста. Многие из нас вышли из дворового хоккея. А Тарасов говорил: «За хоккей надо сражаться!» Так давайте сражаться.

Слово берут президент клуба «Легенды хоккея» Якушев, глава Парка легенд Касатонов. Его заместитель Мышкин презентует экспозицию, которая развернулась на втором этаже Музея хоккея.

Директор музея благодарит Татьяну Тихонову, вдову Виктора Васильевича, которая передала награды своего супруга. И, конечно, газету «Советский спорт». Обложки нашей газеты с историческими репортажами красуются в витринах выставки. Первая полоса номера 9 марта 1954 года посвящена нашим первопроходцам, чемпионам мира в Стокгольме. Под фото каждого героя той сборной – абзац текста.

А вот газета, вышедшая после первой олимпийской победы в Кортина д’Ампеццо-1956.

Есть и более свежий номер – от 13 сентября 1981 года. В подвале первой полосы репортаж нашего спецкора Юрия Цыбанева с Кубка Канады о полуфинале с чехословаками. Почему подвал, а не верх, отданный футболу? Наверное, мало кто верил, что в финале наши победят хозяев. А они не просто выиграли, а разгромили родоначальников хоккея.

Русская Ракета Павел Буре с удовольствием оставляет для новой экспозиции автограф.

- Павел, а вы что отдали в музей? – интересуюсь у президента Лиги легенд и героя Нагано-98.

- Что-то отдал, - загадочно улыбается Буре и спешит на новый каток, где через полчаса начинается матч ветеранов.







