Руслан Захаров: Я – не клятвоотступник

Сегодня Ричард Макларен зачитает вторую часть доклада, посвященного Играм-2014 и якобы имевшимся там нарушениям антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Накануне мы поговорили с олимпийским чемпионом по шорт-треку Русланом Захаровым, который произнес в Сочи клятву спортсменов.



«БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ЛЮБЫЕ ОБВИНЕНИЯ – КЛЕВЕТА»

- Часто вспоминаете церемонию открытия Игр в Сочи? Помните слова клятвы?

-Как же! «От имени всех спортсменов обещаю не употреблять, соблюдать, быть честным во имя спорта и во славу чего-то там». Дословно уже не воспроизведу.

- Не применять допинг?

- Да. Этот листочек, кстати, со словами клятвы я сдал в Национальный музей республики Башкортостан. Там стоит манекен, на нем мой олимпийский комбинезон, шлем, коньки, бумажка с клятвой и, собственно, моя золотая олимпийская медаль.

- Вам не страшно, что после публикации второй части доклада Макларена вас будут считать клятвоотступнико м?

- Клятву я давал искренне и честно, также как и занимаюсь спортом. В принципе, меня уже сейчас можно обвинить в клятвоотступниче стве, ведь клятву я давал от имени всех спортсменов – российских и иностранных. Все равно хоть один спортсмен да попадется на допинге на Играх в Сочи. Самое обидное для меня в этой допинговой истории или, точнее сказать, истерии то, что к Паралимпийским играм в Рио не были допущены российские спортсмены. Я хочу, чтобы гонения на нашу сборную прекратились, чтобы доклад этого человека, который считает себя всезнающим, не привлекал к себе столько внимания, и как минимум, чтобы он был обоснован, подтвержден какими-то фактами. Если факты говорят: «Да, Вася, ты принимал допинг и тебя нужно дисквалифицирова ть», то нужно применять санкции к такому спортсмену. Без доказательств любые обвинения – клевета.

«БЫТЬ ЛЫСЫМ МНЕ УДОБНО»

- На Играх в Сочи ваша шевелюра была пышнее. Сейчас вы бриты наголо. Кому проиграли спор?

- Когда ты тренируешься два раза в день и постоянно в шлеме, тяжело мыть волосы и причесывать. Попробовал изменить прическу, и не было никакого спора. Мне комфортно так жить. Голова дышит, мозг быстрее работает, переваривает информацию. Полтора года нахожусь в таком облике. В юности часто экспериментирова л, у меня были и длинные волосы, и зеленые, и синие, и белые. Меня и брата родители воспитывали строго, но давали свободу выбора. Когда говорил родителям, что хочу ходить блондином, мне говорили: «Без проблем, главное, чтобы было удобно». Быть лысым мне удобно.

- В сборной России вас не дразнят на этой счет?

- Кто меня будет дразнить, я ведь могу догнать любого! -- смеется Руслан.

- Молодые ребята. Ваш родной брат, например?

- Молодые в нашей команде слушают старших. Брат Тимур младше на пять лет. Последние полгода на сборах мы живем в одной комнате. В прошлом году он стал победителем пятого этапа Кубка мира в эстафете. Тимур постоянно выезжает на все международные старты, отобрался на Универсиаду-2017 .

- Ваш брат талантливее вас?

- Талант — это пять процентов успеха, остальные 95 — это работа. Есть люди, которые одарены хорошей техникой, но если ты талант не развивать, он быстро исчезнет. По физическим показателям брат гораздо сильнее меня.

- После Игр в Сочи вы продолжаете прогрессировать или все, приехали?

- В новом сезоне после первых двух этапов Кубка мира мы разговаривали с новым главным тренером сборной России Андреем Максимовым, проанализировали мои забеги, и пришли к выводу, что мои скорости растут. Выходит, в шорт-треке и в 29 лет можно прогрессировать. Не хочу отбывать номер в сборной. Надо идти вперед.

- Зачем? Вы многого достигли. Олимпийское золото — заслужили, получили погоны лейтенанта, женились, сын родился. О чем еще мечтать спортсмену в 29 лет?

- В Сочи я не выступал в личном первенстве. Хотелось бы закрепить свой олимпийский успех на Играх-2018 в Корее. Ближайшие планы - четкие. Первое - отобраться в сборную России на следующий год. Второе — завоевать максимальное количество квот на Олимпийские игры. Третье — пробиться в состав команды, которая поедет в Пхенчан. Четвертое — добыть медаль для нашей страны и для себя.

«ЖЕЛАЮ НАШИМ ХОККЕИСТАМ ПОБЕДЫ В ПХЕНЧАНЕ»

- Не сожалеете, что ваша спортивная карьера развивалась, не так стремительно, как у Виктора Ана?

- У каждого свой путь.

- И все предначертано свыше?

- В это я не верю. Каждый должен пройти свой путь. Я не жалею ни об одном прожитом дне. Виктор Ан родился в Корее, где шорт-трек – национальный вид спорта. Когда я начал заниматься шорт-треком в России, о нем в нашей стране никто не знал.

- В этом году исполнилось 20 лет, как вы в шорт-треке.

- Я был живым свидетелем, наблюдая, как шорт-трек в нашей стране из гадкого утенка превращался в белого лебедя. Мой путь к вершине не был легким и коротким.

Отлично помню, как 20 лет назад все начиналось. Мой первый тренер Альберт Ахатович Тимербулатов в 1996 году увлек меня шорт-треком. Мы тренировались в Уфе в подвальном помещении школы: высота потолка в спортзале - 1,90 метра. Лед заливали на улице, сами расчищали его скребками. Шорт-трек не был приоритетным видом спорта в Башкортостане, поэтому в хоккейном дворце в Уфе мы катались то в 6 утра, то в 11 вечера. В другое время было занято хоккеистами «Салавата Юлаева».

- С тех времен у вас негативное отношение к людям с клюшками? Теперь вы круче как спортсмен хоккейных звезд - Овечкина, Ковальчука, Радулова, ни разу не побеждавших на Играх.

- У каждого своя история. Желаю хоккеистам удачи. Чтобы они сплотились и на следующих Играх выиграли «золото». Ребята наверняка живут этой мечтой, как я всю жизнь мечтал, и не стеснялся говорить об этом. Теперь в России говорят и о нашем виде спорта. Конечно, этому способствовал Виктор Ан, с его приходом мы резко прибавили в мастерстве.

«ТАТУ НА МЕССИ НЕ СЧИТАЛ»

- У вас татуировок больше, чем у Лионеля Месси?

- За футболом не слежу, поэтому не могу сказать, сколько у него тату. У меня их семь.

Они ничего не символизируют. Понравился мне какой-то узор или силуэт - я приходил к тату-мастеру и говорил: «Хочу примерно так». Через несколько часов получался эскиз. «Матрешка» на голени у меня нарисована в виде пазлов. Это, можно сказать, патриотическая татуировка. Есть тату «три обезьянки», одна закрывает себе рот, вторая уши, третья – глаза. Эта картинка соответствует моим принципам: меньше говори — больше делай, не пеняй на других — отвечай за себя, не обращай внимания на то, что говорят люди. Есть у меня на спине тату с изображением Ильи Муромца, ну и кентавр на все бедро. Сейчас у меня есть еще несколько идей. Надеюсь, через 20 лет жалеть не буду, что мои татуировки – глупые. Главное, чтобы сын не сказал: «Папа, а ты не сумасшедший?

- Илья Муромец для вас символ чего?

- Просто сильный, мужественный персонаж.

- В вашей четверке, которая выиграла эстафету на Играх в Сочи, Ильей Муромцем был Виктор Ан?

- Конечно. На тот момент он обладал максимальной скоростью, был самым маневренным, он финишировал эстафете. Второй номер - Владимир Григорьев — он стартовал, следующим шел Семен Елистратов, ну и я дополнял команду.

- С такими лидерами в команде, как Ан и Григорьев, кто угодно мог добежать до золотых медалей Игр в Сочи?

- Кто так говорит – пусть придет на каток и попробует. Мы все бежали эстафету на Играх - на своих ногах, а не чужих и, как минимум, мы хотя бы не упали.

«ПРО УХОД КРОСА УЗНАЛ ИЗ НОВОСТЕЙ»

- В марте французский специалист Себастьян Крос покинул пост главного тренера сборной России по шорт-треку.

- Узнал об этом из новостей. Думаю, что ни делается – все к лучшему. Возможно, наш Союз конькобежцев России посчитал, что пришло время, когда в сборной по шорт-треку нужно поменять тренера. Сейчас мы работаем под руководством Андрея Максимова, последние пять-шесть лет он трудился со сборной России вместе с Кросом. Максимов тоже из Уфы - мне комфортно с ним работать.

- В этом сезоне на двух стартовых этапах Кубка мира вы не блистали, заняв дважды 19 место, а также 20-е и 21-е в личном первенстве.

- Два года назад я начинал с медали на этапах Кубка мира. В прошлом году начинал с пятых, шестых, седьмых мест. На Кубке мира всегда стабильно находился в первой «десятке». Надеюсь, на улучшу свои результаты на следующих этапах.

- Виктор Ан тоже не порадовал на старте сезона.

- Все должны понимать, что мы возрастные спортсмены. Виктору Ану исполнился 31 год, мне – 29, Семен Елистратов тоже не юноша (26 лет), а наш тренер выводит команду на пик формы к двум главным стартам сезона - чемпионату Европы (13-15 января, Турин) и чемпионату мира (10-12 марта, Роттердам).

- На Играх в Пхенчане-2018 средний возраст нашей мужской сборной по шорт-треку меньше не станет. Не страшно?

- Не могу сказать, что это плохо. Мы не старые, мы опытные.

- Молодые спортсмены подпирают опытных в сборной России или за героями Сочи – никого?

- Много талантливых молодых ребят в сборной России. Нынче на первых этапах Кубка мира бежали два молодых парня: Саша Шульгинов и Денис Айрапетян. Серьезные конкуренты.

- Вы будете участвовать III зимних Всемирных военных играх в Сочи?

- Больше 10 лет выступаю за ЦСКА. Надеюсь, мне первый раз выпадет честь защищать честь армейского клуба на таких профильных соревнованиях. В прошлом году мне довелось стать офицером, чему я крайне рад. Не лукавлю. Мой отец – подполковник. Мне есть на кого равняться. Хорошо, что Игры военных проходят в России и сроки их проведения не совпадают с этапами Кубка мира.

«ПРОЙДЕТ И ЭТО»

- В 2006 году вы окончили факультет философии и социологии Башкирского государственного университета. Что вам дает философское образование?

- Философия — наука всех наук. Так считают философы. Благодаря философскому образованию я смотрю на жизнь как царь Соломон. Помните притчу про его кольцо?

- «Пройдет и это»?

- Именно. Все жизненные проблемы решаются и забываются. Хочется, чтобы память хранила хорошие воспоминания. Живу, практически не оглядываясь назад. Только если совсем чуть-чуть, чтобы не допускать прошлых ошибок. Каждый раз перед сном я спрашиваю себя: что ты сегодня сделал хорошего? И каждый вечер думаю: чем я буду заниматься завтра, что могу сделать полезного для спорта. Если нахожусь на базе, на сборе, то думаю только о спорте.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

- Где ваше постоянное место жительство?

- Семья живет в Уфе, там я провожу свободное время. Мой отец точно никуда из Уфы не уедет, и я буду туда к нему тянуться. Моя семья будет жить там, где лучше.

- А как же Коломна, где вы получили квартиру после Игр в Сочи?

- Тренируюсь я в учебно-тренирово чном центре «Новогорск» в Химках, но правительство Московской области подарило мне квартиру в Коломне, посчитав, что раз конькобежный центр, значит, мне там жить удобнее всего.

- Вашему сыну исполнилось восемь месяцев. Как вы его назвали?

- Артур.

- Почему не Виктор – в честь Виктора Ана?

- Даже не подумал об этом. Когда следующий сын родится, вынесу это вопрос на семейный совет. Быть может, второго сына назову в честь Ана.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Руслан ЗАХАРОВ

Родился 24 марта 1987 в г. Горький.

Шорт-треком начал заниматься в 1996 году в Уфе. Первый тренер Альберт Тимербулатов.

Заслуженный мастер спорта России (2011).

Олимпийский чемпион (2014) в эстафете, чемпион Европы (2009).

Образование высшее. Лейтенант Вооруженных Сил РФ.

Живет в Уфе. Женат. Воспитывает сына.



