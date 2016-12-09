Егор Титов: По итогам года «Спартак» на своем месте

Квинси Промес и Ивелин Попов Источник: «Советский спорт»

Экс-капитан и бывший тренер «Спартака» Егор Титов подводит итоги первой части сезона в РФПЛ - хвалит красно-белых, критикует «Зенит», защищает судей и говорит, что на современных российских стадионах можно играть и в декабре.

«БОЛЕЛЬЩИКИ «СПАРТАКА» И НОЧЬЮ ПРИДУТ НА СТАДИОН»

- Футбольный год закрывался под горячие споры – нужно ли в России играть в декабре?

- Случилась аномалия - впервые за 125 лет такая ранняя зима с большим количеством снега! Но если есть инфраструктура, играть можно. Есть хороший стадион, как у «Спартака» или «Краснодара» - болельщик идет! У ЦСКА тоже новая арена, но у клуба сейчас не лучшие времена, на открытие народ пришел, а потом посещаемость упала…

Я поражаюсь болельщикам «Спартака»! Они у нас самые лучшие – на секторе и в снег, и в зной, хоть днем, хоть ночью и даже если вдруг начнется полярная ночь, они все равно придут на стадион! У меня есть один товарищ, болельщик со стажем. После матча «Спартак» - «Рубин» спрашиваю его: «Не замерз?» - «Да ты что! Получил такое удовольствие, и на трибунах было так жарко, что холода и не заметил». Хотя погода была примерно такая же, как в ноябре 2002 года, когда мы по колено в снегу играли против ЦСКА на «Торпедо» имени Стрельцова.

На «Открытие Арене» есть крыша и отличный газон. Я, кстати, еще в марте общался с агрономом, он мне как начал про свои технологии рассказывать! Человек - профессионал своего дела.

- То есть проводить тур в начале декабря - нормально?

- Год назад в самом начале декабря была нормальная для футбола погода, до Нового года настоящего снега практически не было. Что касается провинции, там и летом-то болельщиков на стадионах мало, а в последнем туре этого года потеряли еще примерно сто-двести человек, не больше. В Германии похожий климат, но они играют до конца декабря. Там нет разговоров о том, играть ли зимой, а мы опять подняли тему: «Весна – осень» или «Осень – весна»? Один раз уже поменяли расписание, достаточно!

- Вторая по популярности тема, если не первая, - судейство. Российские судьи ни на что не годятся?

- Смотрели матч «Тоттенхэм» - ЦСКА? Три первых мяча забиты из офсайдов. Но в Европе тему никто не поднимает, судей не обсуждают. Полное доверие!

Правила корректируют чуть ли не каждый год. А был ли пенальти, если рука вот так? А так? А с пяти метров если мяч попал в руку? А с одного? В этом вопросе надо очень глубоко разбираться. Это все равно что с «Лады» на «Бентли» пересесть - кнопки другие, а ехать надо. Я к тому, что судейство усложнилось.

Наши арбитры ошибаются, проблема есть. А разве у футболистов проблем нет? Они иногда с метра в пустые ворота не попадают. В общем, предвзятости судей я бы говорить не стал.

В Европе, если судья грубо ошибся, внутри тихо разберутся и накажут его. У нас - наоборот, шумиха! Программа «Свисток», куча экспертов, прессы-то много и каждый хочет высказаться, чтобы его услышали.

«ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ ПЕРВОЙ ЧАСТИ СЕЗОНА - ГЛУШАКОВ»

- Кого вы считаете лучшим футболистом РФПЛ первой части сезона?

- Однозначно Глушаков! Наконец-то он стал делать то, чего еще мы от него требовали - попадает в створ ворот. Делает это регулярно и красиво! После голов успевает еще и всех поздравить - маму, жену. Пусть не останавливается и весной продолжает поздравлять родственников! Приятно, когда все получается, в конце года было заметно, что Денис кайфовал - команда играет, результат есть, он сам в фаворе. Отовсюду только и слышно было: Глушаков, Глушаков, Глушаков!

Кстати, один скрытый фактор сыграл - Черчесов Денису помог. Когда у «Спартака» была «ямка», два поражения подряд и играли не очень, Станислав Саламович Глушакова в сборную не вызвал. Денис понял: «Ага, может быть и так...» Помогло - заиграл! Даже если не брать забитые мячи, видно, что Денис выделяется.

Второй фактор - выбывали лидеры: Зе Луиш, Промес. У Зе Луиша, кстати, огромные мышцы. Штангист, ему смело можно идти в этот вид спорта. Видел его в бане - огромнейшие бедра! Из-за этого, кстати, мелкие мышечные повреждения - мышцы тяжелые, неэластичные. Массажисты говорили - промять, продавить Зе Луиша тяжело.

Промес пропустил из-за травмы около месяца и до сих пор мы не видели того Квинси, к которому привыкли. С другой стороны, он почти два года в одиночку тащил «Спартак» и, возможно, психологически надорвался. Денис, как настоящий капитан, подобрал упавшее знамя. Его, кстати, капитаном команда выбрала, а не тренер назначил. Это огромная ответственность, она тоже сыграла.

Третье - Фернандо развязал руки Глушакову. Фернандо - мастер, он у нас был одним из главных претендентов на покупку. Мы с Дмитрием Анатольевичем летом просматривали многих, Фернандо был в тройке лучших. Бразилец играет опорника, на этой позиции раньше выступал Глушаков, хотя Денис не готов был там играть. Фернандо почти полностью освободил Глушакова от оборонительных действий и мы увидели, что он хорош в атаке, чем славился еще в «Локомотиве».

«СПАРТАК»-ТО, ТЬФУ-ТЬФУ, ВЫПРАВЛЯЕТСЯ»

- Почему «Спартак» лидирует, за счет чего?

- По итогам года «Спартак» занимает свое место. Тут несколько факторов. Мы, когда еще были в «Спартаке», обсуждали - если с этим составом и не в этом сезоне, тогда уже поезд уйдет. Просчитывалось по «Зениту» и ЦСКА, что лидеры уходят, а больших покупок нет. Просматривалось, что начинаются проблемы у ЦСКА, выбывали лидеры, начинались травмы, а усиления нет. Потом еще с Еременко беда приключилась.

У «Зенита» уехали Халк, Гарай, выбывали Дзюба, Смольников, болел Шатов. «Краснодар» пока не готов быть лидером российского футбола, хотя это вопрос времени, с таким хозяином и прекрасным стадионом через год, два, три «Краснодар» своего добьется. В «Локомотиве» - чехарда, там повторяют те же ошибки, что раньше делал «Спартак». Сейчас-то «Спартак», тьфу-тьфу, выправляется.

Плюс пошли победы, которые дали уверенность. Давайте откровенно, пока в «Спартаке» нет футболистов с духом победителя, никто из них никогда ничего не выигрывал. Уверенность приходит только через победы.

Важно еще, что теперь каждый может отработать за партнера. Раньше на поле были претензии: а почему ты сделал так, а ты - так? Когда такое, команды нет. Сейчас такого почти нет, высказывают претензии, но после игрового момента, а не во время него, как раньше. Отыграл момент до конца, отработал и только потом высказал партнеру - корректно, с нормальной интонацией.

Важно не забывать тренерв по физподготовке Хавьера Нойя Сальсеса и Олега Саматова! Команду-то физически готовили они. Три полноценных сбора провели и был заложен хороший фундамент. Сегодняшние успехи «Спартака» - в том числе и их заслуга. Хотя один в тени, а другого в команде уже нет.

- Много говорят о том, что «Спартак» прибавил в том числе и потому, что Каррера занимается с командой тактикой. Вы с Аленичевым ею не занимались?

- Тактикой занимались, много. Но поймите, когда над тобой висит дамоклов меч, думаешь: «Как бы нам хотя бы наладить игру, а не перемещения». Все-таки футбол - это прежде всего игра с мячом, хотя многие говорят, что футбол - это игра без мяча и они тоже в чем-то правы. Мы изначально играли в контроль мяча. Может быть, Каррера давал тактики больше, потому что игроки уже впитали то, что давали мы? У нас в том году было много матчей, когда было приятно посмотреть, как «Спартак» играет в футбол. Оставалось только подправить что-то тактически и добавить огня, в чем итальянцы большие мастера!

- Вы проработали две с лишним недели в одном тренерском штабе с Массимо Каррерой, каковы его главные козыри?

- Он пришел как помощник, вел себя осторожно, присматривался. Он очень много у нас спрашивал, пытался запомнить игроков по именам. Мы много ему рассказывали. Он записывал, смотрел видео, видно было, что человек - профессионал. Все-таки работал в «Ювентусе» и сборной Италии. Ему 52 года, он уже лет 15 как варился в итальянской тренерской системе. Он был на вторых ролях, но у сильного наставника! Опыт у Карреры огромный и это ему сейчас помогает.

Он собирал игроков обороны и где-то 30-40 минут работал с ними, пока мы занимались с группой атаки. Передвигал футболистов по полю, показывал, а Боккетти переводил.

Каррера - человек, который знает свое ремесло. Итальянцы, кстати, любят говорить: «Мы - великие, лучше всех разбираемся в тактике». Хотя последние лет десять везде побеждала Испания. Потом - Германия, Португалия, но уж точно не Италия.

«СВЕЖАЯ КРОВЬ НУЖНА И «ЗЕНИТУ», И «СПАРТАКУ», И ОСОБЕННО ЦСКА»

- О главных конкурентах «Спартака». Чего не хватает «Зениту»?

- Халка. Жулиано - хороший футболист, но если момент тяжелый и, что называется, не идет, надо просто протащить мяч, как Халк, и ка-а-ак дать! Вся команда знала - если что, Халк выручит. Сейчас в «Зените» нет такой яркой личности, зато появляются черты команды. Раньше говорили - Халк играет один, да, у него много потерь, но он давал результат. Сейчас меньше потерь, больше контроля мяча, но результата пока нет - такого результата, какого хотел бы Алексей Миллер, болельщики, чтобы первое место и Лига чемпионов. Но у «Зенита» все впереди. Луческу понял. что чемпионат России в разы сложнее украинского. Уверен, будут покупки, усиление. Главное - решить вопрос по Витселю. Один агент, который знает европейский рынок, сказал, что зимой Витсель точно уедет. Получается, нужен опорник уровня Витселя, такого найти очень сложно.

- Говорим о Халке, Витселе. Получается, «Зениту» не хватает звезды?

- По российским меркам, в Питере все звезды. Не хватает такого, как Халк. Хотя и он поначалу был другим, только через год-полтора заблистал - стал нацеленным на ворота, много забивал, столько же отдавал.

И мешали травмы, о них я уже говорил - Дзюба, Шатов, Смольников. Вместо Гарая никого не купили, в защите играют Нету, Ломбертс, Кришито, а российский чемпионат, как и любой другой, приедается. Свежая кровь нужна всем - и «Зениту», и «Спартаку», и особенно ЦСКА!

- Кстати, о ЦСКА - как, по-вашему, будет дальше развиваться клуб?

- Мне со стороны кажется, что ЦСКА нужна перезагрузка. Здорово, что есть Головин, появляются Чалов, Гордюшенко. Есть доверие к своим воспитанникам. Наверняка, у Гинера был разговор с Гончаренко на тему - с кем двигаться дальше. Обойма очень маленькая, я, когда увидел по телевизору, что на лавке остался только Серега Игнашевич и вратарь, мне их по-спортивному жалко стало. К сожалению, скамейки у ЦСКА нет.

- То есть ставка на молодежь?

- Вы поймите, никто же не будет отменять задачу занимать высокие места, чтобы играть в Лиге чемпионов. То есть задача - как минимум второе место. От «Спартака»-то отрыв большой, восемь очков, а осталось 13 туров. В принципе, можно и догнать, и обойти, бывали такие случаи, но для этого нужны сверх усилия и новые игроки в обойму.

- Последний вопрос - чем вы сейчас занимаетесь?

- В основном, семьей. Смотрю много футбола. Сам бегаю в «Лужниках» два раза в неделю в отличной компании известных футболистов. С января планирую учиться на тренерскую лицензию категории «А». Анатольевич тоже работает над собой, совершенствуется, недавно вернулся из Милана, был на стажировке у Винченцо Монтеллы...