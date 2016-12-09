Валерий Брагин: Мне говорили – не бери Панарина, его за борт вышвырнут (видео)
Обозреватель «Советского спорта» взял
интервью у главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина.
- Валерий Николаевич, чем эта молодежная сборная России отличается
от тех, что были раньше?
- Так трудно сравнивать. У одной команды была слабее атака,
сильнее – оборона. У другой – наоборот. Тут ведь как? Важно найти правильную
системную игру. Над этим и будем работать две недели. Но молодежь всегда была в
России неплохая. Ее надо правильно организовать. Озадачить каждого игрока.
- Кто у вас будет джокером? Кирилл Капризов?
- Не скажу. Сама командная игра выдавливает наверх лидеров. Было
много случаев, когда от кого-то не ждешь прорыва, а они наоборот, ведут за
собой ребят. Это ведь и для меня часто сюрприз.
- Кто будет доминировать на чемпионате мира? Год назад это были
финны.
- Думаю, канадцы. Они еще на Суперсерии говорили, что возьмут в
состав пять-шесть энхаэловцев. Будет очень серьезный противник.
- Два года назад турнир тоже проходил в Торонто и Монреале. Какой
там антураж?
- Давление сумасшедшее. На каждом матче – полный стадион. И без
разницы, кто играет. Хоккей в Канаде боготворят.
Но наших ребят таким ажиотажем не удивишь. У них уже есть опыт,
многие прошли юниорский чемпионат. Проблем быть не должно.
«РАД ЗА ПРОВОРОВА»
- Во взрослом хоккее у нас проблемы с защитниками. На молодежном
уровне такая же беда?
- А куда ж она денется? Я столько раз этот вопрос поднимал. Вот
только команда 1995 года рождения была без особых проблем. Так ребята оттуда
уже в первой сборной играют.
С защитниками специально надо работать в клубах. Отдельно от
нападающих. Это каждодневный труд. Развороты, повороты, подборы, игра на синей
линии и в большинстве. Это вообще разные функции. Вот с вратарями возникла
проблема – появились тренеры по вратарям. А тут?
- Илья Самсонов стабильно играет за «Магнитку». За пост номер один
спокойно?
- Вратари – такая единица, что их обсуждать вообще не нужно. Будем
их правильно готовить. Конечно, Самсонов – первый номер, тут все понятно. Но и
второй-третий номера должны быть готовы в любой момент.
- Защитник Михаил Сергачев выбран в первом раунде, уже дебютировал
в «Монреале». Он должен стать лидером?
- Посмотрим. Когда игрока спускают из НХЛ на молодежный уровень,
он не всегда стабилен. На Суперсерии меня беспокоило его внутреннее состояние.
Объяснил Мише, что у него все впереди. Он все понимает. Но чувствовалось,
парень хотел играть в этом году в «Монреале».
- Радуетесь за Ивана Проворова, который закрепился в
«Филадельфии»?
- Ну конечно. Но тут ничего не поделаешь, не будет его в
молодежке. Начал-то он средне, а сейчас уверенно набирает очки, забивает.
Большой плюс для него. Еще год-два, и это будет железный кандидат во взрослую
сборную.
- ФХР отправила письмо во «Флайерз». Вы сразу поняли, что ноль
шансов получить Проворова в сборную?
- Конечно. Это ведь игрок основы. Выступай Ваня неважно – был бы
шанс. Но человек прибавляет с каждым матчем. Он очень серьезно относится к
своей работе. А еще универсал – и в обороне умеет играть, и в атаке. Это
нечасто бывает.
«КАПРИЗОВ – БОЛЬШОЙ ТАЛАНТ»
- Тревожит, что в клубах КХЛ не всем вашим молодым дают играть?
- Еще как. Поэтому в Суперсерии их хватило на четыре матча, а на
две последние игры – нет. Не было объема выполненной работы. Команда по физике
просто просела.
В большинстве их в КХЛ не выпускают, и у нас оно не шло. Поэтому
так верю в Капризова, Полунина – они играют постоянно. Будем работать над этим
важным компонентом. Вот в том году большинство как-то шло, поэтому был
результат. Да и в меньшинстве мы почти не пропускали.
- Капризов должен выстрелить в сборной? Он в «СЮ» набрал 30 очков
в 37 матчах.
- Он с кем играет в Уфе? С Умарком и Хартикайненом. Сборная –
совсем другое. Тем более все знают, кто такой Капризов. Бить будут постоянно.
Мы это проходили, знаем. Кириллу тут намного сложнее. Но я надеюсь, он это
выдержит.
Но вообще у Капризова есть большой талант. Он принимает правильные
решения практически в каждой ситуации. А этому не научишь. Или дано, или нет.
Ну и хорошие партнеры, с которыми одинаково понимаешь игру. Под воротами стал
лучше действовать, реализация повысилась.
И вообще мне Кирилл немного напоминает Проворова по отношению к
делу. Настоящий профи.
- Скажите в теории, Капризов готов к НХЛ? Чем он хуже своего
ровесника Коннора Макдэвида?
- У Макдэвида был прошлый сезон на адаптацию. Ну а почему у
Капризова бы не получилось в «Миннесоте»? Но многое зависит от того, с кем он
будет играть. Если с хорошими партнерами, которые нормально к нему отнесутся,
то все было бы хорошо.
Пример Артемия Панарина – перед глазами. Они с Патриком Кейном
одинаково понимают игру, такие же техничные форварды. И правильно расставлены
акценты, что Артем Анисимов под воротами.
- Неужели вы сразу верили, что Панарин выстрелит?
- А почему нет? Но все были удивлены, что я вообще его взял на
чемпионат мира в Баффало. Говорили, что он маленький, и его за борт вышвырнут.
Но Артемий со мной проехал Суперсерию. Он этих канадцев так бил! У этого
мальчика есть стержень мужского начала. С ним мне сразу все было ясно. И одарен
технически, и понимает игру хорошо, и в завершении прекрасен. Еще я знал, что
когда через два-три года Панарин окрепнет, то выйдет на совершенно другой
уровень. Так и получилось.
«НАВЕСИЛИ НА МЕНЯ ЯРЛЫК»
В конце интервью я спросил у Валерия Брагина, как он относится к
тому, что его называют идеальным тренером для молодежной сборной.
- Глупости все это! – воскликнул Брагин. – Есть ли у меня мечта
поработать в клубе? Предложения были не далее, как весной. И это хорошие
предложения. Но что это обсуждать?
И давайте разберемся. Я что, плохо работал в «Спартаке»? А что
плохого было при мне в ЦСКА? Так в чем же дело? Люди, которые следят за
хоккеем, все обо мне прекрасно понимают. Но на меня навесили ярлык «тренер для
молодежки».
Сколько действует мой контракт с ФХР? Этот и следующий сезоны. А что
потом – увидим.