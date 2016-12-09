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Валерий Брагин: Мне говорили – не бери Панарина, его за борт вышвырнут (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Брагин
Валерий БрагинИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина.

«МОЛОДЕЖЬ У НАС НЕПЛОХАЯ»

- Валерий Николаевич, чем эта молодежная сборная России отличается от тех, что были раньше?

- Так трудно сравнивать. У одной команды была слабее атака, сильнее – оборона. У другой – наоборот. Тут ведь как? Важно найти правильную системную игру. Над этим и будем работать две недели. Но молодежь всегда была в России неплохая. Ее надо правильно организовать. Озадачить каждого игрока.

- Кто у вас будет джокером? Кирилл Капризов?

- Не скажу. Сама командная игра выдавливает наверх лидеров. Было много случаев, когда от кого-то не ждешь прорыва, а они наоборот, ведут за собой ребят. Это ведь и для меня часто сюрприз.

- Кто будет доминировать на чемпионате мира? Год назад это были финны.

- Думаю, канадцы. Они еще на Суперсерии говорили, что возьмут в состав пять-шесть энхаэловцев. Будет очень серьезный противник.

- Два года назад турнир тоже проходил в Торонто и Монреале. Какой там антураж?

- Давление сумасшедшее. На каждом матче – полный стадион. И без разницы, кто играет. Хоккей в Канаде боготворят.

Но наших ребят таким ажиотажем не удивишь. У них уже есть опыт, многие прошли юниорский чемпионат. Проблем быть не должно.

«РАД ЗА ПРОВОРОВА»

- Во взрослом хоккее у нас проблемы с защитниками. На молодежном уровне такая же беда?

- А куда ж она денется? Я столько раз этот вопрос поднимал. Вот только команда 1995 года рождения была без особых проблем. Так ребята оттуда уже в первой сборной играют.

С защитниками специально надо работать в клубах. Отдельно от нападающих. Это каждодневный труд. Развороты, повороты, подборы, игра на синей линии и в большинстве. Это вообще разные функции. Вот с вратарями возникла проблема – появились тренеры по вратарям. А тут?

- Илья Самсонов стабильно играет за «Магнитку». За пост номер один спокойно?

- Вратари – такая единица, что их обсуждать вообще не нужно. Будем их правильно готовить. Конечно, Самсонов – первый номер, тут все понятно. Но и второй-третий номера должны быть готовы в любой момент.

- Защитник Михаил Сергачев выбран в первом раунде, уже дебютировал в «Монреале». Он должен стать лидером?

- Посмотрим. Когда игрока спускают из НХЛ на молодежный уровень, он не всегда стабилен. На Суперсерии меня беспокоило его внутреннее состояние. Объяснил Мише, что у него все впереди. Он все понимает. Но чувствовалось, парень хотел играть в этом году в «Монреале».

- Радуетесь за Ивана Проворова, который закрепился в «Филадельфии»?

- Ну конечно. Но тут ничего не поделаешь, не будет его в молодежке. Начал-то он средне, а сейчас уверенно набирает очки, забивает. Большой плюс для него. Еще год-два, и это будет железный кандидат во взрослую сборную.

- ФХР отправила письмо во «Флайерз». Вы сразу поняли, что ноль шансов получить Проворова в сборную?

- Конечно. Это ведь игрок основы. Выступай Ваня неважно – был бы шанс. Но человек прибавляет с каждым матчем. Он очень серьезно относится к своей работе. А еще универсал – и в обороне умеет играть, и в атаке. Это нечасто бывает.

«КАПРИЗОВ – БОЛЬШОЙ ТАЛАНТ»

- Тревожит, что в клубах КХЛ не всем вашим молодым дают играть?

- Еще как. Поэтому в Суперсерии их хватило на четыре матча, а на две последние игры – нет. Не было объема выполненной работы. Команда по физике просто просела.

В большинстве их в КХЛ не выпускают, и у нас оно не шло. Поэтому так верю в Капризова, Полунина – они играют постоянно. Будем работать над этим важным компонентом. Вот в том году большинство как-то шло, поэтому был результат. Да и в меньшинстве мы почти не пропускали.

- Капризов должен выстрелить в сборной? Он в «СЮ» набрал 30 очков в 37 матчах.

- Он с кем играет в Уфе? С Умарком и Хартикайненом. Сборная – совсем другое. Тем более все знают, кто такой Капризов. Бить будут постоянно. Мы это проходили, знаем. Кириллу тут намного сложнее. Но я надеюсь, он это выдержит.

Но вообще у Капризова есть большой талант. Он принимает правильные решения практически в каждой ситуации. А этому не научишь. Или дано, или нет. Ну и хорошие партнеры, с которыми одинаково понимаешь игру. Под воротами стал лучше действовать, реализация повысилась.

И вообще мне Кирилл немного напоминает Проворова по отношению к делу. Настоящий профи.

- Скажите в теории, Капризов готов к НХЛ? Чем он хуже своего ровесника Коннора Макдэвида?

- У Макдэвида был прошлый сезон на адаптацию. Ну а почему у Капризова бы не получилось в «Миннесоте»? Но многое зависит от того, с кем он будет играть. Если с хорошими партнерами, которые нормально к нему отнесутся, то все было бы хорошо.

Пример Артемия Панарина – перед глазами. Они с Патриком Кейном одинаково понимают игру, такие же техничные форварды. И правильно расставлены акценты, что Артем Анисимов под воротами.

- Неужели вы сразу верили, что Панарин выстрелит?

- А почему нет? Но все были удивлены, что я вообще его взял на чемпионат мира в Баффало. Говорили, что он маленький, и его за борт вышвырнут. Но Артемий со мной проехал Суперсерию. Он этих канадцев так бил! У этого мальчика есть стержень мужского начала. С ним мне сразу все было ясно. И одарен технически, и понимает игру хорошо, и в завершении прекрасен. Еще я знал, что когда через два-три года Панарин окрепнет, то выйдет на совершенно другой уровень. Так и получилось.

«НАВЕСИЛИ НА МЕНЯ ЯРЛЫК»

В конце интервью я спросил у Валерия Брагина, как он относится к тому, что его называют идеальным тренером для молодежной сборной.

- Глупости все это! – воскликнул Брагин. – Есть ли у меня мечта поработать в клубе? Предложения были не далее, как весной. И это хорошие предложения. Но что это обсуждать?

И давайте разберемся. Я что, плохо работал в «Спартаке»? А что плохого было при мне в ЦСКА? Так в чем же дело? Люди, которые следят за хоккеем, все обо мне прекрасно понимают. Но на меня навесили ярлык «тренер для молодежки».

Сколько действует мой контракт с ФХР? Этот и следующий сезоны. А что потом – увидим.

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