Михаил Фердман: За настольным теннисом слежу, но чаще смотрю волейбол

Михаил Фердман (Фото: пресс-служба КНТ УГМК)

Михаил Александрович Фердман – единственный из наших ныне живущих отечественных тренеров по настольному теннису, кто воспитал чемпиона мира. В 1975-м его дочь Татьяна Фердман в паре со Станиславом Гомозковым заняла 1-е место на чемпионате мира в смешанном парном разряде. В этом году Заслуженному тренеру СССР исполнилось 80 лет, но он по-прежнему следит за событиями в любимом виде спорта.

- В чем главное отличие современных теннисистов от тех, кого вы тренировали?

- Настольный теннис 70-80-х годов прошлого века сильно отличается от современного. Другие правила, техническое оснащение, а главное существенно возросли скорость и мощь ударов. Раньше игра была более длительной, и в два-три удара, как сейчас, очко не разыгрывалось. Думаю, если поставить теннисистов прошлых лет против современных, они уступят в скорости. Причем у женщин это будет не так заметно, так как в их современной игре появилось больше вращений.

- Современные ракетки позволяют выступать на высоком уровне спортсменам со средними способностями или наоборот, предъявляют повышенные требования к теннисистам?

- Бывает так, что возможности ракетки не сопоставимы с возможностями игрока. Если новичок возьмет хорошую профессиональную ракетку, он может с ней не управиться, не сможет контролировать мяч. Ведь соприкосновение мяча с накладкой происходит в какие-то доли секунды, и при этом нужно успеть его обработать. Думаю, даже чемпионы прошлых лет не смогли бы сразу приспособиться к современным ракеткам. Но, конечно, чем выше класс спортсмена, тем быстрей у них это получается.

- Смотрите настольный теннис?

- За дочь болею (Татьяна Фердман-Кутергина – главный тренер КНТ УГМК. – Прим. ред.). Не скажу, что слежу за настольным теннисом очень пристально, однако все направления и веяния представляю. Дома же чаще смотрю волейбол и теннис большой.

- Какова сегодня роль тренера в настольном теннисе, который стал по-настоящему профессиональным?

- Роль тренера в профессиональном спорте при высоком уровне спортсменов гораздо меньше, чем раньше или чем среди любителей. Профессиональный игрок знает свои цели и задачи. Понимает, во имя чего жертвует здоровьем и временем. Его не нужно много уговаривать, он сам нацелен на победу. Поэтому задача тренера сейчас – выстроить тактический рисунок игры команды в целом: кто с кем и против кого, чтобы одержать именно командную победу. Также тренер должен поддержать моральный дух, а в остальных нюансах спортсмены разбираются сами.

- Кто из нынешних российских теннисистов вам больше нравится?

- Есть понятие класса. И его нужно подтверждать в каждой игре. В какой бы форме спортсмен ни был, ниже определенного уровня он не должен опускаться. А если сегодня теннисист играет на высочайшем уровне, а потом проигрывает элементарные мячи, то он не классный, а просто хороший игрок. У нас я не вижу классных теннисистов, поэтому не могу никого выделить.

В отличие от китайцев, находясь высоко в рейтинге, наши могут проиграть соперникам из второй сотни.

Думаю, это происходит потому, что наши в большинстве своем не высокопрофессиональны. Они позволяют себе послабления на тренировках, пасуют перед трудностями. А нужно стиснуть зубы и играть. В этом плане Григорий Власов показательно провел матч с французским «Понтуаз Сержи» в Лиге чемпионов. Он вымучивал каждое очко, страдал и в итоге одержал победу. Я изнутри понимаю его состояние: он на каждое очко выходил, как на решающее.

Так должен выходить теннисист на каждый матч. Нет рядовых и проходных игр. Должно быть желание победить, даже если соперник явно сильней тебя. И еще. Если выходить к столу и не думать о самых высоких местах в мировом рейтинге, ничего никогда не получится.

