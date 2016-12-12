«Идиот. Он для этого вернулся из Америки» Как Родченков покрывал игрока ЦСКА

Одна из записей в переписке бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова касается и игроков КХЛ.

Достоянием прессы стало электронное письмо Григория Родченкова сотруднику Центра спортивной подготовки сборных команд России Алексею Велиководному.

В нем представитель допинг-контроля ругает игрока ХК ЦСКА, чья проба на допинг показала наличие в крови следов марихуаны.

«Это идиот… Он ради этого и вернулся играть сюда из Америки. А вот там бы и за руль бы не сел – или сразу в кутузку».

В ответ на это Велиководный якобы дает команду «Сохранить». То есть не давать ход данным об игроке, завалившем тест.

Письмо датировано 9 декабря 2013 года. И в нем указано, что проба была взята в Мытищах, 5 декабря.

Я проверил. ЦСКА действительно играл гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с «Атлантом» 4 декабря 2013 года. И, кстати, уступил 0:2. Так что если «допинг» в виде марихуаны и присутствовал, то никак загадочному армейцу не помог. Я вообще с трудом представляю – чем марихуана может помочь на льду. Скорее, наоборот.

Но правила есть правила.

Опять же, то, что Родченков связался с Велиководным по этому игроку дает основания предполагать, что хоккеист представлял интерес для сборной России.

Ведь буквально через считанные дни начинался Кубок Первого канала. Не за горами была и Олимпиада в Сочи.

Но это уже мои домыслы. Речь могла идти и просто о рядовом игроке. Как россиянине, так и об иностранном легионере.

Интригуют, конечно, слова «вернулся сюда из Америки». Поскольку фамилия игрока в письме отсутствует, то можно предположить, что речь идет о ком-то из тех, кто успел до ЦСКА поиграть за океаном.

Таких российских игроков на тот момент в составе ЦСКА оказалось восемь.

1. Защитник Георгий Мишарин, провел сезон 2004/04 в «Сагино Спирит»

2. Нападающий Игорь Григоренко, выступал в 2007 году за «Гранд Рапидс»

3. Нападающий Владимир Жарков, играл за океаном с 2008 по 2012 год. Вернулся в КХЛ из «Нью-Джерси».

4. Нападающий Алексей Морозов, с 1998 по 2004 играл в НХЛ за «Питтсбург».

5. Нападающий Александр Радулов, выступал за океаном с 2004 по 2008 год. Но весной 2012 сыграл несколько матчей на «Нэшвилл», однако в НХЛ тогда не остался и подписал новый контракт с ЦСКА.

6. Нападающий Олег Сапрыкин, играл с 1999 по 2004 год за «Калгари» и «Оттаву».

7. Нападающий Александр Фролов, выступал в НХЛ с 2002 по 2011 год за «Лос-Анджелес» и «Детройт».

8. Нападающий Федор Федоров, играл за океаном с 1999 по 2006. В НХЛ выступал за «Ванкувер».

Честно говоря, мне с трудом верится, что речь в переписке между Родченковым и Велиководным идет о Мишарине, Григоренко, Сапрыкине, Федорове или Морозове. Все они вернулись из НХЛ задолго до 2013 года.

Более вероятно, что допинг-тест не прошел в тот вечер Жарков, Радулов либо Фролов.

Нельзя также исключать версии, что вся эта переписка – вообще подделка. И помнить о том, что все, что сказано в ней, начиная со слова «идиот» вовсе не доказывает, что в крови игрока обнаружен запрещенный препарат. Не забываем о презумпции невиновности.

Если бы доказывала – так можно было бы любого человека оболгать. Доказывать надо по-другому.

Однако держать и эту версию в уме необходимо. И нынешнему руководству КХЛ, и руководителям клубов и игрокам. И тем, кто будет в будущем заниматься допинг-контролем в России. Тайное в современном мире рано или поздно станет явным. И это надо твердо усвоить всем.

Можно не считать марихуану допингом в хоккее или плавании. Ее многие и наркотиком не считают. Но не надо подставляться самим и подставлять страну вот такими своими «невинными» привычками.

А нашим допинг-офицерам не надо на это закрывать глаза. Потому что марихуана спортсмену действительно ничем не поможет. Это не допинг. Но она может убрать спортсмена из большого спорта.

