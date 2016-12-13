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Олег Знарок: Где этот Соловьев? Что вы написали, что у Ожиганова травма? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок: Где этот Соловьев? Что вы написали, что у Ожиганова травма? (видео)
Источник: Photo.khl.ru

Обозреватель «Советского спорта» послушал руководителей сборной России – Романа Ротенберга и Олега Знарка.

«КАПИТАН – ДАЦЮК»

- Почему Кубок Первого канала пропускают несколько лидеров из КХЛ?

Знарок: - Никита Гусев получил травму. Вадим Шипачев тоже выступал в последних матчах с травмой. Не было смысла с ними рисковать.

- А что с Ожигановым?

- Кто у нас тут самый быстрый? – Знарок начал искать глазами представителя одного интернет-ресурса. Журналисты потупили взор.

- Где этот Соловьев? – говорил грозно Знарок. Было страшно. – Вы уже написали, что Ожиганов получил травму. А я вам говорю, что с Ожигановым все хорошо.

- Кого вы назначили капитаном сборной России?

- Им будет Павел Дацюк.

- Вы обязаны победить в дни 70-летия нашего хоккея. Что для вас Кубок Первого канала?

- Нас ведь об этом спрашивают перед каждым турниром. И ответ одинаков. Мы всегда выходим играть на победу.

«ГЛАВНОЕ – ДИСЦИПЛИНА»

- Вы следите за тем, как идут переговоры с НХЛ об участии в Олимпиаде? Как важно держать в уме вариант «В», что они не поедут?

Ротенберг: - Мы постоянно на связи с коллегами из НХЛ, с вице-президентом Биллом Дэйли. Обсуждаем разные вопросы, возможное сотрудничество. Между ФХР и НХЛ, работу на клубном уровне. Окончательного ответа нет, но Билл Дэйли нам обещал, что до 15 января нам дадут окончательный ответ по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде.

- Какие ошибки надо не повторять, чтобы как в том году не занять четвертое место на Кубке Первого канала? Теперь-то у вас сильнейший состав.

Знарок: - Почему вы так думаете? Это тоже промежуточный состав. Нет того же Мозякина, звена Шипачева. Но главное – дисциплина. Она должна быть обязательно.

- Вы сохранили 13 игроков с Кубка «Карьялы». Ребята смогли вам доказать, что достойны? Или вы поддались влиянию прессы, которая требовала молодых?

- Ни в коем случае! Просто мы хотим и молодых посмотреть, и опытных оценить. Это оптимальный вариант на этот турнир. Но в феврале все будет совсем иначе.

- А почему не так много клубов представлено в сборной? Это ставка на связки?

- Просто мы зовем лидеров своих команд. Они себя неплохо зарекомендовали. Ну и тройки – это тоже влияет. Турнир очень короткий, у нас только пара тренировок. Так почему не взять звенья? Парни дополняют друг друга.

«ДВЕ СБОРНЫЕ – ХОРОШАЯ ИДЕЯ»

- Иван Телегин забивает очень мало за ЦСКА. Вас это не смущает?

Знарок: - Он будет выполнять в сборной совсем другие задачи. Нам нужно закрыть меньшинство. Меня все устраивает.

- На прошлом Кубке Первого канала вы задействовали всех трех вратарей. Как будет на этот раз?

- Видимо, то же самое. Мы смотрим кандидатов. Надо дать возможность молодежи почувствовать атмосферу этой сборной.

- Защитник Артем Зуб перешел из «Амура» в СКА. Но для вас, как тренера сборной, не лучше ли, чтобы Зуб играл по 20 минут в Хабаровске и рос в мастерстве?

- У нас кроме Вячеслава Войнова, никто из защитников не проводит все время в большинстве. Сделаем все, чтобы Зуб развивался. У него есть для этого все. И знаете, если бы не мы, кто-нибудь другой его точно бы взял. И я даже знаю кто, - засмеялся Знарок.

- А не стоит ли на домашний этап Евротура заявить две сборные России?

Знарок: - Очень хороший вариант. Ведь на Кубке мира выступала сборная молодых звезд Северной Америки. Мы бы больше просмотрели игроков. Как быть со штабом? У нас есть много хороших тренеров.

Ротенберг: - Мы постоянно обсуждаем разные реформы Евротура. Сейчас Кубок Первого канала по посещаемости и рейтингам – лучший турнир в рамках Евротура. У нас на матчах сборной России всегда аншлаги. Но и на другие сборные ходит немало народу, чего не скажешь о Кубке «Карьялы».

Дозаявить олимпийскую сборную на наш этап Евротура – хорошая идея. Однозначно. И надо подумать, как это осуществить. Ведь на Кубке мира были две группы. Тогда есть смысл.

- Хозяин «Вашингтона» Тэд Леонсис сказал, что в любом случае отпустит Овечкина на Олимпиаду. Есть повод для радости?

- У нас уже был опыт, когда клуб НХЛ хочет провести с нами товарищескую игру. Там только за, но лига потом использовала право вето и не разрешила клубу с нами играть. Так что окончательное решение все равно принимает НХЛ.

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