Тина Канделаки: На спортивном ТВ автопилот невозможен

Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала обозревателю «Советского спорта» о хитрости рейтингов, испанском класико и своей фамилии.

Откровение: генеральный и креативный продюсеры «Матч ТВ» - Тина Канделаки и Наталья Билан - делят один кабинет на двоих. Не сказать, что большой. Моя собеседница делает на этом легкий акцент: творчество - первично, интерьеры вторичны.

«ЗАКРЫТИЕ КАНАЛОВ - ДОМЫСЛЫ»

- В декабре возник интернет-шелест: часть каналов «Матч ТВ» закрывают. Будут ли жить « Матч! Игра», «Матч! Арена», « Матч! Футбол 3», «Матч! Наш спорт», «Матч! Боец»?

- Это домыслы. По итогам каждого календарного года в любой крупной компании происходит пересмотр стратегии и бюджетирование. Это нормальные процессы, учитывающие особенности экономической ситуации. Неэффективные моменты логично оставлять в уходящем году, с эффективными - переходить в год наступающий. «Матч ТВ» - не исключение. Внутри компании много дискуссий о том, как увеличить КПД и выйти на безубыточность. Каналы могут подвергнуться «переупаковке» и рестайлингу, но сколько их останется, в данный момент не обсуждается. Определенность должна наступить после оценки финансовых результатов этого календарного года.

- Сокращение числа каналов — не только прекращение вещания, но и расставание с сотрудниками?

- Мы все внимательно считаем и поспешных заявлений не делаем - только после тщательного анализа. Я сама работаю по 24 часа, никогда не жалуюсь, зона моего личного комфорта минимальна. И таких, как я, на «Матч ТВ» много. Но есть и те, для кого работа не первостепенна, кто не готов к стрессовым режимам. Поэтому любое сокращение — не только уход, но и приход новых людей.

- Шарф «Зенита», в котором вы появились на матче в Краснодаре, входит в вашу минимальную зону комфорта?

- Спокойствие мужа — важный компонент семейного счастья. Многие считают, что руководитель спортивного телеканала не должен демонстрировать спортивные предпочтения, которые есть в его семье. Но это глупости! Муж с детства болеет за «Зенит» и «Фиорентину». Для москвича не слишком типично.

В Краснодаре мы были большой компанией, болеющей за «Зенит». Муж с заботой и любовью укутал меня клубным шарфиком. Но обсуждалось это так, словно в мире спорта произошло важное событие. Удивительный эффект. А еще мой сосед — Вася Березуцкий. Дружу и советуюсь с Евгением Гинером, которого знаю не первый год. Многие мои друзья — закоренелые спартаковские болельщики с огромным стажем.

ПОЧЕМУ НЕ КУПИЛИ ЭЛЬ КЛАСИКО

- Какую часть вашего рабочего времени занимают командировки?

- Не слишком большую. В первые месяцы работы канала боялась от телевизора отойти. Телефон не отключала. В какой-то момент поймала себя на мысли, что образовалась зависимость. Эфиры, сюжеты, бесконечные вопросы… Мы с нашей командой как пилоты: если один отпустил штурвал, второй должен управлять.

- Автопилота нет?

- В спортивном телевещании автопилот невозможен. Ты никогда не знаешь, как закончится матч, как закончится бой. Ставим в эфир бокс с понятным хронометражем, и тут Трояновский проигрывает, к сожалению, на первых секундах. Если еще и бой Гассиева с Лебедевым будет недолгим, неизбежно полное смещение по сетке, включая рекламные блоки. Программный директор должен очень быстро принять решение, есть ли резерв и какой. Начинается кружевное плетение, как мы это называем.

- Матч Лиги Европы «Вильярреал» - «Стяуа», транслировавшийс я в прайм-тайм 8 декабря, не был ни хитом, ни резервом. Зачем вы его показали?

- Есть набор событий, из которых мы формируем сетку. В эту конкретную дату тот матч, о котором вы сказали, был наиболее предпочтительным по сумме причин в сравнении с другими событиями вечера. Кроме того, «Вильярреал» - команда Дениса Черышева: пусть небольшое, но преимущество для российского зрителя. Это стандартный подход: выбирать лучшее из имеющегося. Поэтому мне смешно, когда слышу: «Вы не купили эль класико, потому что не хотели двигать по времени «Ростов» - «Зенит»». Всё двигалось. Я попросила «Зенит», там пошли навстречу: если уж не нам, то кому? Обратилась в «Ростов», где Курбан Бекиевич тоже всегда идет навстречу. Вопрос был решаем, но так сложились обстоятельства. Верстание сетки — не вопрос предпочтений менеджеров. Есть план, который анализируется с точки зрения прогнозной доли. Учитываются виды спорта, российские и зарубежные соревнования. Порой идем на то, чтобы показать внутреннее событие с чуть меньшим рейтингом — это отвечает идее развития отечественного спорта, то есть работает вдолгую.

- Испанское класико сработало бы в короткую, но мощно. Почему вы не купили его?

- Переговоры с испанцами начались давно, еще в период «НТВ Плюс». Поначалу планировали продлить с ними контракт на прежних условиях, для нас приемлемых. Потом у испанцев произошли внутренние изменения, связанные со структурой правообладания, и они сказали: «У нас есть звезды, которых нет в Англии, поэтому мы хотим других денег».

- Каких именно?

- (Звучит сумма) Мы в публичном поле не озвучиваем цифр, если договор на покупку прав еще не заключен, но понятно, что данная цифра сильно завышена и почти в два раза больше ранее обсуждаемой. Мы понимаем, что возможная «амортизация» этой суммы на нашем рынке не сможет превысить понесенных нами расходов.

- За матч?

- За чемпионат. Отбить такие деньги нереально, а ведь «Матч ТВ» не благотворительно сть, - бизнес-модель. Мы живем в парадигме: «Покупаем, если можем заработать». Не важно, сколько это стоит, 3 миллиона или 38. Есть надежда получить сверху хотя бы копейку — берем. При этом цифры доказывают: испанская примера и даже класико вовсе не самый рейтинговый футбол в истории телеканала. Несколько матчей за сезон показывают неплохую долю. Но не весь чемпионат. Его покупка, скорее, имиджевая, а не бизнес-история.

- Что мешает купить те самые несколько матчей?

- Это моя мечта — купить класико и выдохнуть. Разумеется, мы обсуждали с правообладателям и и эту опцию, и многие другие. Но поматчево испанцы свою лигу не продают.

Переговоры продолжаются, прекращать их не планируем.

10 СПОРТИВНЫХ ФИЛЬМОВ ОТ БОНДАРЧУКА

- До данным TNS, доля «Матч ТВ» снизилась на 26 процентов. Опровергнете?

- По сравнению с чем? С сентябрем прошлого года, когда «Матч ТВ» еще не было? Это была ошибка исследователей, они ее поняли и исправили (http://www.sost av.ru/publicatio n/v-novom-telese zone-telekanaly- menyayut-sostav- auditoriyu-24627 .html).

Существует логика телепрограммиров ания. На любом канале есть то, что держит долю. Это программы-фронтм ены, хедлайнеры эфира с точки зрения рейтинга. Шоу Андрея Малахова на Первом. Или линейка сериалов. Если основные слоты в порядке, остальное может позволить себе колебания. «Охоту на пиранью» на«России-2», например, показали 42 раза!

«Матч ТВ» в принципе нельзя сравнивать с «Россией-2», потому перед нами стоит задача - спорт и только спорт.

- Но вы ведь тоже показываете кино.

- В очень скромных объемах. Компания Федора Бондарчука сняла для «Матч ТВ» 10 спортивных фильмов, но зрителя к такому жанру надо еще приучить. В России нет традиций спортивного кино и сериала, мы поднимаем интерес к постоянному спортивному телесмотрению разных жанров с «нуля». Был беспрецедентный случай, характеризующий потенциал «Матч ТВ»: 22 мая матч за третье место чемпионата мира по хоккею показывали одновременно мы и Первый канал. В категории 18+, которая гораздо шире нашей целевой аудитории «мужчины 25-59», мы Первый канал превзошли и намного: доля игры на «Матч ТВ» составила 20.2% в категории «25-59», что на 76 процентов выше показателей Первого канала, а в аудитории «4+» доля игры – 12.0 процентов. На 33 процента выше Первого.

- О чем это говорит?

- О том, что телеаудитория, интересующаяся спортом, уже привыкла смотреть спорт именно на «Матч ТВ». Нам удалось привлечь молодых мужчин, категорию «18-24», которая спорт почти не смотрела. Важно учитывать и другие тенденции. Во-первых, заметно развивается мужское внедомашнее смотрение - люди предпочитают спортивные трансляции в барах и ресторанах. Во-вторых, примерно миллион телевизоров подключены дома через интернет. То есть нас смотрят, но в обсчет рейтингов это не попадает. В-третьих, мы начинали с позиции «спорт только у нас», а потом оказалось, что не только у нас — у других тоже. Если учесть все это, выяснится: «Матч ТВ» показал результат даже выше ожидаемого.

Силы, заинтересованные в развитии спорта в России должны, извините за патетику, молиться на «Матч ТВ», который показывает положительную динамику развития в не имеющем ранее аналогов эксперименте. Здесь постоянный нерв и драйв, ноль рутины. «Выстрелил» на Олимпиаде гандбол — моментально обвязываем эти трансляции разнообразной и вкусной подачей. Проиграли гандболистки — интерес падает, и мы резко перестраиваемся.

- Почему бы вам тоже не показать «Пиранью» 42 раза?

- В лицензии указано: «Матч ТВ» - спортивный канал. Потому и кино мы будем показывать спортивное, обрамляя им события. В день важного боя «Малышка на миллион» или «Рокки» - это всегда в кассу. В январе 2016-го, когда спорта вообще не было, именно бокс и фильмы о нем вытянули нас по доле. Спорт мало того, что зависим от результатов, он еще и сезонен. И вот в таких условиях с доходами по рекламе и спонсорству у нас полный порядок, даже опережение.

«ЗАРПЛАТУ ПЛАТИМ ПУНКТУАЛЬНО»

- Откуда в таком случае взялся слух: «С Нового года на «Матч ТВ» нечем будет платить зарплату»?

- С такой пунктуальностью, как на «Матч ТВ», мало где платят, поэтому слух — абсолютная неправда. Но важно понимать: времена, когда рейтинги никого не интересовали, в прошлом. Это очень удобно: купил трансляции и показывай. Но это был не бизнес. А сейчас — бизнес. Мы не госструктура и не госканал, перед нами стоят четкие финансовые цели. Полезное остается, бесполезное уходит. Любой бизнес за год обрастает жирком. И требуется оптимизация, расставание с ненужным ради развития. Речь не только о зарплатах и количестве персонала, но и об инициативе. Нам нужны сотрудники, которые не выключаются из процесса после 19.00 или на выходных, которые всегда на связи. Это не моя прихоть — общий тренд. Взамен талантливые и трудолюбивые получают уникальный шанс самореализоватьс я. Впереди Кубок Конфедераций, домашний чемпионат мира, Россия будет в фокусе всей планеты. Когда еще дерзать, если не сейчас? Человеческий ресурс - вообще главное в бизнесе. На канале есть люди - от них просто отвязаться невозможно. В любое время - фонтан идей, пробивная сила. Для таких хочется предоставлять эфирное время, поручать проекты.

- Какова ситуация с телеправами на чемпионат мира по футболу?

- Все ждут определенности. Вице-премьер Виталий Мутко уже сообщил подробности: нами в консорциуме («Матч ТВ» совместно с Первым каналом и ВГТРК) подана заявка на покупку прав ЧМ-2018. Как только появится информация- сразу сообщим.

- Кто в авангарде борьбы?

- Телеканалы и «Телеспорт». Какая в итоге сложится конфигурация, сказать сейчас сложно.

- Допустим, «Матч ТВ» выкупит одну треть прав. Сможете окупить затраты самостоятельно?

- Так было с Кубком мира по хоккею в Москве. Совместно с Первым каналом купили права и очень хорошо заработали. Тщательно планируем, конечно, и «амортизацию» прав по предстоящим турнирам. Но ни один рекламодатель не заключит сделок, пока не выкуплены права на показ. Пока неизвестны сами финансовые «рамки», поэтому ждем.

- Госдотацию?

- Ясно, что потребуются комплексные усилия, но какие - сказать пока не могу.

БОМБА СО СМОРОДСКОЙ

- Ваша любимая передача за время существования канала?

- «Культ тура» с Ольгой Смородской — эмоциональная бомба. Интервью Курбана Бердыева Тимуру Журавелю — суперсенсация. Сильных журналистских работ было много. Это и эксклюзивное интервью с Конаном Макгрегором, и разговор Кирилла Кикнадзе с Диком Паундом в разгар холодной допинговой войны, и многое другое...

- Ваш главный прокол?

- Верила, что изменение телеупаковки при показе спорта приведет к быстрому росту рейтингов — и ошибалась: аудитория консервативна. При этом выстреливает порой неожиданное. Например, небольшая доза гимнастики во время Олимпиады вдруг привела на канал женщин с очень высокой долей, почти 10. В рекламном смысле женщины - денежноемкая аудитория. Второе глубокое разочарование: вера в мужиков. Жила надежда, что они станут смотреть качественное спортивное полотно, не отрываясь. Но оказалось: посмотрев трансляцию матча и аналитику с Карпиным, мужчины переключаются на хоббитов, «Вечер с Соловьевым» или «Занимательную механику». То есть им нужны разные жанры, а у нас пока нет своих «запасов» - все создаем с нуля. Нет, например, мощных спортивно-полити ческих ток-шоу, нет спортивного Познера... Все это в планах. Рассчитываем и на документальные драмы, реалити вроде «Боя в большом городе», который на финише показал великолепные цифры. Уже приезжали американцы, их заинтересовал этот формат.

- Одно дело снять реалити в декорациях базы «Озеро Круглое», другое — на диком атолле, как в «Остаться в живых».

- «Матч ТВ» - коммерчески ориентированная бизнес-единица, мы тщательно все считаем. Тот же «Бой в большом городе» - дорогой проект. Но мы довели его до конца и продали спонсору — производителю шин.

- Дорогой — это сколько?

- Отвечу так: один эпизод реалити-шоу на каналах первой тройки может стоить 15-16 миллионов рублей, даже больше. У нас стоимость в разы меньше. Есть исходящая из доли понятная стоимость часа, которой я обязана придерживаться. Драматургически хочется очень многого, и мы к этому стремимся. Если сложится с американцами, покажем в следующем сезоне «Бой в большом городе» иного уровня.

- Цели, стоящие перед вами, оцифрованы?

- Разумеется. Ориентир — определенная доля и выручка. Но это сильно зависит от оплаты стоимости прав на показ крупнейших спортивных событий. Нужны успешные кейсы, с которыми предстоит развивать рекламные и спонсорские вложения.

ШУТКИ ГУБЕРНИЕВА

- Кто стал для вас открытием в профессиональном и человеческом плане?

- Вряд ли вас удивлю, если назову экспертов Карпина, Савина и Широкова. Высочайший уровень.

- А из штатных сотрудников канала?

- Многих знаю слишком давно, чтобы удивляться. Того же Губерниева, например, который шутит: «С Тиной вели корпоративы с детства». Вообще меня окружает множество профессиональных и педантичных людей, а я очень ценю это сочетание качеств.

- Насколько вам досаждал скепсис под названием «Девочка на спортивном ТВ»? Преодолен ли он?

- Работой среди мужчин меня испугать сложно. Очень многое зависит от 2017-2018 годов. Продолжаем двигаться вперед, прекрасно понимая: интерес к спорту в нашей стране создать сложно, но можно. И уникальный шанс - именно сейчас. Чемпионат мира — словно огромная акула, которая несется сквозь толщу воды, а рыбку помельче влечет потоками вслед. Глупо было бы не использовать эти потоки и не создать множество качественного контента, востребованного не только в России — в мире.

- На «Матч ТВ» был показан фильм про «Зенит», многие назвали его «сладеньким»…

- Это качественный и эмоционально-ярк ий фильм. Нам нужен околоспортивный контент, и мы его активно создаем - видим в нем потребность у телезрителей. Понимаем, что как бы мы ни сняли фильм про «Зенит», для болельщиков других клубов это будет, наверное, «сладенько». Но речь идет о цикле фильмов про все клубы премьер-лиги.

- Довольны тональностью вещания канала в целом? У разных ведущих она почему-то довольно схожа.

- Пока не хватает юмора, иронии, а мужская аудитория это ценит. Такое не возникает само по себе: нужны авторы. Андрея Колесникова из «Коммерсанта» можно узнать по трем первым строчкам. Парфенова, Познера, Венедиктова, Доренко - по первым словам. А интонация канала - это всегда интонация авторов. Ищем.

- У Юрия Розанова или Константина Генича есть своя интонация.

- Но у них нет своей программы.

- Почему?

- Меня в свое время не приглашали, например, в ведущие— я сама туда рвалась. А интонация дает наибольший эффект в связке с инициативой.

- Лет семь назад вы с Ксенией Собчак вели торжество по поводу выхода «Жемчужины» в первый дивизион. Между вами на сцене слегка искрило. Сейчас поддерживаете отношения?

- Не люблю ругаться, спокойно отношусь к критике. Живу по принципу - никогда не говори «никогда». Ксения Анатольевна - талантливый ньюсмейкер, поэтому поживем - увидим.

- Недавно был в Грузии и обратил внимание: среди сванских, мегрельских, кахетинских и вообще грузинских фамилий нет заканчивающихся на «аки».

- Канделаки — греческая фамилия, этимология идет от слова candle – свеча. Когда-то Канделаки принесли христианство в Грузию, это род ортодоксальных греческих священников. На Крите много Канделаки. В грузинской деревне Бзвани почти все — Канделаки. Со временем род огрузинился, мы давно не считаем себя греками. Дед и отец родились в кахетинском селе Лагодехи, потом семья перебралась в Тбилиси. Так что мы - имеретинцы.