Яри Курри: Мой любимый матч против русских – 4:0 в Турине

Яри Курри Источник: КХЛ

Яри Курри приехал в Москву по приглашению ФХР. С легендарным финским хоккеистом взял интервью обозреватель «Советского спорта».

- Президент ФХР Владислав Третьяк сказал, что Евротур может быть реформирован. Другая формула, новые участники – Швейцария, Германия… Как это может быть с вашей точки зрения?

- Конечно, вы назвали хорошие сборные, и они только бы усилили наше соревнование. Но Евротур – турнир с большой историей. Я его еще маленьким ребенком смотрел много-много лет назад. Финляндия имеет свое соревнование – «Кубок Карьялы», и он тоже традиционный. Зачем что-то ломать? Если переделывать, то аккуратно. Уровень хороший, выступают сильные сборные, есть игровое давление. Хоккеисты хотят участвовать в Евротуре.

- Отечественному хоккею исполняется 70 лет. Поделитесь самым ярким воспоминанием о хоккее СССР или России. Может, Олимпиада в Нагано?

- Нет, это плохое воспоминание. Тогда нам Павел Буре забил пять голов, - засмеялся Курри. – Поздравляю вас с юбилеем. Лично я вырос на хоккее Красной машины. Всегда смотрел на Бориса Михайлова, Александра Якушева… Я могу долго перечислять, у вас невероятная история. Раньше мы учились у ваших хоккеистов. Теперь достигли определенного прогресса, но все равно стараемся взять все лучшее. У вас богатая хоккейная культура.

А если называть какой-то матч, то это Олимпиада в Турине, когда мы выиграли полуфинал у России со счетом 4:0. Раньше же поражения финнов от СССР где-нибудь 0:10 не удивляли никого. И это уже радость, что мы побеждаем Россию. Причем вы, как я знаю, уже очень не любите играть против Финляндии.

- Первая Финская Вспышка – Яри Курри. Вторая – Теему Селянне. Что вы скажете о третьей Финской Вспышке – Патрике Лайне? Может ли он отобрать «Морис Ришар Трофи» у Александра Овечкина?

- Хотелось бы в это верить. Парень выдал невероятный старт, а ведь ему только 18 лет! А он играет в хоккей так, будто выступает в НХЛ много лет. Лайне обладает невероятным броском. Но давайте будем терпеливы. В таком возрасте главное – его не сломать. Ну а Овечкин – лучший снайпер последней десятилетки. Обогнать его будет очень сложно.

- Вы видели, как недавно Патрик Лайне забил в свои ворота?

- Чего только не бывает! – улыбнулся Курри. – Он же снайпер. Увидел открытый угол ворот, получил шайбу и пульнул ее туда. Это маленькая неприятность в бриллиантовой карьере, которая ждет Лайне. Тут не о чем переживать.

- Чего вы ждете от молодежного чемпионата мира? Сборная Финляндии снова предстанет грозной силой?

- Конечно, нам будет не хватать больших звезд вроде Ахо, Пулюярви, Лайне. Год назад они показали фантастический хоккей. Но мы все равно собрали приличную команду. И постараемся снова побороться за медали.

- Как генменеджер «Йокерита», оцените игру своего клуба в этом сезоне.

- Стабильности нам пока не хватает. Конечно, мы должны играть лучше. Это факт. Но КХЛ – тяжелая лига, и у нас трудный дивизион. Каждая игра очень важна, и нам к плей-офф нужно прибавлять.

- Я слышал, что у «Йокерита» возникли финансовые проблемы. Это так?

- Я не могу говорить о финансах. Не имею к этому отношения.

- Что вы скажете о новом главном тренере сборной Финляндии Лаури Марьямяки? Мы впервые его увидели на этом посту на Кубке мира…

- …А это не лучший турнир, чтобы дебютировать в сборной. Очень тяжелый. Но Марьямяки быстро набирается опыта, прибавляет в мастерстве. И я нисколько не сомневаюсь, что финская федерация сделала правильный выбор.