Яри Курри: Мой любимый матч против русских – 4:0 в Турине
Яри Курри приехал в Москву по приглашению
ФХР. С легендарным финским хоккеистом взял интервью обозреватель «Советского
спорта».
- Президент ФХР Владислав Третьяк сказал, что Евротур может быть реформирован. Другая формула, новые участники – Швейцария, Германия… Как это может быть с вашей точки зрения?
- Конечно, вы назвали хорошие сборные, и они только бы усилили
наше соревнование. Но Евротур – турнир с большой историей. Я его еще маленьким
ребенком смотрел много-много лет назад. Финляндия имеет свое соревнование –
«Кубок Карьялы», и он тоже традиционный. Зачем что-то ломать? Если
переделывать, то аккуратно. Уровень хороший, выступают сильные сборные, есть
игровое давление. Хоккеисты хотят участвовать в Евротуре.
-
Отечественному хоккею исполняется 70 лет. Поделитесь самым ярким воспоминанием
о хоккее СССР или России. Может, Олимпиада в Нагано?
- Нет, это плохое воспоминание. Тогда нам Павел Буре забил пять
голов, - засмеялся Курри. – Поздравляю вас с юбилеем. Лично я вырос на хоккее
Красной машины. Всегда смотрел на Бориса Михайлова, Александра Якушева… Я могу
долго перечислять, у вас невероятная история. Раньше мы учились у ваших
хоккеистов. Теперь достигли определенного прогресса, но все равно стараемся
взять все лучшее. У вас богатая хоккейная культура.
А если называть какой-то матч, то это Олимпиада в Турине, когда мы
выиграли полуфинал у России со счетом 4:0. Раньше же поражения финнов от СССР
где-нибудь 0:10 не удивляли никого. И это уже радость, что мы побеждаем Россию.
Причем вы, как я знаю, уже очень не любите играть против Финляндии.
- Первая
Финская Вспышка – Яри Курри. Вторая – Теему Селянне. Что вы скажете о третьей
Финской Вспышке – Патрике Лайне? Может ли он отобрать «Морис Ришар Трофи» у
Александра Овечкина?
- Хотелось бы в это верить. Парень выдал невероятный старт, а ведь
ему только 18 лет! А он играет в хоккей так, будто выступает в НХЛ много лет.
Лайне обладает невероятным броском. Но давайте будем терпеливы. В таком
возрасте главное – его не сломать. Ну а Овечкин – лучший снайпер последней
десятилетки. Обогнать его будет очень сложно.
- Вы
видели, как недавно Патрик Лайне забил в свои ворота?
- Чего только не бывает! – улыбнулся Курри. – Он же снайпер.
Увидел открытый угол ворот, получил шайбу и пульнул ее туда. Это маленькая
неприятность в бриллиантовой карьере, которая ждет Лайне. Тут не о чем
переживать.
- Чего вы
ждете от молодежного чемпионата мира? Сборная Финляндии снова предстанет
грозной силой?
- Конечно, нам будет не хватать больших звезд вроде Ахо, Пулюярви,
Лайне. Год назад они показали фантастический хоккей. Но мы все равно собрали
приличную команду. И постараемся снова побороться за медали.
- Как
генменеджер «Йокерита», оцените игру своего клуба в этом сезоне.
- Стабильности нам пока не хватает. Конечно, мы должны играть
лучше. Это факт. Но КХЛ – тяжелая лига, и у нас трудный дивизион. Каждая игра
очень важна, и нам к плей-офф нужно прибавлять.
- Я
слышал, что у «Йокерита» возникли финансовые проблемы. Это так?
- Я не могу говорить о финансах. Не имею к этому отношения.
- Что вы
скажете о новом главном тренере сборной Финляндии Лаури Марьямяки? Мы впервые
его увидели на этом посту на Кубке мира…
- …А это не лучший турнир, чтобы дебютировать в сборной. Очень
тяжелый. Но Марьямяки быстро набирается опыта, прибавляет в мастерстве. И я
нисколько не сомневаюсь, что финская федерация сделала правильный выбор.