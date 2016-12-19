Не оправдывает ожиданий? Сколько «Спартак» зарабатывает на собственном стадионе

«Советский спорт» посчитал, какой доход может приносить красно-белому клубу «Открытие Арена»

Владелец московского «Спартака», вице-президента ЛУКОЙЛа Леонид Федун никогда не скрывал, что рассматривает стадион как инвестицию, которая призвана увеличить доходы команды. В строительство арены совладелец ЛУКОЙЛа вложил 14,5 млрд руб. и рассчитывал, что собственный стадион увеличит ежегодную выручку клуба на 1 млрд. руб. То есть предполагается, что с учетом инфляции, стадион окупится через 29 лет.

Для любого современного футбольного клуба стадион – важнейший из капиталов. Почему? Дело в финансовом «фэир-плее». Он направлен на улучшение общей финансовой стабильности европейского клубного футбола. Финансовый «фэйр-плей» был одобрен в 2010 году и действует с 2011 года. С тех пор клубы, которые получают право на участие в турнирах УЕФА, должны доказывать, что не имеют просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками и социальными/налоговыми службами. Клубы должны подтвердить, что у них оплачены все счета.

Главная цель - обеспечение более стабильного финансирования клубов при сохранении контроля над чрезмерными тратами. Иными словами, клубам разрешено тратить за расчетный период (три года) на пять миллионов евро больше, чем они зарабатывают. В определенной степени они могут тратить даже больше этого лимита, если только все траты полностью покрываются напрямую вложениями/платежами владельца (или владельцев) клуба или связанной с ним компании. Это помогает клубам избежать неконтролируемого роста долгов. Пока существует следующие лимиты на перерасход средств: 45 миллионов евро в сезонах 2013/14 и 2014/15 и 30 миллионов евро в сезонах 2015/16, 2016/17 и 2017/18.

Стадион – достаточно весомая статья дохода для любого европейского клуба. У «Спартака» эта статья появилась только недавно. В отсутствие открытых данных, мы попытались понять, сколько же в действительности Леонид Федун зарабатывает на новеньком стадионе «Открытие Арена».

Переехав на новый стадион, «Спартак» сумел почти вдвое увеличить посещаемость домашних игр: с 12 750 человек в сезоне 2013/14 до 24 932 в сезоне 2014/15. Доходы в день матча, по подсчетам специалистов, увеличились более чем в три раза. В сезоне 2014/15 «Спартак» реализовал чуть более 20 тысяч годовых абонементов, дающих право на посещение 15 домашних матчей в чемпионате России и еврокубках. Более половины (10 800) были выкуплены на «фанатскую» трибуну В (вмещает 11 800 человек). Билеты и абонементы в «фанатский» сектор—самые дешевые, стоимость годового абонемента в этой зоне в сезоне 2013/14 составляла 4896 руб. (продажа онлайн для владельцев фан-карты — до 5800 руб., если выкупать его в кассе, не будучи членом фан-клуба). Таким образом, за сезон фанаты принесли в клубную кассу порядка 68,5 млн руб.

Учитывая, что в чемпионате России принимают участие 16 команд, в рамках данного турнира стадион принимает 15 игр. В общей сложности, включая матчи Лиги чемпионов/Лиги Европы, кубковые игры, матчи сборной, получается порядка 22 игр. Средняя посещаемость в сезоне 2014/2015 составляла около 25000 зрителей. К началу сезона 2015/2016 клуб продал 13316 абонементов. Существует несколько категорий билетов на стадионе, определяющая стоимость билетов и абонементов. Цена также зависит от уровня соперника. Будем исходить из того, что средняя стоимость билета составляет 1000 рублей, а абонемента – 15000 рублей.

Кроме того, руководство клуба уделяет особое внимание ВИП-ложам. Их на стадионе 48 штук. За базовый пакет покупатель заплатит от 4 до 6,6 млн руб., а за эксклюзивный пакет уже от 5.2 до 8.58 млн руб. Для расчетов используем среднее значение 7 млн. руб.

Переходим к «Неспортивным доходам». По генплану было предусмотрено строительство с целью последующей сдачи в аренду 11576 кв.м коммерческих площадей. Однако на момент начала сезона 2015/2016 на стадионе работал лишь клубный магазин, который нельзя в чистом виде отнести к дополнительным доходам стадиона, в связи с чем, доходы от использования коммерческих площадей в расчеты не включены.

Выручка от продажи билетов, абонементов и лож на «Открытие Арена»



Места Стоимость, руб. Доход, млн. руб. Вместимость 44000



Средняя посещаемость 25000



Продано абонементов 14000 15000 210 Продано разовых билетов (22 игры) 11000 1000 242 ВИП-обслуживание 48 7000000 336 Матчи сборной



12 Итого



800

Дополнительные источники дохода клуба

Другой источник дохода — парковка. На «Открытие Арена» она рассчитана на 7500 мест. Рассчитать загруженность объекта во внематчевые дни не представляется возможным, однако, произведем ориентировочный расчет непосредственно в день матча:

7500* 22 матча* 2 часа* 100 рублей = 33 млн руб.

На стадионе могут проходить концерты, выставки и т.д. Аренда стадиона обходится в среднем в 6 млн. руб, но для концертов цена выше, - около 10 млн. руб. Возьмем во внимание погодные условия и календарь игр, в среднем в год возможно провести 3 события. Итого — 30 млн руб.

Также на стадионе проводят экскурсии. С учетом зарубежной практики, подобные мероприятия посещают в среднем 50000 человек в год. Цена билета варьируется, от 200 рублей за льготный и от 400 до 800 рублей за стандартный билет. Для расчета возьмем средний уровень в 400 рублей за билет, итого — получаем 20 млн руб. в год.

Реализация рекламных прав, согласно долгосрочному спонсорскому контракту с ФК «Открытие», приносит клубу около 201 млн руб. в год, но сумма шестилетнего контракта равна 1208 млн руб. Также необходимо учесть доход от рекламы, который посчитать достаточно трудно, предположим, что он составит 50 млн. рублей в год. Итого получаем 1 134 млн руб. в год.

Операционные расходы примем на уровне 500 млн руб. в год.

Доходы и расходы стадиона «Открытие Арены»

Билеты, абонементы, ложи 800 Парковка 33 Концерты 30 Экскурсии 20 Право наименования 201 Реклама 50 Итого доход 1134 Операционные расходы 500 Налог на имущество и земельный налог 54 ИТОГО 580

Таким образом, по оценке «Советского спорта», новый стадион ежегодно будет приносить «Спартак» около 580 миллионов рублей в год, вместо планировавшегося 1 миллиарда.