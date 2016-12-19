Все золото Америки! Как Репилов победил в Парк-Сити, а Третьяков - в Лэйк-Плэсид

Какие медали – не считая биатлонных – завоевали россияне на этапах Кубка мира по зимним видам спорта за минувший уик-энд.

БОБСЛЕЙ/СКЕЛЕТОН

Что было: Этап Кубка мира в Лэйк-Плэсиде (США)

Сборная России: 1 золото

Кто добыл: Александр Третьяков

Перенос февральского чемпионата мира из Сочи в Кенигзее стал одним из самых обсуждаемых событий последней недели. Понятно, что в таких условиях выступление наших бобслеистов и скелетонистов на этапе мирового Кубка в США вызвало особый интерес. Увы, собственно в бобслее завоевать медали россияне не смогли. Экипаж Александра Касьянова, победивший на первом этапе Кубка в Уистлере в заездах четверок, на этот раз в данной дисциплине остался лишь восьмым. В двойках Касьянов финишировал пятым. Алексей Стульнев и Максим Андрианов также остались далеко за чертой призеров. Зато как проехал Александр Третьяков! В мужском скелетоне состав тройки призеров не изменился по сравнению с предыдущим стартом в Канаде, однако на верхней ступеньке подиума теперь оказался именно россиянин. Он же возглавил и общий зачет Кубка мира – кореец Юн Сун Бин в Лэйк-Плэсиде остался третьим и теперь отстает от Третьякова на 10 очков. Следующий этап состоится уже в Новом году (6-7 января в Альтенберге), так что нам придется запастись терпением, чтобы узнать, сумеет ли Александр сразу закрепить успех. В любом случае, начало нового сезона у него вышло удачным – особенно на фоне неудач братьев Дукурсов. Увы, девушки-скелетонистки нас опять не порадовали – лучшая из россиянок, Мария Орлова, осталась 9-й, Елена Никитина – 18-й, а Юлия Канакина – только 20-й.

СНОУБОРД

Что было: Этап Кубка мира в Кортина д’Ампеццо (Италия)

Сборная России: 1 золото, 1 серебро, 1 бронза

Кто добыл: Андрей Соболев (1-1-0) и Алена Заварзина (0-0-1).

Слалом и слалом-гигант – самые успешные дисциплины российского сноуборда, так что из всех этапов Кубка мира по этому виду спорта, которые одновременно проводятся в разных концах планеты, мы традиционно больше внимания уделяем именно тем местам, где стартуют Вик Уайлд, Андрей Соболев, Алена Заварзина и Екатерина Тудегешева (и еще немало россиян, претендующих на хорошие награды). В Кортина д'Ампеццо уже в первый день турнира сборная России получила две медали. В слаломе-гиганте Заварзина завоевала бронзу, а Андрей Соболев пробился в финал, где, правда, уступил австрийцу Бенджамину Карлу. Однако спустя пару дней тот же Соболев получил и заветное золото! В решающей паре заездов в обычном параллельном слаломе россиянин превзошел итальянца Роланда Фишналлера. Увы, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд пока далек от лучшей формы – в обоих дисциплинах супруг Заварзиной не смог пройти даже в четвертьфинал. Тудегешева выступила не лучше. Зато порадовала Екатерина Хатомченкова, ставшая пятой в слаломе-гиганте.

Между тем, серебряный призер Сочи в борд-кроссе Николая Олюнин на этапе Кубка мира в Монтафоне (Австрия) выиграл квалификацию, но в решающих заездах не сумел попасть в призеры. Это удалось Юрию Подладчикову в хафпайпе – здесь этап мирового кубка проводился в американском Копер Маунтине, и уроженец Подольска взял серебро. Жаль только, выступает он уже давно за Швейцарию…

САННЫЙ СПОРТ

Что было: Этап Кубка мира в Парк-Сити (США)

Сборная России: 1 золото, 1 серебро

Кто добыл: Роман Репилов

На первых трех этапах Кубка мира сборная России завоевала четыре серебра. В Парк-Сити Роман Репилов принес, наконец, и золото. Чемпион мира-2015 среди юниоров одержал первую победу на взрослом уровне, опередив по сумме двух попыток австрийца Вольфганга Киндла и итальянца Доминика Фишналлера. А в спринте добавил к этому успеху еще одно серебро (тут Фишналлер все-таки оказался чуточку быстрее). Жаль, Степан Федоров и Семен Павличенко не сумели включиться в борьбу за награды, а в спринте Федоров и вовсе сошел, допустив ошибку при прохождении трассы (к счастью, без серьезных последствий). Тем не менее, все трое пока участвуют в борьбе за Кубок мира, что не может не радовать.

ШОРТ-ТРЕК

Что было: Этап Кубка мира в Канныне (Корея)

Сборная России: 1 серебро, 1 бронза

Кто добыл: Семен Елистратов

Виктор Ан на исторической родине почти добился победы – уверенно вышел в финал забегов на 500 метров, но… остался в нем только четвертым. Жаль, жаль. Зато Семен Елистратов продолжил пополнять коллекцию личных наград. Золотой призер московского чемпионата мира (2015) на «полуторке» в Канныне на этой же дистанции взял бронзу – кореец Ли Юн-Су и голландец Шинке Кнегт на финише решающего забега оказались проворнее. Зато на «тысяче» Елистратов докатил уже до серебра (уступил канадцу Шарлю Амлену). Всего за этот сезон Семен уже шесть раз поднимался на подиум, но ни разу – на верхнюю ступень. Прервать неудачи в эстафетах на катке в Канныне мужской сборная России тоже не удалось – наша команда не пробилась в финал, оставшись 9-й.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Что было: Этап Кубка мира в Ля Клузе (Франция)

Сборная России: 1 серебро, 1 бронза

Кто добыл: мужская эстафетная четверка, Александр Легков

Легков ударно выступил в Ля Клузе, став третьим в масс-старте на 15 км вольным стилем. Страшно сказать – для олимпийского чемпиона Сочи эта награда стала первой на этапах Кубка мира аж с марта 2014 года! Похоже, Александр все-таки возвращается в лучшую форму – по крайней мере, в это хочется верить. Тем более, там же, во Франции, Легков помог сборной России выиграть еще и серебро – в комбинированной эстафете (классика/вольный) 4х7,5 км он вместе с Евгением Беловым, Алексеем Червоткиным и Сергеем Устюговым стал вторым. Могло быть и золото, но на финише Устюгов всего 0,2 секунды проиграл норвежцу Финну Халену Крогу (Крог же стал первым и в масс-старте).