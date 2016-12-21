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Кто на вылет? Оцениваем шансы аутсайдеров РФПЛ на спасение

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кто на вылет? Оцениваем шансы аутсайдеров РФПЛ на спасение
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» подсчитал, сколько очков необходимо набрать аутсайдерам для сохранения прописки в премьер-лиге.

Ориентир – 30 очков

В темном подвале турнирной таблицы, как обычно, очень тесно. Хотя явный аутсайдер только один – «Томь», набравшая в первой части сезона всего 9 очков. Другие команд пять (весной их может быть больше, а может – меньше) будут вести борьбу за выживание до последних туров. Пока в эту группу входят «Арсенал», «Оренбург», «Урал», «Крылья Советов» и «Анжи».

Чтобы спастись, то есть занять двенадцатое место, необходимо набрать 30 очков. Это средний показатель последних сезонов. Может хватить и меньше – зависит от того, насколько удачно будут выступать аутсайдеры. Помнится, весной позапрошлого сезона все команды, ведущие борьбу за выживание, стали резко набирать очки. (Это выглядело довольно странно, но сейчас не об этом.) В результате «Торпедо» с 29 очками покинуло премьер-лигу. А в прошлом сезоне «Уфе» хватило 27 очков, чтобы занять спасительное 12-е место.

Но средняя планка – 30 очков. Этот результат практически гарантирует спасение, в худшем случае – участие в переходных матчах с клубами ФНЛ. Средняя планка 14-го места, дающего шанс на спасение через «стыки», – 28 очков. То есть разница всего два очка. Опять же это условно. В прошлом сезоне «Кубани» хватило и 26 очков. Правда, это не уберегло ее от вылета через переходные матчи. В общем, все зависит от конкурентов.

Обреченная «Томь»

В самом тяжелом положении находится, конечно, «Томь». В 13 весенних матчах ей надо набрать 21 очко, то есть по 1,6 очка за игру, что является показателем крепкого середняка вроде нынешнего «Терека» (1,6 в первой части сезона). И как-то слабо верится, что клуб, находящийся на грани банкротства (который раз), сумеет преодолеть оставшуюся часть дистанции в таком графике. Да и состав «Томи» значительно уступает «Тереку».

Больше того, против «Томи» и другая статистика. В последних четырех сезонах клубы, ушедшие на зимний перерыв в зоне вылета, куда чаще вылетали, чем спасались. Из восьми таких клубов (по два за каждый сезон) напрямую вылетели пять. Шестой стала «Кубань» в сезоне-2015/16, покинувшая элиту через «стыки». Вышел в «стыки» и «Ростов» в сезоне-2014/15, но ему повезло больше.

Получается, что за последние четыре сезона только одна команда, ушедшая на зимовку в зоне вылета, спаслась напрямую. «Урал» Александра Тарханова в сезоне-2013/14. Весной уральцы набрали 22 очка в 11 матчах, то есть по два очка за игру – почти чемпионский график. Но это один счастливый случай из восьми. Так что вероятность вылета «Томи», учитывая все обстоятельства, можно оценить чуть менее чем в 100%.

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Михаил Борзыкин
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