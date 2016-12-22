Скучный матч? Марио идет к вам! Бало удалился, а потом еще и толкнул камеру

В матче 19-го тура чемпионата Франции «Бордо» - «Ницца» голов зрители не увидели, но шоу от Марио Балотелли получили.

«Ницца» последний раз была чемпионом Франции 57 лет назад, а в этом сезоне всерьез претендует на то, чтобы прервать эту неприятную серию.

В последнем матче первого круга команда Люсьена Фавра приехала в гости к «Бордо» и все 90 минут играла в совершенно скучный футбол. «Бордо», который три матча подряд неизменно уступал, в количестве созданных моментов практически ничем не отличался от лидера чемпионата, поэтому голов в матче так и не случилось.

Единственное событие, которое достойно упоминания - внезапная замена основного вратаря «Ниццы» Йона Кардинала на его аргентинского партнера Вальтера Бенитеса на 56-й минуте.

Скорее всего, об этой игре, кроме наших французских коллег, так никто бы и не написал, если бы не Марио Балотелли, который в добавленное время наконец-то сделал матч интересным.

На первой добавленной минуте против итальянца в центре поля жестковато сыграл Игорь Левчук.



Источник: скриншот телеканал «Матч Футбол 1»

Балотелли ответил незамедлительно, со всего размаха ударив поляка с очень украинским именем по ногам.



Источник: скриншот телеканал «Матч Футбол 1»





Balotelli a craqué dans les arrêts de jeu #FCGBOGCN pic.twitter.com/c3bP8Z4jC2 — Fernando Chachalana (@NandoChachalana) 21 декабря 2016 г.

Возмездие последовало моментально: красная карточка, и СуперМарио, сверкая мускулами, досматривал матч из подтрибунного помещения.



Источник: скриншот телеканал «Матч Футбол 1»



- Так и хочется в такие моменты нашего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова цитировать, - сказал в эфире телеканала «Матч Футбол 1» Илья Казаков.

Если не поняли сарказма комментатора - вам сюда.

Кстати, прежде чем уйти в раздевалку, Балотелли подарил футболку болельщикам.



Источник: скриншот телеканал «Матч Футбол 1»



А напоследок еще и толкнул камеру.



Источник: скриншот телеканал «Матч Футбол 1»





Mario Balotelli mais il s'en bah les couille de la ligue 1 mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr #FCGBOGCN pic.twitter.com/BKRssfGIgB — L'interiste (@soso1202) 21 декабря 2016 г.

После изгнания итальянца заруба на поле продолжилась: в одном из последних эпизодов даже вспыхнула небольшая потасовка, по итогам которой «Ницца» вообще осталась вдевятером. Удаление получил Юнес Белланда.



Источник: скриншот телеканал «Матч Футбол 1»



Встреча так и закончилась нулевой ничьей, которая позволила «Ницце» закончить первый круг на вершине турнирной таблицы. Для Балотелли это второе удаление в сезоне. Правда, первое в итоге было отменено, поэтому можно считать, что его и не было.