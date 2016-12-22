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Скучный матч? Марио идет к вам! Бало удалился, а потом еще и толкнул камеру

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Скучный матч? Марио идет к вам! Бало удалился, а потом еще и толкнул камеру
Источник: Reuters

В матче 19-го тура чемпионата Франции «Бордо» - «Ницца» голов зрители не увидели, но шоу от Марио Балотелли получили. 

«Ницца» последний раз была чемпионом Франции 57 лет назад, а в этом сезоне всерьез претендует на то, чтобы прервать эту неприятную серию. 

В последнем матче первого круга команда Люсьена Фавра приехала в гости к «Бордо» и все 90 минут играла в совершенно скучный футбол. «Бордо», который три матча подряд неизменно уступал, в количестве созданных моментов практически ничем не отличался от лидера чемпионата, поэтому голов в матче так и не случилось. 

Единственное событие, которое достойно упоминания - внезапная замена основного вратаря «Ниццы» Йона Кардинала на его аргентинского партнера Вальтера Бенитеса на 56-й минуте.  

Скорее всего, об этой игре, кроме наших французских коллег, так никто бы и не написал, если бы не Марио Балотелли, который в добавленное время наконец-то сделал матч интересным.

На первой добавленной минуте против итальянца в центре поля жестковато сыграл Игорь Левчук.


Источник: скриншот телеканал «Матч Футбол 1»

Балотелли ответил незамедлительно, со всего размаха ударив поляка с очень украинским именем по ногам.


Источник: скриншот телеканал «Матч Футбол 1»


Возмездие последовало моментально: красная карточка, и СуперМарио, сверкая мускулами, досматривал матч из подтрибунного помещения. 


Источник: скриншот телеканал «Матч Футбол 1»

- Так и хочется в такие моменты нашего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова цитировать, - сказал в эфире телеканала «Матч Футбол 1» Илья Казаков. 

Если не поняли сарказма комментатора - вам сюда.

Кстати, прежде чем уйти в раздевалку, Балотелли подарил футболку болельщикам.


Источник: скриншот телеканал «Матч Футбол 1»

А напоследок еще и толкнул камеру. 


Источник: скриншот телеканал «Матч Футбол 1»


После изгнания итальянца заруба на поле продолжилась: в одном из последних эпизодов даже вспыхнула небольшая потасовка, по итогам которой «Ницца» вообще осталась вдевятером. Удаление получил Юнес Белланда.


Источник: скриншот телеканал «Матч Футбол 1»

Встреча так и закончилась нулевой ничьей, которая позволила «Ницце» закончить первый круг на вершине турнирной таблицы. Для Балотелли это второе удаление в сезоне. Правда, первое в итоге было отменено, поэтому можно считать, что его и не было. 

Матч

Бордо - Ницца - 0:0

Состав

Бордо: Приор, Гайич, Левчук, Пелленар, Вада, Сертич, Оливейра (Камано, 81), Плашил, Тулалан, Ролан, Лаборде

Ницца: Кардинале (Бенитес, 56), Сарр, Ле Марчан, Суке, Бюрнер, Бельханда, Козьелло, Сипрьен, Сери, Плеа, Балотелли

Предупреждения:

Тулалан, 30; Ролан, 36 - Ле Марчан, 23

Удаления:

нет - Бельханда, 90; Балотелли, 90

Судья:

Микаэль Лесаж (Франция)

Место и дата

21 декабря 22:50, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция

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