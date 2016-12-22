«Вратари еще не научились использовать клюшку- «лопату» для отбива шайб…»

Что писал «Советский спорт» о первом чемпионате страны по хоккею 70 лет назад.

Сегодня у нашего хоккея – юбилей! 22 декабря 1946 года в пяти городах прошли первые шесть матчей первого чемпионата СССР по хоккею. Турнир был проведен в предельно сжатые сроки – уже 27 января 47-го страна узнала имя первого чемпиона – им стало московское «Динамо». В честь юбилея любимой игры мы приводим выдержки из архивных публикаций «Советского спорта». Стилистика и орфография сохранены!

ПЕРВЕНСТВО СССР ПО КАНАДСКОМУ ХОККЕЮ. ПЕРВЫЙ МАТЧ

Команда ЦДКА – Дом офицеров (Свердловск) – 5:1 (0:0, 4:1, 1:0). 22 декабря. Москва. Малый стадион «Динамо». 4000 зрителей. Судья С.Савин (Москва).

Честь открытия всесоюзного первенства по канадскому хоккею в столице выпала двум спортивным коллективам Советской армии – московскому и свердловскому.

Несмотря на отсутствие ряда лидеров (Бабич, Виноградов) и недостаточную еще тренированность, мои друзья по команде добились заслуженного успеха. Сказались лучшая физическая подготовленность и выдержка. Уже во втором тайме москвичи обеспечили себе победу. Хотелось бы отметить нападающих Веневцева и Меньшикова и особенно вратаря Петрова, которые успели уже приспособиться к новой для нас игре.

Дебют был удачным. Но все же победителю (не говоря уже о побежденном) надо еще много и настойчиво работать, чтобы достичь высокого класса и постичь все тонкости этой интереснейшей игры. К слову сказать, канадский хоккей не так прост по тактике, как это нам казалось.

Матч прошел так: после сигнала судьи уральцы ринулись в атаку, и Петров еле успел клюшкой отбить шайбу. Вскоре он же парирует ногой и клюшкой два удара свердловчан. Гости в этот период являются хозяевами поля. У москвичей лишь Веневцев совершил два прорыва, но неудачно. На 9-й минуте Петров ловко ловит в воздухе шайбу. Вскоре Назаров ликвидирует трудный удар москвича Л.Степанова. Серию штрафных удалений открывает защитник свердловчан Коптелов. Этому слишком горячему игроку пришлось в общей сложности 8 минут провести около счетчика штрафного времени.

Бурно развивались события после отдыха. Заканчивая острую схватку у ворот, Л.Степанов делает счет 1:0. Вскоре — 2:0. Этот гол сделал Веневцев.

Команды производят ряд замен. Восьмерым игрокам пришлось испытать кратковременные «изгнания» с поля.

Эффектный прорыв москвичей по центру – и счет 3:0. Но тут же шайба посещает и московские ворота – 3:1. Гул одобрения. Однако неутомимый Меньшиков забивает четвертый гол.

Л.Степанов открыл счет. Он же его и «закрыл» в последние минуты матча. Итак – 5:1.

Следует отметить неявку на игру судьи В.Кускова.

В.БОБРОВ, мастер спорта

МЯЧ И ШАЙБА

Невзирая на плохую рекламу и будни, свыше 24 тысяч зрителей посетили 16 матчей первенства. Этому способствовал не только увлекательный характер игры, но и то обстоятельство, что наши хоккеисты сравнительно быстро сумели освоить основные элементы игры. Горячая дискуссия о русском и канадском хоккее, развернувшаяся в последнее время, кажется нам лишенной серьезных оснований. Незачем противопоставлят ь одну игру другой. Они не только смогут превосходно ужиться, но и дополняют друг друга. Более того, можно думать, что русский хоккей окажет влияние на принятый ныне стиль «шинни».

Игроки и тренеры команд Прибалтики (видевшие игры сильнейших команд мира) считают, что москвичи и ленинградцы смогут очень скоро достигнуть международного класса.

…Многие наши авторитеты справедливо утверждают, что игрок, прошедший хорошую школу русского хоккея, имеет все основания стать классным игроком в канадский хоккей. Вполне вероятно, что русский хоккей окажет свое влияние и на эволюцию тактики канадского хоккея.

…Уже сейчас ясны и многие серьезные погрешности в технике и тактике наших игроков. Вратари еще не научились использовать свою клюшку-»лопату» и коньки для отбива шайб. Эффективные для русского хоккея броски вратарей вряд ли целесообразны в «шинни» при его правилах и особенностях (малые ворота).

…Не случайно Новиков и Зикмунд в трех серьезных матчах забили 7 и 11 голов. И оба – теннисисты, и теннис дал им необходимую для канадского хоккея точную и сильную работу кисти. Швырок шайбы легкой палкой по технике выполнения сильно отличается от удара камышовой клюшкой по мячу в русском хоккее.

…Канадский хоккей завоевал себе отныне право гражданства в нашей стране. Теперь задача состоит в том, чтобы, повышая класс игры, добиться таких же успехов, каких добились советский футбол, баскетбол, водное поло и другие игры.

МАТЧ ОДНОКЛУБНИКОВ

«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Каунас) – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). 5 января. Москва. Малый стадион «Динамо». 3000 зрителей.

С первых же минут стало ясно, что перед зрителями две сильные команды. Первая треть игры долго не давала результата, хотя изобиловала острыми моментами.

В третьем тайме москвичи играли активнее и старались затянуть игроков противника на свою половину с тем, чтобы при внезапной атаке иметь перед собой двух или одного защитников. Эта тактика дала результат.

…Почти все игроки Каунаса хорошо кидают шайбу. В игре у борта москвичи в большинстве проигрывали. Все игроки Каунаса крепко держат клюшку двумя руками, благодаря чему успешно отводят клюшку соперника.

Вратарь Каунаса, поймав шайбу, очень быстро освобождается от нее, кидая ее не в сторону, как московские вратари, а за свои ворота. Оба защитника держатся все время рядом, в двух-трех метрах друг от друга, благодаря чему между ними трудно пройти по центру поля.

ПРИ 24 ГРАДУСАХ МОРОЗА

«Водник» (Архангельск) – «Спартак» (Ужгород) – 9:3 (5:1, 3:1, 1:1). 5 января. Киев. Стадион им. Хрущева. 1000 зрителей.

Киевлянам никогда не приходилось видеть игры в канадский хоккей, и поэтому они с нетерпением ожидали встречи Ужгорода с Архангельском. Несмотря на 24-градусный мороз, игру пришли посмотреть более 1000 зрителей…

…Следует отметить, что в Киеве нерадиво отнеслись к организации первой встречи по канадскому хоккею. Архангельцам, приехавшим в день игры, пришлось просидеть на вокзале более четырех часов. Работники Украинского комитета физкультуры не позаботились о встрече хоккеистов и не забронировали для них мест в гостинице. На стадионе (директор тов. Афанасьев) борты хоккейного поля были сделаны наспех и при каждом прикосновении шайбы падали. Заснеженное поле не очищалось в перерывах.

БЛЕСТЯЩИЙ ФИНИШ ДИНАМОВЦЕВ МОСКВЫ

«Динамо» (Москва) – ЦДКА – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). 26 января. Москва, Малый стадион «Динамо». 10 000 зрителей. Температура минус 11 градусов.

Это был один из тех редких турнирных матчей, которые одновременно являются последними и решающими: от исхода игры зависело распределение всех трех призовых мест.

Армейцев вполне устраивала ничья: при 5 очках они становились чемпионами страны. Динамовцев же не удовлетворял никакой компромисс. Победа! Вот чего жаждала команда, которую после первого круга никто не прочил в чемпионы.

…Матч по-настоящему начался во второй трети. Стадион гудит! И вот взрыв аплодисментов. Темповая комбинация «Динамо» вдоль левого борта. Свалка у ворот Петрова. Сам он лежит на льду, а Блинков швыряет шайбу в сетку. 1:0!

Страсти разгораются. Штрафная ложа беспрерывно полна нарушителями правил. Попадает туда и вратарь динамовцев Степанов. Вот в ложе уже четверо. Редкий случай! Его стараются запечатлеть кинооператоры.

Третий тайм. Команды устали. Это особенно чувствуется у ЦДКА.

…Последние семь с половиной минут. Рывок Бочарникова. Паника у ворот армейцев. Поставнин забивает второй гол. 2:0!

Через 40 секунд Никаноров понизу швыряет шайбу, и она достигает цели. 2:1! Еще один гол, и армейцы станут чемпионами. Борьба достигает апогея. Якушин кричит из-за ворот:

– Ребята! Еще минута – и все!

И вот минута прошла. Команда «Динамо» стала чемпионом.