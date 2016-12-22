Валерию Бочкову – 70 лет!

22 декабря исполнилось 70 лет 5-кратному чемпиону мира, заслуженному мастеру спорта и заслуженному тренеру России Валерию Бочкову.

Выдающийся нападающий начал играть в 1960 году в родном Краснотурьинске в школе БАЗ, затем выступал за алма-атинское «Динамо» (1965−1978), красногорский «Зоркий» (1978−1983) и московское «Динамо» (1983−1986). В чемпионатах СССР провел 478 матчей, в которых забил 352 мяча.

Становился чемпионом СССР в 1977 и 1979 году, серебряным (1973, 1975, 1976, 1978 и 1984) и бронзовым (1966, 1967, 1971, 1974, 1980, 1982 и 1986) призером чемпионатов страны. Финалист Кубка СССР 1983 года. Включался в «Список «22 лучших» хоккеистов сезона» в 1969 — 1982 и 1985 годах, был признан лучшим нападающим сезона в 1974 и 1977 годах. В составе динамовцев выигрывал Кубок Европейских чемпионов (1977)

В составе сборной СССР провел 87 матчей, в которых забил 64 мяча, став 5-кратным чемпионом мира (1973, 1975, 1977, 1979 и 1985) и серебряным призером (1981). Признавался лучшим нападающим и бомбардиром чемпионата мира (1975), входил в символическую сборную турнира (1973, 1975, 1977).

Валерий Бочков являлся одним из ведущих игроков алма-атинского «Динамо» и красногорского «Зоркого» на протяжении многих лет. Хорошо функционально подготовленный, устойчивый на льду, отличался высокой стартовой скоростью, великолепно владел дриблингом и обводкой, обладал сильным и прицельным ударом, успешно завершал розыгрыши стандартных положений. Будучи тонким тактиком, правильно выбирал направление атаки, своими маневрами заставлял партнеров открываться, умением резко менять направление движения сбивал с толку соперников. Всегда действовал на поле корректно, пользовался авторитетом в хоккейной среде, был лидером команды. Помимо этого, юбиляр отлично играл в хоккей на траве.

Награжден юбилейной медалью к 30-летию FIB (1985). Вошел в список лучших игроков сборных СССР/России за 40 лет участия в чемпионатах мира (1998). Вошел в символич. сборную «Зоркого» за 40 лет (2002).

После окончания игровой карьеры Валерий Бочков перешел на тренерско-препод авательскую работу: занимался подготовкой динамовцев столицы и «Зоркого», а также юношеской сборной страны. Работал в аппарате ФХМР.



