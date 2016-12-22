1945-1956. Виктор Шувалов: Канадцы колотили клюшками в нашу дверь...

Первые шаги нашего хоккея. В атаке - форвард ВВС Виктор Шувалов (второй слева) Источник: ТАСС

Виктор Шувалов – легендарный форвард из тройки Всеволода Боброва и Евгения Бабича. Вместе со сборной СССР он выигрывал и наш первый чемпионат мира в 1954 году, и нашу первую Олимпиаду – в 56-м. Вместе с 93-летним Виктором Григорьевичем мы вспоминаем первую десятилетку нашего хоккея.

О ПЕРВЫХ ШАГАХ ХОККЕЯ

– Я выступал за челябинский «Дзержинец» – команду нашего тракторного завода. Она в первом чемпионате Советского Союза по «шайбе» как раз не участвовала. Мы играли в русский хоккей. В 1947 году в Челябинск пришла разнарядка Всесоюзного спорткомитета: хоккей с шайбой – олимпийский вид спорта, и его надо развивать. Мы даже не представляли, что за такая игра. И вот наш тренер по баскетболу поехал в Москву на курсы повышения квалификации. Привез с собой шайбу и хоккейную клюшку. По образцу в дерево-модельном цехе мы изготовили 25 клюшек.

Вышли на первую тренировку в той же амуниции, в которой обычно в русский хоккей играют – футбольные щиточки, обыкновенные варежки, байковые брюки, курточка. Навыка никакого не было, шайба отскакивала то в колено, то в ногу. Очень больно била! За одну только тренировку мы все 25 клюшек переломали. И потом удивлялись: «Что за хоккей такой бестолковый?».

Непросто было научиться, как отрывать шайбу ото льда. Освоить и броски, и вообще игру новой клюшкой. Я, например, держал ее за конец правой рукой. Но когда нужно было бросать с другой стороны, то перекладывал клюшку в левую руку. На тренировках этот прием проходил, но в матчах чемпионата соперники оказывались проворнее. Оставалось только учиться бросать с неудобной руки.

Искусственных катков тогда не было. Гоняли мы шайбу зимой на залитой площадке с 15 ноября по 15 марта, а летом переходили в футбол. Ездили тренироваться на Кавказское побережье. Я даже попадал в 33 лучших футболиста СССР в 1950 году и забил больше всех мячей за команду ВВС.

О ГИБЕЛИ КОМАНДЫ ВВС

– Я в Челябинске помимо хоккея хорошо играл в футбол. Директор ЧТЗ Исаак Зальцман был страстным болельщиком и оказывал внимание спортивным командам. Его еще называли «танковым королем», потому что во время войны с его мнением считался сам Иосиф Сталин. Так что Зальцман всегда держался независимо, и это не нравилось партийным руководителям города и области. В итоге он попал в опалу, интерес к спорту на заводе упал. Но, на мое счастье, однажды в Челябинск приехал человек, работавший тогда в ВВС, и уговорил меня переехать в Москву. Так я оказался в команде Василия Сталина.

Год спустя мы играли обычный матч на стадионе «Динамо» против одноклубников из Ленинграда. Сталин зашел в раздевалку, поздравил. Тренер говорит: «У нас следующий матч в Челябинске. Там сильные морозы, плохой прогноз погоды. Нам бы пораньше прилететь, пройти акклиматизацию».

Летали тогда на «Дугласах», которые обслуживали правительство и военное начальство. На них же отправлялись на дальние расстояния футбольная и хоккейная команды.

«Ну что ж, заказывайте борт, – сказал Сталин. – Но Шувалова не берите. Его в родном Челябинске будут плохо принимать болельщики. Какую-нибудь неприятность сделают. Лучше этот матч пропусти и приезжай сразу в Свердловск».

Я сопротивлялся, ведь дома не был шесть месяцев. Но как поспоришь?.. Команда улетала с центрального аэродрома на Ходынке. Приехал к ребятам, чтобы отправить родителям в Челябинск кое-какие подарки.

По прогнозу передают, что вылет не разрешают. Сидим в деревянном домике. И тут через четверть часа прибегает человек: «Разрешили!» Все погрузились в «Дуглас».

Кстати, Всеволод Бобров с командой не полетел. По этому поводу я слышал много сплетен, в том числе будто он был пьян. Но это чушь. На самом деле Бобров не полетел, потому что еще не оформили его переход из ЦДКА в ВВС. Так что это была вынужденная задержка. Более того, вечером Всеволод Михайлович на поезде выехал в Челябинск, но доехал только до Куйбышева. Его вызвали в военную комендатуру и сообщили, что с хоккеистами ВВС возникли какие-то проблемы, поэтому нужно вернуться в Москву.

…Есть много версий о том, что произошло с самолетом 5 января 1950 года. Было холодно в Челябинске, пурга. Посадочная полоса не бетонированная. Приземлиться не дали и отправили в Свердловск за 200 километров. Диспетчер приказал войти в зону и кружиться, ожидая сигнал. Ребята знали, что самое безопасное место при авиакатастрофе – в хвосте. При посадке туда все побежали и нарушили центровку. Летчик не смог вытянуть руль. Они с работающими моторами на границе аэродрома врезались в мерзлую землю.

Когда я приехал в ангар, где сложили тела, никого было не узнать. Страшная картина… На кладбище рядом с аэродромом Кольцово в братскую могилу были опущены 19 гробов с хоккеистами ВВС и членами экипажа.

Пять лет назад в Ярославле погиб «Локомотив», и по нему все скорбели почти неделю. А в то время только «сарафанное радио» передавало, что разбилась команда ВВС…

О ПЕРВОМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

– Вообще первым для нас должен был стать чемпионат мира в 1953 году. Но Всеволоду Боброву прооперировали колено, и он почти полсезона не играл. Руководство решило, что без лидера выступать не стоит. А так вполне могли дебютировать на года раньше. Уже был опыт встреч с иностранными командами. Товарищеские матчи с норвежцами до сих пор помню – они приехали к нам в марте 53-го, и как раз умер Иосиф Сталин. Матчи все-таки решили провести, но в закрытом режиме, без зрителей.

Чемпионат мира 1954 года забыть невозможно. У меня перед глазами до сих пор стоят победы над финнами (7:1), норвежцами (7:0), немцами (6:2), чехословаками (5:2), швейцарцами (4:2), трудная ничья со шведами (1:1). И конечно же выигрыш в последнем матче у канадцев (7:2).

Ведь мы победили главных претендентов на золото! Канадцы до встречи с нами выиграли все матчи, в то время как мы потеряли очко со шведами. Потому что из-за сильного снегопада встреча с хозяевами в Стокгольме получилась необычной – мы вязли в снеге, не могли набрать скорость, продвинуться с шайбой в чужую зону. Шведы в середине матча открыли счет, а на исходе второго периода забросили вторую шайбу. Но к счастью, судья-секундомет рист определил, что произошло это спустя несколько мгновений после свистка на перерыв.

После него Бабич раньше защитника подъехал к застрявшей в снегу шайбе и набросил ее на пятачок. Она упала передо мной, я не броском, а ударом-»метелочк ой» переправил ее в сетку. По регламенту в случае нашего проигрыша канадцам для определения чемпионов Европы пришлось бы проводить дополнительную встречу Швеция – СССР. Говорили, что на нее уже продавали билеты.

Некоторые в нашем штабе посчитали, что у канадцев нам не выиграть, потому предложили во встрече с ними не бороться, а сберечь силы для переигровки со шведами. Но главный тренер Аркадий Чернышев не согласился, сказав, что играть будем в полную силу, а там как получится.

Тактика у нас оказалась верной. Мы видели несколько матчей канадцев и поняли, что их главный козырь – силовое давление в чужой зоне. Их действия были прямолинейными: шайба вбрасывалась в угол зоны, туда устремлялись сразу два игрока. Один вступал в борьбу с защитником, второй подбирал шайбу. Но наши защитники катались быстрее канадских нападающих, потому к шайбе, вброшенной в нашу зону, подъезжали раньше соперников и тут же передавали ее вперед. В итоге мы получали численное преимущество…

О ПЕРВОМ ОЛИМПИЙСКОМ ЗОЛОТЕ

– Золотую медаль Олимпиады-56 мы выиграли в Кортина д’Ампеццо. Это курортный городишко на севере Италии, в доломитовых Альпах. Место для горных лыж, и там был искусственный каток. Жили мы в гостинице «Три креста» в пяти километрах от центра. Почти не видели Олимпиаду, потому что соревнования проходили в разных местах. Только фигурное катание зацепили. Всё смотрели по телевизору в холле.

Мы попали в подгруппу к шведам, которых победили 5:1, а также к швейцарцам (10:3). А в группе за первое-шестое места мы тоже обыграли всех – США (4:0), Канаду (2:0), снова Швецию (4:1), Чехословакию (7:4) и ФРГ (8:0). Николай Сологубов был признан лучшим защитником турнира, а Всеволод Бобров стал третьим бомбардиром, после двух канадцев. То есть в матче с родоначальниками хоккея мы сумели доказать, что наши победы не были случайными.

Хотя канадцы перед решающей игрой нас припугнуть решили. Шли мимо нашей раздевалки и колотили по двери клюшками. А на льду у каждого под глазами были нарисованы черные полоски. Но оказалось, это они защищались так от солнечных бликов – ведь матчи проходили под открытым небом. Но это им не помогло…

За золото Олимпиады мне разрешили купить автомобиль вне очереди. Нам дали матпомощь за Игры, но за машину мы платили свои деньги. Она стоила 20 тысяч рублей. Это не нынешние времена, когда хоккеисты выиграли чемпионат мира, а им в Кремле вручили ключи от «Мерседесов». Сел и поехал.

Потом уже, в лихие годы, я свою золотую медаль Кортина д’Ампеццо продал американскому коллекционеру за 600 долларов. Ее мне вернули в 2014 году, когда наше правительство выкупило раритет за большие деньги. Медаль мне в Кремле вручил сам Владимир Путин. И сказал молодым хоккеистам, обращаясь в зал: «Это золото дороже, чем всё ваше. Это первая медаль, которую завоевали наши игроки на своей первой Олимпиаде»…

ТРИУМФ СОВЕТСКИХ ХОККЕИСТОВ

Команда СССР – чемпион мира и Европы

За рубежом нашей Родины советскими спортсмена одержана еще одна блестящая победа. Но состязаниях сильнейших хоккеистов в Стокгольме команда Советского Союза завоевала звания чемпионов мира и Европы.

Хоккей с шайбой – один из самых молодых видов спорта в нашей стране. Всего семь лет тому назад эту игру впервые увидели москвичи. В нынешнем году советские хоккеисты первый раз выступили в официальных международных состязаниях и сразу снискали себе славу сильнейших из сильнейших.

На пути к завоеванию мирового первенства в этом виде спорта хоккеисты Советского Союза победили сборные шести стран, в том числе неоднократных чемпионов мира – хоккеистов Канады и Чехословакии. Лишь шведам удалось сделать с нашей командой ничью.

Особенно значительной является победа советской хоккейной команды над четырнадцатикрат ными чемпионами мира – хоккеистами Канады, где хоккей с шайбой является национальным видом спорта.

Триумф советских спортсменов на чемпионате мира – это выдающийся успех всего советского спорта!

Хоккеисты Советского Союза посвятили свою победу на Королевском стадионе Стокгольма предстоящим выборам в Верховный Совет СССР, ибо всеми своими замечательными достижениями советские спортсмены обязаны Коммунистической партии и Советскому правительству, неустанно заботящимся о развитии физической культуры и спорта в нашей стране.

Слава советским спортсменам-побе дителям! К новым победам советского спорта!

«Советский спорт» от 9 марта 1956 года