У Карякина сперли ладью на матче с болельщиками «Спартака» (видео)
В перерыве ретро-поединка «Спартака» с «Локомотивом» гроссмейстер Сергей Карякин дал сеанс одновременной игры поклонникам красно-белых.
В первом перерыве матча поклонник «Спартака» гроссмейстер Сергей Карякин дал сеанс одновременной игры на шести досках. Думаю, что в таких условиях знаменитый шахматист сражался впервые!
Фанаты на Карякина перли так, словно это Илья Ковальчук раздавал в фойе свои клюшки с автографами. Сергей метался по узкому проходику перед досками. Ежесекундно отвлекаясь, чтобы расписаться на билете или сфотографировать
Первые соперники капитулировали уже через пяток минут. Затягивать импровизированны
Одним из них оказался Костя Сапрыкин из «Места встречи изменить нельзя». Он тут же слямзил у Карякина ладью с доски. Но все равно проиграл со словами: «Хотел попробовать сицилианскую защиту, но…» Кстати, ладью так и не вернул: «В камере пригодится».
Ничьих в этот вечер не было. И Старшинов после мата пожал руку Сергею шестым по счету.
- Вы здорово играли, Вячеслав Иванович, - совершенно искренне выдохнул Карякин.
- Не садился давно за доску, - засмущался было легендарный центрфорвард «Спартака». Но фанаты быстро вернули ему уверенность просьбами расписаться на память.
Болельщики красго-белых со стажем были недовольны таким исходом: «Старшинову мог бы и поддаться. Лучше бы Карлсена обыгрывал…»
Но все было честно. И потому больше всех автографов в этот вечер подписал все-таки Карякин. А импровизированны