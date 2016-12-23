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У Карякина сперли ладью на матче с болельщиками «Спартака» (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
У Карякина сперли ладью на матче с болельщиками «Спартака» (видео)
Источник: «Советский спорт»

В перерыве ретро-поединка «Спартака» с «Локомотивом» гроссмейстер Сергей Карякин дал сеанс одновременной игры поклонникам красно-белых.

В первом перерыве матча поклонник «Спартака» гроссмейстер Сергей Карякин дал сеанс одновременной игры на шести досках. Думаю, что в таких условиях знаменитый шахматист сражался впервые!

Фанаты на Карякина перли так, словно это Илья Ковальчук раздавал в фойе свои клюшки с автографами. Сергей метался по узкому проходику перед досками. Ежесекундно отвлекаясь, чтобы расписаться на билете или сфотографироваться на память с очередным болельщиком. Над крайней доской справа охватил голову легенда «Спартака» двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Старшинов, которому наперебой советовали со всех сторон – куда и чем ходить.

Первые соперники капитулировали уже через пяток минут. Затягивать импровизированный матч было нельзя – надо было непременно уложиться в перерыв между первым и вторым периодом. Но на их места тут же плюхнулись новые желающие обыграть гроссмейстера. В отличие от своих оппонентов Карякин тратил на каждый ход десятые доли секунды, максимально взвинчивая темп.

Одним из них оказался Костя Сапрыкин из «Места встречи изменить нельзя». Он тут же слямзил у Карякина ладью с доски. Но все равно проиграл со словами: «Хотел попробовать сицилианскую защиту, но…» Кстати, ладью так и не вернул: «В камере пригодится».

Ничьих в этот вечер не было. И Старшинов после мата пожал руку Сергею шестым по счету.

- Вы здорово играли, Вячеслав Иванович, - совершенно искренне выдохнул Карякин.

- Не садился давно за доску, - засмущался было легендарный центрфорвард «Спартака». Но фанаты быстро вернули ему уверенность просьбами расписаться на память.

Болельщики красго-белых со стажем были недовольны таким исходом: «Старшинову мог бы и поддаться. Лучше бы Карлсена обыгрывал…»

Но все было честно. И потому больше всех автографов в этот вечер подписал все-таки Карякин. А импровизированный матч пришлось прекращать чуть ли не силой. Напоминая болельщикам, жаждавшим реванша, что перерыв уже закончился и пришли они на арену все-таки ради хоккея.

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