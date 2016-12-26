Спортивный рейтинг регионов

«Советский спорт» впервые в истории публикует специально составленный рейтинг, в котором все субъекты Федерации ранжированы не по социально-эконом ическим, политическим и каким-то ещё показателям, а именно по спортивным критериям.

КАК СОСТАВЛЯЛСЯ РЕЙТИНГ

Российские регионы распределялись в рейтинге «Советского спорта» исходя из нескольких десятков критериев, в числе которых в качестве основных рассматривались такие, как количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня. Кроме того, экспертным советом, который работал над составлением рейтинга, оценивались многочисленные количественные и качественные факторы, в том числе доля населения региона, активно занимающегося спортом, доля населения, сдавшая нормы ГТО, и многое другое.

Благодарим региональные министерства и ведомства, которые откликнулись на просьбу «Советского спорта» и предоставили необходимые данные.

1. Республика Татарстан

2. Санкт-Петербург

3. Московская область

4. Республика Башкортостан

5. Чеченская республика

6. Челябинская область

7. Ленинградская область

8. Пермский край

9. Оренбургская область

10. Республика Дагестан

11. Амурская область

12. Иркутская область

13. Архангельская область

14. Москва

15. Кемеровская область

16. Вологодская область

17. Орловская область

18. Смоленская область

19. Тюменская область

20. Свердловская область

21. Республика Марий-Эл

22. Алтайский край

23. Красноярская область

24. Республика Мордовия

25. Республика Якутия - Саха

26. Калужская область

27. Тульская область

28. Республика Ингушетия

29. Новосибирская область

30. Республика Удмуртия

31. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

32. Белгородская область

33. Чукотский автономный округ

34. Тамбовская область

35. Севастополь

36. Забайкальский край

37. Нижегородская область

38. Самарская область

39. Республика Крым

40. Кабардино-Балкар ская республика

41. Пензенская область

42. Ставропольский край

43. Калининградская область

44. Республика Карелия

45. Волгоградская область

46. Липецкая область

47. Саратовская область

48. Ярославская область

49. Томская область

50. Республика Северная Осетия – Алания

51. Ростовская область

52. Костромская область

53. Республика Коми

54. Хабаровский край

55. Ульяновская область

56. Курская область

57. Владимирская область

58. Краснодарский край

59. Приморский край

60. Мурманская область

61. Тверская область

62. Омская область

63. Республика Бурятия

64. Карачаево-Черкес ская республика

65. Камчатский край

66. Ямало-ненецкий автономный округ

67. Рязанская область

68. Курганская область

69. Воронежская область

70. Брянская область

71. Кировская область

72. Республика Адыгея

73. Республика Калмыкия

74. Ненецкий автономный округ

75. Сахалинская область

76. Астраханская область

77. Ивановская область

78. Еврейская автономная область

79. Республика Алтай

80. Новгородская область

81. Псковская область

82. Чувашская республика

83. Республика Хакассия

84. Республика Тува

85. Магаданская область