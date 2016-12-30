Яна Егорян: Гаишники останавливали – брали автографы

Двукратная олимпийская чемпионка-2016 по фехтованию Яна Егорян приезжала к нам в редакцию, когда Игры еще были в разгаре, а скромная армянская девушка уже держала в кулаке два олимпийских золота! Мы вновь встретились четыре месяца спустя, чтобы сообщить ей: по мнению экспертов именно Яна – лучшая спортсменка уходящего Года Огненной Обезьяны.

«ПО ФЕХТОВАНИЮ НЕ СОСКУЧИЛАСЬ»

- Яна, какая встреча после Рио вас потрясла?

- В голову не приходит такой человек, от которого я была бы в нереальном восторге. А самое яркое событие… Да на самом деле никаких ярких событий не было (смеется). Ну вот была на съемках веселой программы «Подмосковные вечера» на Первом канале. Там было столько звезд, столько позитива. Хотя мы и проиграли. Но от нашего проигрыша программа хуже не стала. Со мной в команде была Ольга Бузова, кавээнщик Дмитрий Кожома и менеджер строительной компании.

- А повод поплакать возникал?

- Я не любительница поплакать. Ни разу не плакала – поводов не было. А если бы и возник - вам бы все равно не сказала.

- Ваши коллеги Софья Великая и Елена Исинбаева – в комиссиях спортсменов ОКР и МОК. Вам не предлагали занять какой либо пост?

- Мне не предлагали. Есть причины: мой возраст. И я остаюсь в спорте, никуда не ухожу. Тут за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь.

- Сложнее сейчас заставить себя ходить на тренировки?

- Очень сложно психологически. Когда ты переходишь эту грань, где достиг максимума, и уже думаешь – может, что-то другое попробовать? Но проходит время. и ты понимаешь: да, олимпийская медаль - это хорошо. Но есть еще много турниров, где можно реализоваться.

Конечно, тренер идет на уступки. Частенько меня отпускает. Чтобы я отдыхала побольше. Должно пройти время, чтобы заново появилось желание завоевывать медали. Я же толком и не отдохнула после Олимпиады. И соскучиться по фехтованию тоже не получилось. А когда ты не соскучился, сложно себя настроить.

«ОСТАЮСЬ ШУТОМ»

- Прежде вы говорили, что Егорян в команде – клоун, который всем поднимает настроение. Ваша роль не изменилась?

- Нет. Хотя появился новый коллектив. Сейчас спортсмены все молодые. Я вроде за старшую. Но при всем при том я осталась таким же шутом, который веселит всех. Шоу Егорян продолжается. Это же стиль жизни.

- С молодыми шутите по-другому, чем с прежним составом? Поддавливаете, дедовщину устраиваете?

- Нет, это все заблуждения. Если кто-то тебя младше, старше… У спортсменов все-равно есть определенное уважение ко мне. Как к спортсменке. Но не стараюсь проявить как лидера за которым все должны идти и слушать – чтобы, когда я начинаю говорить, все должны молчать. Для меня нет смысла устраивать дедовщину. Команда должна быть дружная. Чтобы каждый мог обратиться, когда что-то пойдет не так. Смысл мне с кем-то ругаться?

- Число подписчиков в соцсетях резко возросло?

- Число подписчиков увеличилось, люди пишут до сих пор. Очень-очень много. Я уже не в состоянии отвечать всем-всем-всем. И по-прежнему предлагают и руку, и сердце. И подарки присылаются. И возле дома поджидают.

- У подъезда караулят?

- Да, в Химках. Был у меня недавно поклонник. Он живет в Сочи. Отправлял подарки. Прилетел в Москву через месяц после Олимпиады. Восемь часов ждал меня у подъезда. Потом я прилетела в Сочи – он меня там нашел. И преследовал во всех заведениях, в которых я там была.

- И что, вашим друзьям пришлось сделать ему строгое внушение?

- Да, им пришлось объяснить, что не стоит беспокоить девушку, если она этого не хочет - такого внимания. Взрослый мужчина. Лет 35. К спорту никакого отношения не имеет. Я всего лишь знаю, как его зовут.

«ПОНИМАЮ ТЕХ, КТО ПРОДАЕТ МАШИНЫ»

- Вице-чемпионка Рио Юля Ефимова продала олимпийский подарок, БМВ, чтобы решить свой квартирный вопрос в Москве. Как к этому относитесь?

- Я абсолютно понимаю спортсменов, которые продают эти автомобили. Есть масса причин. Первая и самая банальная – у людей нет прав. У гимнасток, фигуристок – из-за возраста. Тебе 16 лет – а тут эти огромные, дорогущие машины. И они просто стоят. И надо не забывать, что не каждый может ездить на большом автомобиле. Не каждый может себе позволить налоги на нее, обслуживание, бензин, страховку. Это постоянные вложения. И когда люди продают – это не от избалованности, не от того, что у них в гараже миллион машин стоит. Люди решают свои проблемы. Жилье – это самое главное. Если выбирать между машиной стоимостью под пять миллионов и квартирой в Подмосковье – что вы выберете?

- Как распорядились своими призовыми?

- Я тоже приобрела жилье. Не в Химках, в другом городе, у моря. Чтобы мои родственники могли отдыхать в тепле. Сейчас активно занимаюсь ремонтом. И у меня есть небольшая квартира. Которую я приобрела еще пару лет назад. 29 квадратных метров счастья.

Я теперь знаю, что если что-то случиться у меня есть жилье для меня, для моей семьи.

- Свои авто попеременно водите?

- Да, еще до Рио я купила машину, которую хотела. За два года до олимпиады. Она мне безумно нравится. И сейчас у меня тяжелый выбор. Не хочу продавать ту, что была. Но при всем при этом у меня есть подарок от президента - олимпийский БМВ. С удовольствием езжу, оборудовала всеми примочками и фишками. Поставила зимнюю резину. И вот ты понимаешь, что у тебя два классных автомобиля, но так, чтобы водить оба – они тебе не нужны. И ты не можешь ни расстаться со старым, ни продать новый – он же, действительно, подарок.

- Подарки не передариваете и не продаете?

- Когда я была маленькой, мы смотрели одну из олимпиад, и после нее чемпионам дарили авто. Я маме тогда сказала: «Вот выиграю Олимпиаду – и мне президент тоже подарит машину!» На что мама ответила: « Пока ты выиграешь олимпиаду – у нас президент сто раз поменяется». Как видите, президент у нас тот же, и я получила от него машину! И не зря я ее храню возле своего любимого дома. Вот только олимпийские наклейки пришлось снять вскоре. Слишком большое внимание уделялось машине. Как ни тяжело это признавать, идиотов в нашей стране много. И завистников, которые с удовольствием поцарапают или что-то другое нехорошее сделают. Не стала я лишний раз привлекать внимание к этой машине. Фамилию я снимала скрепя сердце. Мне так нравилось, что можно было немножко нарушать (смеется).

- Сотрудники ГИБДД притормаживали часто?

- Вожу автомобиль более четырех лет, и меня за все это время останавливали, ну самое большее раз десять. И вот сейчас, когда вместо номеров несколько дней стояла фамилия, меня несколько раз останавливали: сфотографировать ся, поздравить, автограф взять. А сейчас не останавливают – да я и не нарушаю.

Яна Егорян. Фото: Андрей Голованов

«СБРОСИЛА 4 КИЛОГРАММА»

- Вы в шутку жаловались, что у вас сто платьев, а одеть их некуда. Ситуация не меняется?

- Да все так же. Все, что покупаю, никуда не одеваю. У нас так принято, что везде одни спонсоры, всюду предлагают варианты: мы вас и оденем, мы вас и обуем. И накрасим, и украшения предоставим, и всё-всё-всё! И так вышло, что большинство мероприятий я посещаю в том, что мне дают. Ну и не могу же я появляиться в одной и той же одежде! Вот на вашу съемку я привезла пять платьев, из которых три ни разу не одевала. Куплены они были год-полтора назад.

- В середине августа вы уже не в шутку сказали: надо решать сейчас – уйти, чтобы родить ребенка, чтобы потом успеть вернуться к следующей олимпиаде, или все-таки оставаться в большом спорте «без пауз». Решение принято?

- Да, как видите, я не ушла из спорта. Живота у меня не появилось – наоборот, я сбросила 4 килограмма по настоянию тренера. Теперь мой боевой вес 63 кг. И тот план, о возможности которого я говорила в августе, пока отложен. Конечно, можно сейчас многое сказать… Мы не знаем, что произойдет завтра или, тем более, послезавтра. Сегодня я приняла решение, пусть оно странно прозвучит, что «рыпаться некуда». Я еще юна и детства у меня особо не было. Пришлось сразу взрослеть. Но при всем при том, как бы ты не обманывал сам себя и окружащих, ты в душе еще ребенок. И тебе хочется какой-то детской радости, иной раз покидать снежки во дворе. Это приносит большое удовольствие.

- Но детей хочется?

- Да, хочется детей. Но надо понимать, что выносить ребенка – это не просто «выносить ребенка», а потом «сплавить его родителям». Они будут с утра до вечера следить за твоим наследником. А потом, спустя время, твой сын или дочь будут называть бабушку мамой. Не говорю, что это плохо. Но, если ты хочешь родить, то должен четко расставлять приоритеты. Понимаю людей, которые после родов возвращаются в большой спорт. Но считаю, что это неправильно, когда ты находишься на сборах, а твой ребенок растет один.

– Яна, признайтесь, те желания, который вы загадаете под елкой на Новый, 2017 год, уже сформулированы?

– Ой, да я пока вообще не знаю, где буду отмечать этот Новый год! Все под вопросом. Не исключен такой вариант, что праздновать буду не в России.

– Но вы же, наверное, не поклонница сухого закона, иначе чем запивать сожженную записку с пожеланием?

– По поводу шампанского и записки с желанием, которую нужно сжечь и растворить в бокале… Сколько себя помню, всегда поджигаю бумажечку – да, есть у нас дома такая традиция. И всегда помню все, что загадываю под бой курантов. И считаю, что каждый год загаданное сбывается.

– Натренировались?

– Наверное, да (смеется).

«НЕ ВЕРЮ В СУДЬБУ»

– Уходящий Год Огненной Обезьяны для вас оказался счастливым. Сейчас наступает ваш год, под знаком которого вы родились 24 года назад. Есть предчувствия – что принесет вам Год Огненного Петуха?

– Честно говоря, никогда слишком серьезно не относилась к тому, под каким знаком будет год... Но помню, что именно происходило 12 лет назад. Мне тогда самой исполнилось как раз 12 лет. И это был мой первый сознательный Год Петуха. Все вокруг говорили: «Как это замечательно, это же твой год, ура!» Но тогда ничего особо замечательного для меня за 365 дней не произошло. Думаю так: как ты сама к этому относишься, так и сложится в жизни. Если ты считаешь, что, раз рожден в Год Петуха, лишь в этот год и привалит тебе счастье – вот и будет оно приходить раз в 12 лет! И не чаще!

– То есть вы ни в гадания на Святки, ни в судьбу не верите…

– Я не из тех, кто так уж верит в судьбу. Человек должен сам прокладывать себе путь. Какой выбор сделаешь, так у тебя дорога и пойдет.

НОВОГОДНИЙ БЛИЦ

– Без чего нельзя представить ваш новогодний стол?

– Без оливье и мандаринов!

– Елка должна быть живой или искусственной?

– Совершенно не принципиально!

– Нужно ли после поздравления Президента выскакивать на улицу?

– Не обязательно.

– Не успели открыть шампанское до 12-го удара курантов – год насмарку?

– Первый раз такое слышу!

– Новогоднее желание должно быть одно или несколько?

– Конечно, одно!

– Если загаданное в эту ночь не исполнилось – год не удался?

– Нет, все равно удался.

– Могут ли за вашим новогодним столом появиться незнакомые люди?

– Нет.

– А кто обязательно должен быть за этим столом, если вы дома?

– Мама. И (после паузы) коты!

НЕСЕРЬЕЗНЫЕ ВОПРОСЫ О…

…КОТЯТАХ

- Как сложилась судьба котят, которых вы в Рио пообещали отдать в хорошие руки?

- Отдала быстро. Мама общается с людьми, которым мы их отдали. Нам присылают их фотографии. Для нас изначально было важно, что котята будут в хорошей семье. Растут активно, большие уже, правда, страшные они какие-то! Хотя вот и мама их, Буся, в детстве тоже была не особенно красивая. А сейчас такой взгляд – любуешься постоянно.

…ТАТУ

- Летом вы говорили, что собираетесь сделать новую, олимпийскую татуировку…

- Совершенно нет на это времени. Пусть я не так активно как раньше тренируюсь – но я же тренируюсь! И лишний раз подвергать тело, организм стороннему воздействию –нехорошо. Да, тату должна была быть олимпийской – но я ж не планировала, что золотых медали окажется две! Мне хочется перебить олимпийские кольца. Потому что желтое колечко уже почти не видно. Оно выцвело. Ну, пусть не в ближайшее время, но в течении полугода, наверное, я закончу все, что хотела сделать с этим.

…НАРЯДАХ

- Выбор платья на олимпийский бал и на новый год был мучителен?

- Да я и не знаю, удастся ли мне на бал попасть из-за графика. Но это не большая проблема будет. А по поводу того, в чем встретить Новый год – тем более.