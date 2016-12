Променял подругу на пиво! Самый смешной эпизод на МЧМ по хоккею (видео)

Забавный случай произошел на молодежном чемпионате мира по хоккею во время поединка сборной Словакии.

В паузах во время игры организаторы матча развлекают публики традиционными способами, которые давно полюбились болельщикам на ледовых аренах.

Один из них – выводить на виде-куб влюбленные парочки, пришедшие на хоккей. И как бы этим призвать их поцеловаться на глазах у всех.

Такая практика бытует на всех чемпионатах мира по хоккею и нынешнее молодежное первенство планеты в Канаде не стало исключением.

Однако, когда операторы вывели на экраны «сладкую парочку» из Словакии, парень подошел к конкурсу на «Лучший поцелуй» нетривиально и сорвал Джекпот!

Его подруга уже готовилась сделать красивое селфи поцелуя, чтобы разослать его подругам. Но ее избранник вместо этого поцеловал свой почти еще полный бокал с пивом. И тут же осушил его на глазах у все арены, довольно крякнув.

Девушка со стыда закрыла лицо руками и старалась делать вид, что ей очень смешно, но было поздно…

С другой стороны – все по-честному. Молодой человек сразу заявил, что он больше всего любит в этой жизни.

Kiss Cam at #WorldJuniors: Slovakia fan kisses his beer, chugs it, while girlfriend dies of embarrassment pic.twitter.com/67CdU1wRNV