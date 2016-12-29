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Променял подругу на пиво! Самый смешной эпизод на МЧМ по хоккею (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Променял подругу на пиво! Самый смешной эпизод на МЧМ по хоккею (видео)

Забавный случай произошел на молодежном чемпионате мира по хоккею во время поединка сборной Словакии.

В паузах во время игры организаторы матча развлекают публики традиционными способами, которые давно полюбились болельщикам на ледовых аренах.

Один из них – выводить на виде-куб влюбленные парочки, пришедшие на хоккей. И как бы этим призвать их поцеловаться на глазах у всех.

Такая практика бытует на всех чемпионатах мира по хоккею и нынешнее молодежное первенство планеты в Канаде не стало исключением.

Однако, когда операторы вывели на экраны «сладкую парочку» из Словакии, парень подошел к конкурсу на «Лучший поцелуй» нетривиально и сорвал Джекпот!

Его подруга уже готовилась сделать красивое селфи поцелуя, чтобы разослать его подругам. Но ее избранник вместо этого поцеловал свой почти еще полный бокал с пивом. И тут же осушил его на глазах у все арены, довольно крякнув.

Девушка со стыда закрыла лицо руками и старалась делать вид, что ей очень смешно, но было поздно…

С другой стороны – все по-честному. Молодой человек сразу заявил, что он больше всего любит в этой жизни.

Ну и потом болельщика сборной Словакии можно понять. Пока на выступление его любимой команды на молодежном чемпионате мира без пива смотреть просто невозможно.

Словаки потерпели разгром в матче с канадцами – 0:5. А затем крупно уступили и американцам – 2:5.

Кого же потянет на поцелуи после таких результатов? Тут пиво – в самый раз…

Напомним, что сборная России сегодня сыграет на чемпионате мира с командой США – в 23.30 по московскому времени.



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