Россия опять попала на Данию в четвертьфинале. Год назад им чуть не проиграли!

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает о последних событиях на молодежном чемпионате мира.

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Вы помните, что капитан молодежной сборной Словакии Эрик Чернак сказал в интервью Чемпионат.com: «Лучшие команды на этом турнире – это Канада и США. Латвия примерно такого же уровня, как и Словакия. Конечно, у нас есть шанс в матче с Россией. В случае победы мы будем третьими в группе. После победы над Латвией мы понимаем, что все это реально, потому что Латвия и Россия – команды одного уровня, только у русских, может, больше мастерства».

И вот на фразу, что мы с латышами одного уровня, можно было и обидеться. И разгромить эту Словакию, чтобы знала. Но победа у России над словаками получилась не такой внушительной – только 2:0. Зато ничего не пропустили, все сделали без пыли и шума.

Илья Самсонов отразил 15 бросков, сотворив «сухарь». Удалений было не так много – пять малых штрафов, из них три – у Словакии. Счет был открыт на 30-й минуте, когда Денис Гурьянов как раз реализовал большинство. Хорошо накатил на добивание.

Вторая шайба – Яков Тренин на 50-й минуте, когда передача из-за ворот превратилась в гол. Ну и еще там у наших ребят была куча моментов (30-15 по броскам), но мы словакам все штанги обстучали. В общем, говорить об этом матче нет особого смысла. Наши пацаны сработали на классе.

«Мы прибавляем с каждой игрой, - говорит Михаил Сергачев. – Многие ребята приехали из КХЛ, поэтому потребовалось время, чтобы перестроиться на маленькие площадки. Мы уже оказываем нормальный хоккей. Но против Дании нужно играть еще лучше».

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Да, против датчан. Опять они нам попались в четвертьфинале. Потому что Финляндия победила Швейцарию (2:0), как я и предсказывал вчера. Хотя у финнов по ходу турнира, после третьего матча, взяли и уволили тренера. Это вообще невероятный случай! Как и то, что действующий чемпион мира не попал в плей-офф. То есть Финляндия уже сложила полномочия.

Шведы обыграли чехов (5:2), и тут тоже ничего удивительного. А вот сборная США нанесла поражение канадцам (3:1), и вот это стало сюрпризом. Хотя в принципе «кленовые листья» на этом турнире не похожи на танк, который сминает всех подряд. Это вы помните даже по матчу против России.

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Итак, сетка плей-офф выглядит так.

1/4 финала

Дания – Россия

США – Швейцария

Швеция – Словакия

Канада – Чехия

Мой прогноз – дальше пойдут Россия, США, Швеция, Канада.

Поражение канадцев от Америки привело к тому, что в возможном полуфинале команда Брагина будет играть совсем не с «кленовыми листьями».

1/2 финала

США – Россия

Швеция – Канада

И это неплохая сетка с учетом того, что Россия лишь однажды за девять лет проиграла американцам на молодежном чемпионате мира (как раз тут в группе), да и два раза за один турнир мы мало кому уступали. Но не будем говорить под руку.

Хотелось бы увидеть финал Россия – Канада в Монреале. Это была бы классика.

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И по поводу датчан вы помните, что Россия ровно год назад играла против них в четвертьфинале молодежного чемпионата мира. Тогда все могло обернуться провалом, потому что Дания после двух периодов вела 2:1, а на 55-й минуте было 3:2 в ее пользу. Но за 44 секунды до конца третьего периода мы отскочили благодаря голу Владислава Каменева, а в овертайме отличился тот же Каменев.

Теперь наш главный тренер Валерий Брагин говорит, что Дания слабее не стала: «Только сильнее».

Так что недооценки соперника тут быть не должно.

Четвертьфинал Дания – Россия пройдет 2 января в 21.00 по московскому времени.

