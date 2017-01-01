Россия опять попала на Данию в четвертьфинале. Год назад им чуть не проиграли!
Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает о последних событиях на молодежном чемпионате мира.* * *
Вы помните, что капитан молодежной сборной Словакии Эрик Чернак сказал в интервью Чемпионат.com: «Лучшие команды на этом турнире – это Канада и США. Латвия примерно такого же уровня, как и Словакия. Конечно, у нас есть шанс в матче с Россией. В случае победы мы будем третьими в группе. После победы над Латвией мы понимаем, что все это реально, потому что Латвия и Россия – команды одного уровня, только у русских, может, больше мастерства».
И вот на фразу, что мы с латышами одного уровня, можно было и обидеться. И разгромить эту Словакию, чтобы знала. Но победа у России над словаками получилась не такой внушительной – только 2:0. Зато ничего не пропустили, все сделали без пыли и шума.
Илья Самсонов отразил 15 бросков, сотворив «сухарь». Удалений было не так много – пять малых штрафов, из них три – у Словакии. Счет был открыт на 30-й минуте, когда Денис Гурьянов как раз реализовал большинство. Хорошо накатил на добивание.
Гурьянов! 1-0!!! #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/4PO1l96wiY— Хоккей России (@russiahockey) 1 января 2017 г.
Вторая шайба – Яков Тренин на 50-й минуте, когда передача из-за ворот превратилась в гол. Ну и еще там у наших ребят была куча моментов (30-15 по броскам), но мы словакам все штанги обстучали. В общем, говорить об этом матче нет особого смысла. Наши пацаны сработали на классе.
«Мы прибавляем с каждой игрой, - говорит Михаил Сергачев. – Многие ребята приехали из КХЛ, поэтому потребовалось время, чтобы перестроиться на маленькие площадки. Мы уже оказываем нормальный хоккей. Но против Дании нужно играть еще лучше».
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Да, против датчан. Опять они нам попались в четвертьфинале. Потому что Финляндия победила Швейцарию (2:0), как я и предсказывал вчера. Хотя у финнов по ходу турнира, после третьего матча, взяли и уволили тренера. Это вообще невероятный случай! Как и то, что действующий чемпион мира не попал в плей-офф. То есть Финляндия уже сложила полномочия.
Шведы обыграли чехов (5:2), и тут тоже ничего удивительного. А вот сборная США нанесла поражение канадцам (3:1), и вот это стало сюрпризом. Хотя в принципе «кленовые листья» на этом турнире не похожи на танк, который сминает всех подряд. Это вы помните даже по матчу против России.
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Итак, сетка плей-офф выглядит так.
1/4 финала
Дания – Россия
США – Швейцария
Швеция – Словакия
Канада – Чехия
Мой прогноз – дальше пойдут Россия, США, Швеция, Канада.
Поражение канадцев от Америки привело к тому, что в возможном полуфинале команда Брагина будет играть совсем не с «кленовыми листьями».
1/2 финала
США – Россия
Швеция – Канада
И это неплохая сетка с учетом того, что Россия лишь однажды за девять лет проиграла американцам на молодежном чемпионате мира (как раз тут в группе), да и два раза за один турнир мы мало кому уступали. Но не будем говорить под руку.
Хотелось бы увидеть финал Россия – Канада в Монреале. Это была бы классика.
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И по поводу датчан вы помните, что Россия ровно год назад играла против них в четвертьфинале молодежного чемпионата мира. Тогда все могло обернуться провалом, потому что Дания после двух периодов вела 2:1, а на 55-й минуте было 3:2 в ее пользу. Но за 44 секунды до конца третьего периода мы отскочили благодаря голу Владислава Каменева, а в овертайме отличился тот же Каменев.
Теперь наш главный тренер Валерий Брагин говорит, что Дания слабее не стала: «Только сильнее».
Так что недооценки соперника тут быть не должно.
Матч
Россия (U-20) - Словакия (U-20) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Гурьянов (Квартальнов, Карнаухов), 29:06 (1:0 - бол.). Тренин (Ураков, Беляев), 49:39 (2:0).
Место и дата
01 января 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Четвертьфинал Дания – Россия пройдет 2 января в 21.00 по московскому времени.