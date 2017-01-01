Валерий Брагин: Эти датчане стали только сильнее. На них нужно настроиться!

Главный тренер сборной России Валерий Брагин после матча со Словакией (2:0) выступил перед журналистами.

- С Новым годом! – Валерий Брагин начал общение с прессой с поздравления.

- Вы победили словаков всухую. Довольны качеством игры?

- Все понимали значимость матча, серьезно к нему отнеслись. Отрезками мы показывали именно тот хоккей, который хотели увидеть. И считаю, что заслуженно победили. Практически никаких шансов сопернику не дали. Только что-то возникало, когда они получали большинство.

- Почему у первого звена не пошла игра?

- Так бывает. Моменты хорошие были, надо забивать. И в большинстве могли отличиться – тот же Тренин, Капризов попал в штангу, еще Сидоров. Бывает такое.

- Теперь в четвертьфинале вас ждет Дания.

- Опять сборная Дании! Будем готовиться…

- Датчане похожи на тех, кто играл с нами год назад?

- Я думаю, они стали сильнее. Мы же сейчас проводили с ними товарищескую встречу.

- Как и в том четвертьфинале на МЧМ-2016 (4:3 ОТ), вы одолели Данию в овертайме (2:1). У нас забили Рубцов и Тренин.

- Все так. И думаю, по организации и подбору игроков датчане стали выглядеть серьезнее.

- А почему в том году получился такой тяжелый матч?

- Перед этим товарищеский поединок легко сложился – 5:0. Мы создали кучу моментов. Как ни говори, это сказывалось. Ребята вышли с мыслью, что точно победят. Но вот видите как бывает. Что ж, еще раз напомним, что на любого соперника нужно настраиваться полностью.

- Что с травмированными ребятами?

- Ждем. Работают врачи. Надеемся на лучшее.

- Вы удивились, что Канада проиграла американцам?

- Нет. Это две одинаковые команды. В одинаковом стиле играют. Я считаю, что сборная США более организована сзади. И свои моменты использовали. Поэтому победили.

- Перед матчем со словаками вы говорили, что хотели бы всех лучших собрать в три звена. Уже определились с этим костяком?

- Да, конечно, определился.

