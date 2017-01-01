Валерий Брагин: Эти датчане стали только сильнее. На них нужно настроиться!
Главный тренер сборной России Валерий Брагин после матча со Словакией (2:0) выступил перед журналистами.- С Новым годом! – Валерий Брагин начал общение с прессой с поздравления.
- Вы победили словаков всухую. Довольны качеством игры?
- Все понимали значимость матча, серьезно к нему отнеслись. Отрезками мы показывали именно тот хоккей, который хотели увидеть. И считаю, что заслуженно победили. Практически никаких шансов сопернику не дали. Только что-то возникало, когда они получали большинство.
- Почему у первого звена не пошла игра?
- Так бывает. Моменты хорошие были, надо забивать. И в большинстве могли отличиться – тот же Тренин, Капризов попал в штангу, еще Сидоров. Бывает такое.
- Теперь в четвертьфинале вас ждет Дания.
- Опять сборная Дании! Будем готовиться…
- Датчане похожи на тех, кто играл с нами год назад?
- Я думаю, они стали сильнее. Мы же сейчас проводили с ними товарищескую встречу.
- Как и в том четвертьфинале на МЧМ-2016 (4:3 ОТ), вы одолели Данию в овертайме (2:1). У нас забили Рубцов и Тренин.
- Все так. И думаю, по организации и подбору игроков датчане стали выглядеть серьезнее.
- А почему в том году получился такой тяжелый матч?
- Перед этим товарищеский поединок легко сложился – 5:0. Мы создали кучу моментов. Как ни говори, это сказывалось. Ребята вышли с мыслью, что точно победят. Но вот видите как бывает. Что ж, еще раз напомним, что на любого соперника нужно настраиваться полностью.
- Что с травмированными ребятами?
- Ждем. Работают врачи. Надеемся на лучшее.
- Вы удивились, что Канада проиграла американцам?
- Нет. Это две одинаковые команды. В одинаковом стиле играют. Я считаю, что сборная США более организована сзади. И свои моменты использовали. Поэтому победили.
- Перед матчем со словаками вы говорили, что хотели бы всех лучших собрать в три звена. Уже определились с этим костяком?
- Да, конечно, определился.
Четвертьфинал Дания – Россия пройдет 2 января в 21.00 по московскому времени. Россия (U-20) - Словакия (U-20) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Гурьянов (Квартальнов, Карнаухов), 29:06 (1:0 - бол.). Тренин (Ураков, Беляев), 49:39 (2:0). 01 января 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Россия (U-20) - Словакия (U-20) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Гурьянов (Квартальнов, Карнаухов), 29:06 (1:0 - бол.). Тренин (Ураков, Беляев), 49:39 (2:0).
01 января 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция