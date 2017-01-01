Денис Глушаков: «Братуха» - это у Промеса любимое
Денис Глушаков стал лучшим игроком первой части сезона по версии посетителей сайта «Советского спорта». В 2016-м у Глушакова было много событий, но главное случилось под Новый год - у Дениса и его жены Дарьи родилась вторая дочка. О семье, новогодней елке из детства, бане и «братухах» Глушаков рассказал нашему корреспонденту.
ПРО ДОЧЕК
- Подгузники младшей, конечно, меняю. Но больше этим супруга занимается. И вот что заметил: вторая дочь спокойнее, чем первая. Да и забот не так уж много – тем более жена над ней, как курица-наседка. Но, конечно, я нянчусь с ними. Помогаю пеленать, а особенно – купать. Сначала младшую, потом старшую. С двумя интереснее!
Знайте, я счастливый человек! Я второй раз стал папой, теперь буду жить в малине, одни девчонки вокруг 😂ЮюХххУуу👭Любимая, спасибо тебе за то, что делаешь меня счастливым!❤ Спасибо за доченьку! Прости, но она копия папа! 😍 P.S имей ввиду, пойдём за мальчиком. Готовься! 😂#дети #счастье #папа #мама#москва#россия#родилась #доча#ясчастлив#ура#похожа #напапу#папуля#глушаков#repost#russia#лапино#спартак #ура#краснобелые#открытие#денис#дарья#александра#декабрь#деньрождения#нашидети#детки#love
ПРО ПАПИНЫ ИСТОРИИ
- Колыбельные не пою. Маленькой нужно только молоко мамино – и сразу засыпает. А старшая и без колыбельной обходится. Лучше у нас истории идут – про то, как папа был меленький. Но всю правду, конечно, не рассказываю. А то, боюсь, дурной пример возьмет. Но и не скажу, что в рассказах папа все время хороший. Например, она знает, как я соседских утят и цыплят решил к нам переманить. Накрошил свежей травки – и они, пощипывая, к нам на двор перешли. Бабушка еще обрадовалась. Потом, правда, все выяснилось… Это любимая история у Леры.
ГЛУШАКОВ В СЕЗОНЕ 2016/17
Матчи: 15
Голы: 4
Голевые передачи: 1
Самый ценный футболист, проводящий лучший сезон в карьере, чьей визитной карточкой стали потрясающие по точности удары из-за пределов штрафной площади. Всего таких гола три, и это лучший показатель среди всех игроков. Подсчитано: своими забитыми мячами Глушаков принес «Спартаку» шесть дополнительных очков (три победы вместо трех ничьих). Но у Дениса все прекрасно и в других компонентах – и объем выдает колоссальный, и с ключевыми передачами порядок.
ПРО ЕЛКУ
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Новогодняя елка, конечно, должна быть настоящей. Вспоминаю, как еще в детстве,
когда в Миллерове жил, ходил в лесополосу, находил подходящую, вырубал – и нес
домой. Ни у кого вопросов не возникало, «откуда дровишки».
ПРО НОВОГОДНИЙ СТОЛ
- Никогда
ничего не готовлю – это женское дело. В детстве мама с бабушкой столом
занимались, теперь – жена. Она у меня очень вкусно готовит. И мясо, и рыбу, и
борщи, и сладкое. В общем, все по-нашему – по-миллеровски!
А у
мамы я очень-очень люблю зеленый борщ. Когда приезжаю домой, он у нее всегда приготовлен.
Она знает, что я люблю. С щавелем, с яйцом. А если сметанки домашней добавить –
это просто песня!
ПРО ПЕСНИ
- Песня
«Фантазер»? Сейчас больше внимания не ретро-музыке – углубился в футбол, в
семью. Хотя жене вот включаю песню Аллегровой «Муж, с которым ты живешь». Там
такие слова есть: «Посмотри, как хорош муж, с которым ты живешь...». Все верно
ведь! Самому исполнить? Так как мне медведь на ухо наступил, лучше этого не
делать. А то испорчу людям настроение. Кстати, моя супруга очень хорошо поет.
Лучше ее слушать.
ПРО БАНЮ
- Растопил, дровишек подкинул, протопил как следует… Время? Тут у каждого по-разному, надо подстроиться. Потом баньку проветриваю, на стены брызгаю водичкой, веники запариваю – готово! Не скажу, что я прямо фанат бани, но она помогает после тренировок. И на базе в Тарасовке любят, когда я баньку готовлю. Тема Ребров все время спрашивает: «Ну, как, подготовил баньку?». Там, правда, все-таки баня не с печкой и дровами, а электрическая – сауна. Но все равно можно с веничком париться. Люблю дубовый – больше из-за запаха.
Каррера как-то зашел в парную и, судя
по всему, впервые увидел, как мы вениками друг друга лупим. Сначала не понял,
что происходит. Я объяснил и предложил тренеру приобщиться к русской традиции.
Массимо ответил: «No!
No!».
Ничего, думаю, привыкнет.
Созванивались
тут с Димой Комбаровым. Он
возвращается из отпуска – и идем париться. Надо выпарить все плохое. И в Новый
год – с чистой душой и легким паром.
ПРО РУССКИЙ ЯЗЫК
- Промес не только в рекламе бытовой техники ко мне обращается «братуха» – он и в жизни так говорит. Всем. Он нас «братухами» называет, мы – его. Квинси вообще молодец. Хорошо по-русски говорит, много слов выучил. А «братуха» – любимое.