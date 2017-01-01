Денис Глушаков: «Братуха» - это у Промеса любимое

Ивелин Попов, Денис Глушаков, Квинси Промес (слева направо) Источник: ФК «Спартак»

Денис Глушаков стал лучшим игроком первой части сезона по версии посетителей сайта «Советского спорта». В 2016-м у Глушакова было много событий, но главное случилось под Новый год - у Дениса и его жены Дарьи родилась вторая дочка. О семье, новогодней елке из детства, бане и «братухах» Глушаков рассказал нашему корреспонденту.

ПРО ДОЧЕК

- Подгузники младшей, конечно, меняю. Но больше этим супруга занимается. И вот что заметил: вторая дочь спокойнее, чем первая. Да и забот не так уж много – тем более жена над ней, как курица-наседка. Но, конечно, я нянчусь с ними. Помогаю пеленать, а особенно – купать. Сначала младшую, потом старшую. С двумя интереснее!

ПРО ПАПИНЫ ИСТОРИИ

- Колыбельные не пою. Маленькой нужно только молоко мамино – и сразу засыпает. А старшая и без колыбельной обходится. Лучше у нас истории идут – про то, как папа был меленький. Но всю правду, конечно, не рассказываю. А то, боюсь, дурной пример возьмет. Но и не скажу, что в рассказах папа все время хороший. Например, она знает, как я соседских утят и цыплят решил к нам переманить. Накрошил свежей травки – и они, пощипывая, к нам на двор перешли. Бабушка еще обрадовалась. Потом, правда, все выяснилось… Это любимая история у Леры.

ГЛУШАКОВ В СЕЗОНЕ 2016/17 Матчи: 15 Голы: 4 Голевые передачи: 1 Самый ценный футболист, проводящий лучший сезон в карьере, чьей визитной карточкой стали потрясающие по точности удары из-за пределов штрафной площади. Всего таких гола три, и это лучший показатель среди всех игроков. Подсчитано: своими забитыми мячами Глушаков принес «Спартаку» шесть дополнительных очков (три победы вместо трех ничьих). Но у Дениса все прекрасно и в других компонентах – и объем выдает колоссальный, и с ключевыми передачами порядок.

ПРО ЕЛКУ

- Новогодняя елка, конечно, должна быть настоящей. Вспоминаю, как еще в детстве, когда в Миллерове жил, ходил в лесополосу, находил подходящую, вырубал – и нес домой. Ни у кого вопросов не возникало, «откуда дровишки».

ПРО НОВОГОДНИЙ СТОЛ

- Никогда ничего не готовлю – это женское дело. В детстве мама с бабушкой столом занимались, теперь – жена. Она у меня очень вкусно готовит. И мясо, и рыбу, и борщи, и сладкое. В общем, все по-нашему – по-миллеровски!

А у мамы я очень-очень люблю зеленый борщ. Когда приезжаю домой, он у нее всегда приготовлен. Она знает, что я люблю. С щавелем, с яйцом. А если сметанки домашней добавить – это просто песня!

ПРО ПЕСНИ

- Песня «Фантазер»? Сейчас больше внимания не ретро-музыке – углубился в футбол, в семью. Хотя жене вот включаю песню Аллегровой «Муж, с которым ты живешь». Там такие слова есть: «Посмотри, как хорош муж, с которым ты живешь...». Все верно ведь! Самому исполнить? Так как мне медведь на ухо наступил, лучше этого не делать. А то испорчу людям настроение. Кстати, моя супруга очень хорошо поет. Лучше ее слушать.

ПРО БАНЮ

- Растопил, дровишек подкинул, протопил как следует… Время? Тут у каждого по-разному, надо подстроиться. Потом баньку проветриваю, на стены брызгаю водичкой, веники запариваю – готово! Не скажу, что я прямо фанат бани, но она помогает после тренировок. И на базе в Тарасовке любят, когда я баньку готовлю. Тема Ребров все время спрашивает: «Ну, как, подготовил баньку?». Там, правда, все-таки баня не с печкой и дровами, а электрическая – сауна. Но все равно можно с веничком париться. Люблю дубовый – больше из-за запаха.

Каррера как-то зашел в парную и, судя по всему, впервые увидел, как мы вениками друг друга лупим. Сначала не понял, что происходит. Я объяснил и предложил тренеру приобщиться к русской традиции. Массимо ответил: «No! No!». Ничего, думаю, привыкнет.

Созванивались тут с Димой Комбаровым. Он возвращается из отпуска – и идем париться. Надо выпарить все плохое. И в Новый год – с чистой душой и легким паром.

ПРО РУССКИЙ ЯЗЫК

- Промес не только в рекламе бытовой техники ко мне обращается «братуха» – он и в жизни так говорит. Всем. Он нас «братухами» называет, мы – его. Квинси вообще молодец. Хорошо по-русски говорит, много слов выучил. А «братуха» – любимое.