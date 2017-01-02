«Как и всегда, я заставил критиков проглотить свои слова». Превью 20-го тура АПЛ
«Советский
спорт» рассказывает о самом интересном в 20-м туре АПЛ.
Улыбка Мойеса
В очном матче «Сити» и «Ливерпуль»
показали то, к чему на всех порах движется современный футбол уже несколько
лет. И к этому движению наконец присоединилась АПЛ. Прессинг! Умение накрывать соперника в разных стадиях атаки – сейчас, пожалуй,
важнейшее из элементов игры.
Кто-то скажет, что
команды Клоппа и Гвардиолы выдали скучнейший матч – минимум ударов по воротам
для топ-клубов, минимум острых моментов. Но на самом деле они выдали топ-матч
по тому, как нужно строить прессинг. Две самые атакующие команды лиги устроили
настоящую рубку за каждый мяч. Запомнился момент, когда Де Брюйне в нескольких
эпизода, получая мяч, даже голову не успевал поднять, как его уже накрывали. И
победа в такой игре делает «Ливерпуль» реальным фаворитом в борьбе за
чемпионство.
По-футбольному выезд к «Сандерленду»
должен был бы получиться непростым. По-футбольному. Но мы же с вами знаем, что
футбол – это больше, чем игра. И мерить ее только случившемся в зеленом четырехугольнике неправильно. В ментальном плане «Ливерпуль» на голову сильнее команды
Дэвида Мойеса.
Просто присмотритесь,
как будут вести себя тренеры на бровке, и к концу матча вы поймете, почему при равном
дебюте «Ливерпуль» завершит игру тотальным превосходством. Ответ мне
известен уже сейчас – это улыбка Мойеса.
Запомнился момент,
когда два тура назад, играя с «МЮ» и проигрывая в один мяч, шотландец с улыбкой
на лице перекинулся парой фраз с Моуринью. Зафиксируйте момент. А теперь попробуйте отобразить его зеркально:
проигрывающий и улыбающийся Моуринью о чем-то говорит с Мойесом. Не получается?
Потому что Жозе бы метался бы как зверь на бровке, потому что где-то в ДНК у
него заложен ген победителя.
Мойес – прекрасный тренер, а Моуринью – победитель. Как и Клопп.
Матч
Место и дата
02 января 18:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция
Финт Златана
Пока вы потчевались
оливьешечкой, Златан вновь выдал королевский финт.
- Мне каждый год
названивали клубы АПЛ, но тогда я чувствовал, что время еще не пришло. Я хотел
приехать в Англию тогда, когда все спишут меня на свалку, - цитирует Ибрагимович
The Daily Mail. - И вот я здесь. Все говорили, что у меня ничего не выйдет, но,
как и всегда, я заставил критиков проглотить свои слова. Это дает мне море
энергии. Людям платят, чтобы они пороли всякую чушь, а мне платят за то, как я
играю в футбол. И я наслаждаюсь этим.
Шведу действительно
есть чем козырнуть перед критиками: он
забил 50 голов в 2016 году! Это всего на один мяч меньше, чем забил Месси за
предыдущие 366 дней.
Вместе с Ибрагимовичем
потихоньку рассчитывается с критиками и «МЮ». Манкунианцы все ближе к первой
четверке, а в матче с «Вест Хэмом» могут одержать уже шестую победу подряд.
Но в этой игре «МЮ» не
поможет защитник Байи, которого тренер сборной Кот-д'Ивуара отказался оставить
в расположении клуба на один лишний день. Игрок отправляется на Кубок
африканских наций.
- Я знаю, что Байи не
поможет нам в течение месяца, так что я буду рассчитывать на Смоллинга, Рохо,
Джонса. Три игрока - на восемь матчей, - сказал Моуринью.
Параллельно португальцу
приходиться вправлять мозги Марсьялю, агент которого очень уж говорлив в
последнее время.
- Марсьяль игрок с
удивительными способностями. Он может вырасти в лучшего игрока. Но для этого он
должен слушать меня, а не своего агента. Каждый день я читаю в газетах, что Марсьяль
несчастлив, что он уходит в «Севилью», в аренду куда-то еще, - продолжает
Моуринью. – Он должен слушать меня, как это делал Мхитарян, когда у него были
трудности. С ним мы работали почти каждый день. Его агент звонил мне и говорил:
«Мхитарян с вами будет лучшим игроком, продолжайте делать то, что делаете».
В предыдущем туре - с «Мидлсбро» (2:1) именно Марсьяль спас игру для «МЮ». Возможно, дальше француз поймет, что он работает с тренером, который если говорить, что ты будешь прогрессировать, значит - так оно и будет. Только делай то, что он скажет.
Матч
Место и дата
02 января 20:15, Аптон Парк, Онлайн-трансляция
Пора, ребят!
Ребят, кажется пора! Мы
ждали, ждали и наконец дождались. Пора ставить на поражение «Челси» - впервые спустя 13 побед подряд в самой крутой лиге мира.
Во-первых, мы уже
писали ранее, что команда Конте идет на некотором спаде (не путать с кризисом) –
блестящая игра в обороне и не менее виртуозная реализация моментов, которых у «синих»
в большинстве матчей было и не так уж много. Спад удавалась маскировать
относительно легким графиком в последних турах. А это значит, что при первой
топ-проверке все старательно утаенное станет явью.
Во-вторых, «Тоттенхэм»
сейчас в хорошей форме. И по стилю (а именно один из лучших прессингов в лиге) эта
команда очень неудобна для «Челси». Достаточно вспомнить их очную встречу в
первом круге, когда в первом тайме «шпоры» полностью нейтрализовали атаку «Челси».
Игру тогда перевернул талант Педро.
Но если «Челси» вновь
оставить всех прогнозистов с носом и победит, это будет уже серьезнейшая
заявочка на победу в АПЛ. Если команда может стабильно набирать очки в
топ-матчах, находясь на спаде, то о чем тут говорить? Качайте Конте!
Но пока ждем игры на «Уайт Харт Лэйн», где, кстати, «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне еще не проигрывал.
Матч
Место и дата
04 января 23:00, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция
Другие матчи тура:
Матч
Состав
Мидлсбро: Гузан, Барраган, Гибсон, Фабио, де Рон, Рамирес, Клейтон, Чемберс, Форшоу, Траоре, Негредо
Лестер Сити: Шмейхель, Амарти, Фукс, Симпсон, Хут, Морган, Кинг, Марез, Менди, Окадзаки, Ульоа
Судья:
Robert Madley
Место и дата
02 января 15:30, Риверсайд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 января 18:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 января 18:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
02 января 18:00, Этихад, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
03 января 22:45, Дин Корт, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
03 января 23:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
03 января 23:00, Британия, Онлайн-трансляция