«Как и всегда, я заставил критиков проглотить свои слова». Превью 20-го тура АПЛ

«Советский спорт» рассказывает о самом интересном в 20-м туре АПЛ.

Улыбка Мойеса

В очном матче «Сити» и «Ливерпуль» показали то, к чему на всех порах движется современный футбол уже несколько лет. И к этому движению наконец присоединилась АПЛ. Прессинг! Умение накрывать соперника в разных стадиях атаки – сейчас, пожалуй, важнейшее из элементов игры.

Кто-то скажет, что команды Клоппа и Гвардиолы выдали скучнейший матч – минимум ударов по воротам для топ-клубов, минимум острых моментов. Но на самом деле они выдали топ-матч по тому, как нужно строить прессинг. Две самые атакующие команды лиги устроили настоящую рубку за каждый мяч. Запомнился момент, когда Де Брюйне в нескольких эпизода, получая мяч, даже голову не успевал поднять, как его уже накрывали. И победа в такой игре делает «Ливерпуль» реальным фаворитом в борьбе за чемпионство.

По-футбольному выезд к «Сандерленду» должен был бы получиться непростым. По-футбольному. Но мы же с вами знаем, что футбол – это больше, чем игра. И мерить ее только случившемся в зеленом четырехугольнике неправильно. В ментальном плане «Ливерпуль» на голову сильнее команды Дэвида Мойеса.

Просто присмотритесь, как будут вести себя тренеры на бровке, и к концу матча вы поймете, почему при равном дебюте «Ливерпуль» завершит игру тотальным превосходством. Ответ мне известен уже сейчас – это улыбка Мойеса.

Запомнился момент, когда два тура назад, играя с «МЮ» и проигрывая в один мяч, шотландец с улыбкой на лице перекинулся парой фраз с Моуринью. Зафиксируйте момент. А теперь попробуйте отобразить его зеркально: проигрывающий и улыбающийся Моуринью о чем-то говорит с Мойесом. Не получается? Потому что Жозе бы метался бы как зверь на бровке, потому что где-то в ДНК у него заложен ген победителя.

Мойес – прекрасный тренер, а Моуринью – победитель. Как и Клопп.

Финт Златана

Пока вы потчевались оливьешечкой, Златан вновь выдал королевский финт.

- Мне каждый год названивали клубы АПЛ, но тогда я чувствовал, что время еще не пришло. Я хотел приехать в Англию тогда, когда все спишут меня на свалку, - цитирует Ибрагимович The Daily Mail. - И вот я здесь. Все говорили, что у меня ничего не выйдет, но, как и всегда, я заставил критиков проглотить свои слова. Это дает мне море энергии. Людям платят, чтобы они пороли всякую чушь, а мне платят за то, как я играю в футбол. И я наслаждаюсь этим.

Шведу действительно есть чем козырнуть перед критиками: он забил 50 голов в 2016 году! Это всего на один мяч меньше, чем забил Месси за предыдущие 366 дней.

Вместе с Ибрагимовичем потихоньку рассчитывается с критиками и «МЮ». Манкунианцы все ближе к первой четверке, а в матче с «Вест Хэмом» могут одержать уже шестую победу подряд.

Но в этой игре «МЮ» не поможет защитник Байи, которого тренер сборной Кот-д'Ивуара отказался оставить в расположении клуба на один лишний день. Игрок отправляется на Кубок африканских наций.

- Я знаю, что Байи не поможет нам в течение месяца, так что я буду рассчитывать на Смоллинга, Рохо, Джонса. Три игрока - на восемь матчей, - сказал Моуринью.

Параллельно португальцу приходиться вправлять мозги Марсьялю, агент которого очень уж говорлив в последнее время.

- Марсьяль игрок с удивительными способностями. Он может вырасти в лучшего игрока. Но для этого он должен слушать меня, а не своего агента. Каждый день я читаю в газетах, что Марсьяль несчастлив, что он уходит в «Севилью», в аренду куда-то еще, - продолжает Моуринью. – Он должен слушать меня, как это делал Мхитарян, когда у него были трудности. С ним мы работали почти каждый день. Его агент звонил мне и говорил: «Мхитарян с вами будет лучшим игроком, продолжайте делать то, что делаете».

В предыдущем туре - с «Мидлсбро» (2:1) именно Марсьяль спас игру для «МЮ». Возможно, дальше француз поймет, что он работает с тренером, который если говорить, что ты будешь прогрессировать, значит - так оно и будет. Только делай то, что он скажет.

Пора, ребят!

Ребят, кажется пора! Мы ждали, ждали и наконец дождались. Пора ставить на поражение «Челси» - впервые спустя 13 побед подряд в самой крутой лиге мира.

Во-первых, мы уже писали ранее, что команда Конте идет на некотором спаде (не путать с кризисом) – блестящая игра в обороне и не менее виртуозная реализация моментов, которых у «синих» в большинстве матчей было и не так уж много. Спад удавалась маскировать относительно легким графиком в последних турах. А это значит, что при первой топ-проверке все старательно утаенное станет явью.

Во-вторых, «Тоттенхэм» сейчас в хорошей форме. И по стилю (а именно один из лучших прессингов в лиге) эта команда очень неудобна для «Челси». Достаточно вспомнить их очную встречу в первом круге, когда в первом тайме «шпоры» полностью нейтрализовали атаку «Челси». Игру тогда перевернул талант Педро.

Но если «Челси» вновь оставить всех прогнозистов с носом и победит, это будет уже серьезнейшая заявочка на победу в АПЛ. Если команда может стабильно набирать очки в топ-матчах, находясь на спаде, то о чем тут говорить? Качайте Конте!

Но пока ждем игры на «Уайт Харт Лэйн», где, кстати, «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне еще не проигрывал.

Другие матчи тура:

Матч Эвертон - Саутгемптон Место и дата 02 января 18:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

Матч Манчестер Сити - Бёрнли Место и дата 02 января 18:00, Этихад, Онлайн-трансляция

Матч Борнмут - Арсенал Место и дата 03 января 22:45, Дин Корт, Онлайн-трансляция