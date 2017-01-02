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Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты шестого тура

Андрей Тиссен
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты шестого тура
Источник: Reuters

В рамках 19-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.

Сборную читателей представлял пользователь с ником umkazs, набравший максимальное количество очков по итогам 18-го тура.

«Халл Сити» – «Эвертон» – 2:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 0:1

«Челси» – «Сток Сити» – 4:2
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 1:1

«Суонси» – «Борнмут» – 0:3
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 1:1

«Саутгемптон» – «Вест Бромвич» – 1:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 0:0

«Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро» – 2:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 1:0

«Лестер» – «Вест Хэм» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 2:1

«Бернли» – «Сандерленд» – 4:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 0:0

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 3:2
Прогноз читателей – 2:1

«Уотфорд» – «Тоттенхэм» – 1:4
Прогноз «Советского спорта» - 0:2
Прогноз читателей – 1:2

«Арсенал» – «Кристал Пэлас» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 3:0

Общий счет – 22:13 в пользу Артема Терентьева.

«Советский спорт» ведет в серии со счетом 4-2.

В 20-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником kar.

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