Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты шестого тура
В рамках 19-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.
Сборную читателей представлял пользователь с ником umkazs, набравший максимальное количество очков по итогам 18-го тура.
«Халл Сити» – «Эвертон» –
2:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 0:1
«Челси» – «Сток Сити» – 4:2
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 1:1
«Суонси» – «Борнмут» – 0:3
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 1:1
«Саутгемптон» – «Вест
Бромвич» – 1:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 0:0
«Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро» – 2:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 1:0
«Лестер» – «Вест Хэм» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 2:1
«Бернли» – «Сандерленд» –
4:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 0:0
«Ливерпуль» – «Манчестер
Сити» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 3:2
Прогноз читателей – 2:1
«Уотфорд» – «Тоттенхэм» –
1:4
Прогноз «Советского спорта» - 0:2
Прогноз читателей – 1:2
«Арсенал» – «Кристал
Пэлас» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 3:0
Общий счет – 22:13 в пользу Артема Терентьева.
«Советский спорт» ведет в серии со счетом 4-2.
В 20-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником kar.