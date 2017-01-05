Абель Санчес: Мы отдуваемся за бой Мэйвезер – Пакьяо. Он расстроил всех

Мэнни Пакьяо (слева) против Флойда Мэйвезера Источник: Associated Press

Известный тренер Абель Санчес рассказал о работе с Геннадием Головкиным и поделился мыслями о причинах падения интереса к боксу.

– Вы говорили, что никто из бойцов среднего веса не хочет встречаться с Геннадием Головкиным. Изменится ли что-то в 2017 году?

– Наверное, нет. Все что мы можем делать – это драться с лучшими из доступных соперников. Все только на словах готовы боксировать, а выходить на ринг никто не хочет. Телефон Тома Леффлера молчит. Нельзя организовать бой через Twitter или Facebook. Нужно работать через промоутеров вместо споров в соцсетях, которые никому не приносят пользы. Головкин готов драться с любым, но этим болтунам нужно выйти из тени.

– Одним из таких парней является Сауль Альварес. Его команда говорит, что готова организовать бой осенью 2017 года. Вы верите этому? Будет ли бой в 2017 году?

– Это самый лучший бой, который может быть организован прямо сейчас. Это второй бой, который мы планируем провести в этом году и это второй среди самых популярных боксеров сейчас. Они должны встретиться и определить первого номера между собой. Пока этого не произошло, мы будет только говорить об этом. Но толку то? Пока переговоры Тома идут действительно хорошо. И если они продолжаются, у нас есть еще восемь месяцев, чтобы получить этот бой.

– Хотелось бы услышать от вас мнение о судейском решением боя Сергей Ковалев – Андре Уорд.

– Я думал, что Ковалев победил. По крайне мере, на пару раундов он был впереди. Я и сказал это после боя. Но бой был не совсем таким, каким я хотел его увидеть. Первые шесть раундов все было в порядке. Но последние шесть раундов – какая-то борьба. Не нужно быть сильным в такой борьбе и навязывать ее. Это бокс, а не борьба. Андре Уорд борется. Очень неприятный стиль. По какой-то причине он убедил судей. Они отдали ему победу, но я не думаю, что он бой выиграл.

– Этот бой транслировался по системе pay-per-view, но не собрал не так много денег. Как думаете, боксерский рынок пострадал после поединка Флойд Мэйвезер - Мэнни Пакьяо?

– Действительно. Очень жаль, что так произошло. У нас была два замечательных боксера, которые очень популярны. Уорд – последний американец, выигравший Олимпиаду. Ковалев – небитый боксер до последнего боя. Я думаю, что поклонники бокса расстроены из-за качества боя Мэйвезер – Пакьяо. За них теперь отдуваться приходится всем нам. Нам необходимо организовывать много лучших боев из возможных на данный момент. Тогда мы вернем публику обратно, но пока будем иметь такие низкие цифры и жить с ними. Болельщиков надо убедить в том, что новые бои их не разочаруют.

– Что ждете от боя Головкина с Дэниэлом Джейкобсом?

– Я уже давно говорил, что от второго полусреднего веса (66,7 кг) до второго среднего (75,4 кг) никто не простоит 12 раундов с Головкиным. Может быть, Уорд или Чавес. Возможно, даже Фроч, но остальных Геннадий нокаутирует. Те трое парней достаточно большие, они могли бы выдержать всю дистанцию. Но их стиль все равно удобен Головкину. Остальные бы получили нокаут до 12 раунда.

– Не хотите ли что-нибудь передать поклонникам перед боем с Джейкобсом?

– Да, спасибо вам за такую возможность. Хочу сказать всем фанатам, которые нас поддерживают: бокс жив. Мы упорно работаем ради этого и надеемся дать вам такие бои, которые вы хотите видеть. Мы надеемся, что этот год будет большим годом для Головкина и для всех нас.