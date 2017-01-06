Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  США (U-20)- : -Канада (U-20)
Хоккей  Автомобилист- : -Торпедо
Хоккей  Медвешчак- : -Адмирал
Хоккей  Югра- : -Спартак
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Эспаньол- : -Депортиво
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Молодежная сборная России – сильнейшая в мире! Наши это сегодня подтвердили

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Молодежная сборная России – сильнейшая в мире! Наши это сегодня подтвердили

Дмитрий Пономаренко подводит итоги молодежному чемпионату мира-2017. И аплодирует высочайшей стабильности нашей команды.

В битве за «бронзу» мы выглядели как… положено! Ничего нового. Сперва вдоволь наигрались в меньшинстве. И «4 на 5» и даже «3 на 5». Видимо, твердить нынешней сборной об удалениях просто не было смысла. Впрочем, и фолы у наших были… Более логичные что ли, нежели в полуфинале с американцами.

Но тактика Валерия Брагина вновь сработала. Его игроки головы не потеряли, все выдержали. А потом наш капитан Кирилл Капризов получил шайбу под синей линией соперника. Протащил ее по флангу. Обыграл одного защитника «один в один». Вступил в борьбу на пятачке со вторым. И выиграл эту борьбу. Наши открыли счет. И хотя это преимущество свела на нет грубейшая ошибка Егора Рыкова в своей зоне, россияне не расклеились. И в овертайме Денис Гурьянов забил решающий гол.

Сборная России вновь оказалась на пьедестале. Не буду искать утешения в том, что наши стали лучшими в Европе на этом турнире. Никого, и в первую очередь самих игроков это не утешит. Просто отметим этот немаловажный факт.

Я же хотел бы обратить ваше внимание совсем на другое. Мы слишком часто и предельно жестко критикуем свои национальные команды. На всех уровнях. И как бы за дело.

Отчасти это правильно. И, наверное, даже хорошо, что глядя на бронзовые медали мы вздыхаем: «Неплохо, но хотелось большего…». Я лично не хочу, чтобы мы в хоккее славили сборную за выход в полуфинал. Как только начнем хвалить за это – признаем себя лузерами.

Однако, при этом критика должна быть объективной. Потому что наши вовсе не хуже других. Напротив, они гораздо лучше всех. И ниже я легко это докажу.

Как автор, часто общающийся с читателями «Советского спорта», я не могу не знать – как много российских поклонников хоккея недовольны работой ФХР. Особенно – когда дело касается подготовки новых хоккейных кадров.

И вот в этой критике болельщики бывают порой очень сильно не правы и пристрастны.

Посмотрите, с 2011 года россияне стабильно завоевывают медали на молодежных чемпионатах мира. Семь лет подряд мы не уходим с пьедестала.

2011 – «золото»

2012 – «серебро»

2013 – «бронза»

2014 – «бронза»

2015 – «серебро»

2016 – «серебро»

2017 – «бронза»

Это феноменальное достижение сборной России. Никто в мире такой стабильностью за последние семь лет похвастаться не может. Я бы даже сказал – и близко нет!

Вот давайте пройдемся по нашим принципиальным соперникам на МЧМ.

1. Канада

2011 – «серебро»

2012 – «бронза»

2013 – 4 место

2014 – 4 место

2015 – «золото»

2016 – вылетели в четвертьфинале

2017 – финал

Согласитесь, родоначальники хоккея выглядят в последние семь лет пожиже наших. В прошлом году – провал. Еще два турнира канадцы завершили двумя поражениями против сильнейших сборных мира.

2. Швеция

2011 – 4 место

2012 – «золото»

2013 – «серебро»

2014 – «серебро»

2015 – 4 место

2016 – 4 место

2017 – 4 место

В принципе не одного жесткого провала. Ниже полуфинала шведы не опускались. Но вот в последнем и решающем поединке на турнире, где и решалась судьба конкретной детали, «Тре Крунур» уступила в шести случаях из семи!

3. США

2011 – «бронза»

2012 – 7 место, не попали в плей-офф

2013 – «золото»

2014 – вылетели в четвертьфинале

2015 - вылетели в четвертьфинале

2016 – «бронза»

2017 – финал

Американцы очень нестабильны. Они как гранаты из кинофильма «Брат-2». Вероятность «взрыва» и медали на МЧМ – 50 процентов.

4. Финляндия

2011 - вылетели в четвертьфинале

2012 – 4 место

2013 – 7 место, не попали в плей-офф.

2014 – «золото»

2015 - вылетели в четвертьфинале

2016 – «золото»

2017 – 9 место, не попали в плей-офф

Финны напрямую зависят от звезд в своей команде. И их порой бывает уже достаточно для побед. Но когда их нет, средний уровень молодежного финского хоккея до элиты не дотягивает.

Остальные сборные рассматривать, пожалуй, пока нет смысла.

Так в чем причина такой высокой стабильности российской «молодежки»?

В подготовке, которую юниорам обеспечивает ФХР. Тут и участие во всех европейских турнирах. И обязательное турне по канадским лигам в ноябре. И товарищеские матчи с ведущими клубами КХЛ.

Опять же российские клубы отпускают игроков в сборную безропотно. Даже если испытывают проблемы с составом. Как, например, сейчас «Салават Юлаев», делегировавший на МЧМ Капризова. И это тоже – влияние ФХР.

Да, сейчас мы не можем поздравить сборную России с победой. Но при всех минусах и ошибках нашей нынешней команды. При том, что специалисты изначально считали ее далеко не лидером на этом турнире… Брагинцы флаг не посрамили. Во всех матчах сражались до конца.

Поэтому поздравим и сборную России и ФХР – за медальную стабильность. Потому что не отдельные яркие победы, а именно стабильность – признак класса.

И критикуя сборную за отсутствие золотых медалей об этом тоже надо помнить.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кирилл Капризов: Мы сражались до конца, знали, что бронзовая медаль - это тоже наградаКапитан хоккейной сборной России Кирилл Капризов прокомментировал победу над шведами (2:1 ОТ) в матче за третье место на Молодежном чемпионате мира.Капризов установил рекорд для российских игроков по количеству голов на МЧМНападающий сборной России Кирилл Капризов на Молодежном чемпионате мира забросил девять шайб, что стало рекордом в российской истории МЧМ.«Семь лет подряд берем медали! Кто еще так может?!» Россия выиграла бронзу МЧМ«Семь лет подряд берем медали! Кто еще так может?!» Россия выиграла бронзу МЧМОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о заключительном матче сборной России на молодежном чемпионате мира – против Швеции (2:1 ОТ).Сборная России в овертайме обыграла Швецию в матче за третье место МЧМВ матче за третье место Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2:1.Швеция – Россия. Как это былоМатч за третье место МЧМ-2017 Швеция - Россия на сайте «Советского спорта».Самсонов займет место в воротах сборной России в матче за бронзу МЧМСтал известен состав сборной России в матче за третье место на чемпионате мира с командой Швеции.Ларри Брукс: Молодежный хоккей в США мало кому интересен. Это же не баскетболЛарри Брукс: Молодежный хоккей в США мало кому интересен. Это же не баскетболКорреспондент «Советского спорта» в Филадельфии поговорила с защитником Иваном Проворовым и известным журналистом Ларри Бруксом.Букмекеры считают Канаду фаворитом финала МЧМ с СШАБукмекерские конторы выставили котировки на финальный матч молодежного чемпионата мира между сборными США и Канады.Владимир Плющев: Случайность, что дело дошло до буллитов. Американцы нас переигрывалиЗаслуженный тренер России Владимир Плющев подверг критике игру молодежной сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира против команды США.Взгляд из Канады: «Американец на буллитах нашел слабость у этой Звезды Смерти»Взгляд из Канады: «Американец на буллитах нашел слабость у этой Звезды Смерти»Пришло время посмотреть на полуфинал США – Россия (4:3 бул.) глазами канадского обозревателя.Букмекеры отдают небольшое преимущество Швеции в матче с Россией на МЧМБукмекерские конторы выставили котировки на встречу за бронзовые медали между сборными Швеции и России на молодежном чемпионате мира.Юрий Новиков: Зря Самсонову дали отыграть практически все матчи на МЧМТренер вратарей сборной России на молодежном чемпионате мира 2011 года в Баффало Юрий Новиков поделился мнением об игре голкипера россиян Ильи Самсонова на МЧМ-2017.Трой Терри: То, что меня сравнивают с Оши - это большая честьНападающий молодежной сборной США Трой Терри прокомментировал победу команды над россиянами в полуфинальном матче чемпионата мира-2017.Андрей Николишин: Два с половиной периода американцы играли лучше насЧемпион мира 1993 года Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России от США (3:4 Б.) в полуфинале молодежного чемпионата мира.Сергей Гимаев: Брагин был очень разочарован и зол тем, что мы проиграли американцам по буллитамХоккейный эксперт Сергей Гимаев поделился впечатлениями от игры сборной России с американцами (3:4 Б) в полуфинале МЧМ-2017.«Кажется, сборную России снова подставили…» Есть вопросы к организаторам МЧМ«Кажется, сборную России снова подставили…» Есть вопросы к организаторам МЧМДавайте без эмоций разберемся, что же произошло в этой серии буллитов в полуфинале США – Россия (4:3 бул.).Трой Терри из американской «молодежки» - первая звезда игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ принял нестандартное решение, признав первой звездой игрового дня в лиге нападающего молодежной сборной США Троя Терри.Жюльен Готье: Американцы - единственная команда, которой мы проиграли. Обязаны доказать, что Канада сильнееНападающий молодежной сборной Канады по хоккею Жюльен Готье поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира против команды США.Картер Харт и Расмус Асплунд - лучшие игроки полуфинала МЧМ-2017 Швеция - КанадаНазваны лучшие игроки второго полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.Капризов, Рыков и Самсонов признаны лучшими хоккеистами сборной России на МЧМ-2017Тренерский штаб сборной России признал нападающего Кирилла Капризова, защитника Егора Рыкова и вратаря Илью Самсонова лучшими хоккеистами российской команды на МЧМ-2017.
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Вашингтон» Овечкина принимает «Коламбус» Бобровского и другие матчи. Онлайн
Футбол
Дмитрий Комбаров: На концерте «Ленинграда» натанцевались, как будто после тренировки вышли
Футбол
Сегодня Гордеева представят в качестве главного тренера «СКА-Хабаровска»
Хоккей
Капризов установил рекорд для российских игроков по количеству голов на МЧМ
Хоккей
Сборная России в овертайме обыграла Швецию в матче за третье место МЧМ
Ралли
Мардеев – второй на четвертом этапе «Дакара», Сотников возглавил общий зачет
Футбол
«Атлетик» вдевятером удержал победу над «Барселоной» в матче 1/8 финала Кубка Испании
Баскетбол
«Баскония» разгромила УНИКС в Евролиге
Ралли
Карякин стал вторым на четвертом этапе «Дакара» и возглавил общий зачет
Бокс
Допинг-проба В Поветкина не будет вскрыта 5 января
все новости
Швеция (U-20)
Швеция (U-20)календарьстатистика
Финляндия (U-20)
Финляндия (U-20)календарьстатистика
Канада (U-20)
Канада (U-20)календарьстатистика
США (U-20)
США (U-20)календарьстатистика
Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
Молодежный ЧМ
Молодежный ЧМтаблицакалендарьстатистикатексты/новости