Молодежная сборная России – сильнейшая в мире! Наши это сегодня подтвердили

Дмитрий Пономаренко подводит итоги молодежному чемпионату мира-2017. И аплодирует высочайшей стабильности нашей команды.

В битве за «бронзу» мы выглядели как… положено! Ничего нового. Сперва вдоволь наигрались в меньшинстве. И «4 на 5» и даже «3 на 5». Видимо, твердить нынешней сборной об удалениях просто не было смысла. Впрочем, и фолы у наших были… Более логичные что ли, нежели в полуфинале с американцами.

Но тактика Валерия Брагина вновь сработала. Его игроки головы не потеряли, все выдержали. А потом наш капитан Кирилл Капризов получил шайбу под синей линией соперника. Протащил ее по флангу. Обыграл одного защитника «один в один». Вступил в борьбу на пятачке со вторым. И выиграл эту борьбу. Наши открыли счет. И хотя это преимущество свела на нет грубейшая ошибка Егора Рыкова в своей зоне, россияне не расклеились. И в овертайме Денис Гурьянов забил решающий гол.

Сборная России вновь оказалась на пьедестале. Не буду искать утешения в том, что наши стали лучшими в Европе на этом турнире. Никого, и в первую очередь самих игроков это не утешит. Просто отметим этот немаловажный факт.

Я же хотел бы обратить ваше внимание совсем на другое. Мы слишком часто и предельно жестко критикуем свои национальные команды. На всех уровнях. И как бы за дело.

Отчасти это правильно. И, наверное, даже хорошо, что глядя на бронзовые медали мы вздыхаем: «Неплохо, но хотелось большего…». Я лично не хочу, чтобы мы в хоккее славили сборную за выход в полуфинал. Как только начнем хвалить за это – признаем себя лузерами.

Однако, при этом критика должна быть объективной. Потому что наши вовсе не хуже других. Напротив, они гораздо лучше всех. И ниже я легко это докажу.

Как автор, часто общающийся с читателями «Советского спорта», я не могу не знать – как много российских поклонников хоккея недовольны работой ФХР. Особенно – когда дело касается подготовки новых хоккейных кадров.

И вот в этой критике болельщики бывают порой очень сильно не правы и пристрастны.

Посмотрите, с 2011 года россияне стабильно завоевывают медали на молодежных чемпионатах мира. Семь лет подряд мы не уходим с пьедестала.

2011 – «золото»

2012 – «серебро»

2013 – «бронза»

2014 – «бронза»

2015 – «серебро»

2016 – «серебро»

2017 – «бронза»

Это феноменальное достижение сборной России. Никто в мире такой стабильностью за последние семь лет похвастаться не может. Я бы даже сказал – и близко нет!

Вот давайте пройдемся по нашим принципиальным соперникам на МЧМ.

1. Канада

2011 – «серебро»

2012 – «бронза»

2013 – 4 место

2014 – 4 место

2015 – «золото»

2016 – вылетели в четвертьфинале

2017 – финал

Согласитесь, родоначальники хоккея выглядят в последние семь лет пожиже наших. В прошлом году – провал. Еще два турнира канадцы завершили двумя поражениями против сильнейших сборных мира.

2. Швеция

2011 – 4 место

2012 – «золото»

2013 – «серебро»

2014 – «серебро»

2015 – 4 место

2016 – 4 место

2017 – 4 место

В принципе не одного жесткого провала. Ниже полуфинала шведы не опускались. Но вот в последнем и решающем поединке на турнире, где и решалась судьба конкретной детали, «Тре Крунур» уступила в шести случаях из семи!

3. США

2011 – «бронза»

2012 – 7 место, не попали в плей-офф

2013 – «золото»

2014 – вылетели в четвертьфинале

2015 - вылетели в четвертьфинале

2016 – «бронза»

2017 – финал

Американцы очень нестабильны. Они как гранаты из кинофильма «Брат-2». Вероятность «взрыва» и медали на МЧМ – 50 процентов.

4. Финляндия

2011 - вылетели в четвертьфинале

2012 – 4 место

2013 – 7 место, не попали в плей-офф.

2014 – «золото»

2015 - вылетели в четвертьфинале

2016 – «золото»

2017 – 9 место, не попали в плей-офф

Финны напрямую зависят от звезд в своей команде. И их порой бывает уже достаточно для побед. Но когда их нет, средний уровень молодежного финского хоккея до элиты не дотягивает.

Остальные сборные рассматривать, пожалуй, пока нет смысла.

Так в чем причина такой высокой стабильности российской «молодежки»?

В подготовке, которую юниорам обеспечивает ФХР. Тут и участие во всех европейских турнирах. И обязательное турне по канадским лигам в ноябре. И товарищеские матчи с ведущими клубами КХЛ.

Опять же российские клубы отпускают игроков в сборную безропотно. Даже если испытывают проблемы с составом. Как, например, сейчас «Салават Юлаев», делегировавший на МЧМ Капризова. И это тоже – влияние ФХР.

Да, сейчас мы не можем поздравить сборную России с победой. Но при всех минусах и ошибках нашей нынешней команды. При том, что специалисты изначально считали ее далеко не лидером на этом турнире… Брагинцы флаг не посрамили. Во всех матчах сражались до конца.

Поэтому поздравим и сборную России и ФХР – за медальную стабильность. Потому что не отдельные яркие победы, а именно стабильность – признак класса.

И критикуя сборную за отсутствие золотых медалей об этом тоже надо помнить.