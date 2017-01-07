«Российские деньги смердят!» В Латвии призывают к бойкоту рижского «Динамо»

Латвийская пресса публично призывает болельщиков игнорировать рижское «Динамо» - за то, что клуб выступает в КХЛ.

«Ранее я сам, как религиозный фанатик, ждал очередной игры «Динамо», - восклицает журналист»Latvijas Avīze» Артис Дрезиньш, - Когда-то нам во всеуслышание заявляли, что в новое «Динамо» даже хоккеистов из России брать не будут, но на самом деле все оказалось совсем иначе. В наш клуб продолжали вливать российские деньги и продолжают это делать по сей день, за счет газового бизнеса. Сначала еще казалось, что эти деньги не пахнут, но после войн России с Грузией и Украиной - они страшно смердят! Самое ужасающее, что никто не может ответить на вопрос о том, зачем нам нужен такой клуб, который содержит, как его называют многие политики и друзья НАТО, агрессор? Разве у России так много денег, что они не знаю, куда их деть? Поэтому мое предложение - игнорировать «Динамо»! Пускай сами варятся в собственном соку со своим чекистом, который заикается, когда надо ответить на вопрос об оккупации Латвии в 1940 году и критикует латвийских патриотов, скелетонистов Дукурсов.

С появлением «Динамо», у других видов спорта - таких как баскетбол, волейбол, флорбол - рухнуло количество болельщиков и спонсоров. Да и латвийские чемпионаты по хоккею стали неинтересны людям.

На мировых чемпионатах нашей команде все труднее и труднее, в НХЛ играет полтора нашего хоккеиста. Глупо думать, что в случае развала «Динамо» нашим спортсменам будет негде играть. Те, кто зарабатывает 10 тысяч евро и больше, спокойно смогут играть за меньшие деньги в других клубах.»

Вот такое эмоциональное, но, подчеркну, публичное заявление. Это не позиция отдельного журналиста. Это политика издания. Правда, тут, наверное, стоит сразу пояснить, что «Латвийская газета» - национально-консервативный ежедневник, издающийся на латышском языке.

«Чекист», если кто не понял, - это председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис, которого с легкой руки голкипера сборной СССР Артура Ирбе в Латвии еще, наверное, не раз обзовут «бывшим кэгэбэшником» - за то, что он осмелился не поддержать латвийских скелетонистов в их бойкоте чемпионата мира в Сочи.

Увы, «бойкот» для Латвии оказался заразной болезнью. И вот сейчас перекинулся на хоккей.

Можно было бы просто посмеяться над латышским коллегой, который заявляет, что это из-за рижского «Динамо» в Латвии болельщики перестали ходить на баскетбол, волейбол и флорбол.

Похохотать над сентенцией о том, что это именно из-за «Динамо» в НХЛ выступает всего «полтора» латышских игрока.

И улыбнуться в ответ на крокодиловы слезы о снижении зрительского интереса к «латвийским чемпионатам по хоккею». Вот это, действительно, потеря. Очень популярный был турнир.

Но заметка пропитана ненавистью не просто к России. А уже и ко всему, что связано с Россией. И это не смешно. Потому что населении Латвии сейчас - около двух миллионов. И более 500 тысяч – русские, поневоле оказавшиеся за границей из-за внезапного развала СССР. А русскоязычных граждан там – еще больше.

Мне лично рижское «Динамо», как и любые зарубежные клубы в нашем чемпионате не больно нужны. Если латыши считают, что они подготовят свою сборную в собственном чемпионате – скатертью дорога.

Но вот своих граждан, брошенных там в 1991-м на произвол судьбы, мне жаль оставлять без большого хоккея. Потому что для них выступление рижской команды в КХЛ – это и память, и история, и надежда на будущее.

И если рижское «Динамо» из КХЛ все же уйдет… Пусть это будет не на нашей совести. А на совести тех, кто орет о российской угрозе, аргументируя это тем, что… мы вкладываем деньги в латышский клуб.