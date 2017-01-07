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Сергей Силкин: За долги «Динамо» надо спросить. Куда подевались деньги?!

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Силкин
Сергей СилкинИсточник: «Советский спорт»

Экс-главный тренер «Динамо», а также бывший директор по подготовке резерва бело-голубых Сергей Силкин дал интервью «Советскому спорту».

«ПРЕДЛАГАЛИ ЗАМЕНИТЬ КОБЕЛЕВА»

- Учитывая произошедшее с «Динамо», 2016 год получился для вас непростым?
- Самым печальным для всех болельщиков клуба, - говорит Силкин. - Особенно начало года. К концу игра команды более-менее стабилизировалась, создан определенный задел, который позволяет рассчитывать на выход в РФПЛ.

- Есть понимание, что произошло весной? Укомплектована команда была относительно неплохо.
- Может, и неплохо, но обстановка в команде сложилась удручающая – игроки были деморализованы.

 - Уже тогда было понятно, что есть проблемы с финансами?
- «Динамо» вылетело не из-за этого. Не было коллектива, команды просто доигрывала сезон, а, с учетом ряд травм, приходилось ездить на игры практически без замен.

- После отставки Кобелева вам не предлагали его заменить?
- Предложение было.  Но что такое возглавить команду на три игры? Нужно знать коллектив. Раньше мне два раза поручали возглавить «Динамо», но тогда я знал игроков, был рядом с командой. А на этот раз только в конце апреля вернулся в клуб. И чтобы не наломать дров, сразу объяснил руководству: что толку от такого решения может не быть.

- В итоге «Динамо» возглавил тренер «молодежки» Чикишев.
- Понятно, на что рассчитывали руководители клуба: в составе было много молодых ребят, которые прошли через дубль. Но об этом лучше спрашивать у самого руководства.

Сергей Чикишев
Сергей ЧикишевИсточник: ФК «Динамо» (Москва)

«ДЛЯ РФПЛ «ДИНАМО» НУЖНА СВЕЖАЯ КРОВЬ»

- Вы около полугода проработали директором по подготовке резерва. Что можете занести себе в актив?
- Скажу одно: мне не стыдно за свою работу. Мы с Романом Орещуком (экс-спортивный директор «Динамо». – Прим. Ред.) вдвоем, в большей степени, конечно, он, практически за месяц собрали новое «Динамо». Все происходило очень быстро, причем поначалу никто не хотел к нам идти. Только после того, как в течение двух-трех недель мы смогли подписать опытных ребят - Сапету, Зотова, Рыкова, - к нам даже проситься стали. Считаю, для решения задачи по возвращению в РФПЛ мы сделали все возможное.

- По какой кандидатуре переговоры были наиболее трудными?
- Самими переговорами больше занимался Орещук, со мной уже согласовывали. Возникли вопросы по Ване Темникову. Я был категорически против, потому что для крайнего защитника в РФПЛ ему не хватает роста. Но говорилось, что его будут использовать как полузащитника. Сейчас можно сказать, что я ошибался: появление Темникова сыграло значимую роль для команды, он забил шесть мячей. По остальным кандидатурам разногласий особых не было.

- Чем был обусловлен выбор главным тренером Юрия Калитвинцева?
- Сразу было оговорено, что приглашение иностранца исключено. Перебрали множество вариантов, общались, встречались для переговоров. Кандидатуру Калитвинцева поддержал Орещук, он хорошо знал его тренерские возможности, человеческие качества. И с первых дней стало очевидно, что назначение Калитвинцева – попадание в цель. Было видно, как нормализуется атмосфера в команде, появляется доброжелательность, игроки тренировались с удовольствием и охотой. Тренер объединил ребят.

- Состав для ФНЛ был подобран качественный, но, кажется, ему не хватает перспективы для РФПЛ.
- Была поставлена задача вернуться в элиту. Чтобы ставить высокие цели, нужно три состава собрать. Это был лишь первый, под конкретную задачу. Конечно, чтобы обезопасить себя от борьбы внизу на следующий сезон, нужны еще приобретения. Никогда не знаешь, в какой момент опытные футболисты могут потерять свои качества – у всех это по-разному происходит. Поэтому необходима свежая кровь, но в небольших количествах – по одному человеку в каждую линию. Но прежде, конечно, нужно вернуться в РФПЛ.

- В декабре РФС запретил «Динамо» регистрировать новичков.
- Не владею этой информацией. Тот состав, что собран, вполне боеспособен для решения текущей задачи. А дальше – это уже летняя работа.

- Как оцените первый этап становления «Динамо-2», которое стартовало в этом сезон в ПФЛ?
- Очень хорошо. Я долгое время работал в молодежной команде и прекрасно понимаю, чего не хватает молодым футболистам - закалки в жестких и порой жестоких играх с мужиками. В этом сезоне практически на все игры ездил, прекрасно видел, как ребят превращались из мальчиков для битья в мужиков. Да, может, поубавился тот комбинационный футбол, который молодежь показывала в дубле, но зато добавился характер. Были моменты, когда опытные команды пытались запугать молодежь, задавить, но наши не уступали, иногда даже сами на рожон лезли. Сцеплялись с мужиками, которые лет на десять старше. Значит – не хотят проигрывать. Это очень важно. В первых матчах пришлось непросто. Думал, ребятам игр десять потребуется, чтобы окрепнуть. Но они уже через пять матчей поверили в себя, почувствовали, что могут играть.

Источник: «Советский спорт»

«НЕ ПОДОЗРЕВАЛ О ТОМ, КАК ВСЕ СЛОЖНО»

- Когда в апреле вы приходили в «Динамо», подозревали, насколько сложная финансовая ситуация в клубе?
- Нет. Да и когда начал работать, особо в эти дела не лез. В финансах я ничего не понимаю. Те заверения, которые давало нам руководство, я принимал, верил им. Моя задача была работать со спортивной частью. Повторюсь: причиной вылета были не финансы. Зарплаты весной выплачивались в срок, но имелась разобщенность костяка команды. Не все футболисты поняли, в какой ситуации они находятся.

- Сейчас все выглядит так, что финансы могут очень серьезно повлиять на будущее команды.
- При всем этом осенью футболисты получали свои зарплаты и премии. Да, были задержки, но игроки в этом плане защищены контрактами.

- С полмесяца назад руководство «Динамо» побоялось дать ответ на вопрос: «Доиграет ли команда сезон?». Вам не тревожно от таких новостей?
- Я людей из нового руководства клуба не знаю. Надеюсь, они в курсе, что делать. Но скажу: есть вещи, которые нельзя произносит накануне матча. Лучше – после. Все ведь читают новости. А получалось так, что именно перед матчами вбрасывалось много различной информации – о зарплатах, о том, что якобы тренеров уберут, о банкротстве. Такое ощущение, будто это делалось специально для деморализации команды. И порой имело отклик: видно было, что футболисты в некоторых матчах не совсем сконцентрированы.

- Кому выгодно такое?
- Не знаю. Возможно, кто-то хотел, чтобы «Динамо» зашаталось.

- Не зашаталось?
- Нет. Ребята делали свое дело. Я иногда заходил в раздевалку после игры, общался с тренерами. Они прилагали все усилия, чтобы оградить ребят от этого.

«СИДЕТЬ В КАБИНЕТАХ – НЕ МОЕ»

- Вам о потенциальных спонсорах клуба ничего неизвестно?
- То, что они нужны, факт. Но даже их появление ничего не гарантирует. Нужно правильно использовать имеющиеся возможности. Ведь откуда-то взялся долг в 13 млрд рублей?! За это надо спросить: куда подевались деньги?

- Одна из главных проблем предыдущего руководства – его нефутбольность. Нынешнее какое впечатление произвело?
- Пока никакое. С новым руководством я и двух месяцев не проработал.

- За это время не удалось понять, что к чему?
- Нет.

- Нет обиды, что вы вместе с Романом Орещуком собирали этот состав, а теперь вынуждены наблюдать за игрой команды со стороны?
- Мне больше за Романа обидно. Потому что он был агентом, и когда стал спортивным директором «Динамо», оказался по другую сторону баррикад. Пришлось разорвать какие-то прежние связи с теми людьми, с которыми он раньше работал. Были разные неприятные и непростые ситуации в связи с этим. Но, считаю, Орещук своей работой сделал себе имя как спортивный директор. Настолько четко, порядочно и грамотно выполнял свою работу. Мне, конечно, тоже обидно. Но что тут сделаешь? Никто от этого не застрахован. К тому же мы вкладывали в команду свой труд, и раз она в лидерах, значит, делали все правильно.

- Чего пожелаете нынешнему «Динамо»?
- Хочется, чтобы не было кардинальных перемен – ни в команде, ни тренерских. То, что удалось создать за короткий промежуток времени, приносит свои плоды. А руководству пожелаю, чтобы во главу угла ставило интересы команды.

- Какие планы на будущее у вас?
- Пока никаких. Только понял для себя, что административная работа - не мое. За то время, что я просидел в кабинете, осознал: рядом с полем чувствую себя комфортнее.

- Тренерство?
 - Не обязательно. Например, контроль за академией, за второй командой. Общение с ребятами, с тренерами. Если что-то спросят, могу и свое мнение высказать, подправить. Вот это больше мое.

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