Как и почему забросили «Маракану». Ужасная и глупая история в кадрах и фактах
Поле главного стадиона мира лысеет, в стенах и потолках все больше дыр, а 7 тысяч кресел валяются по углам – отличный пример, как делать не надо.
Крутейший футбольный стадион, которому повезло принять финал
чемпионата мира, а через два года главные церемонии Олимпиады, оказался никому
не нужен. Бразильцы никак не решат, кто управляет «Мараканой», а пока этого
решения нет, за стадионом никто не ухаживает.
Журналисты бразильского O Globo попали внутрь и сделали кадры,
которые вызывают как минимум недоумение.
Это, например, поле олимпийского футбольного финала: Неймар
тут забивал решающий пенальти и делал свою страну чемпионом – это было четыре с
половиной месяца назад. Теперь газон больше похоже на голову Роберто Карлоса.
Источник: O Globo
Журналисты O Globo рассказывают, что по этому полю теперь чаще бегают коты, чем футболисты.
Это трибуна, которую на тот олимпийский финал заполнили до предела: говорят, на матче вместо 79 тысяч реальной вместимости было под сотню тысяч болельщиков.
Источник: O Globo
Кресла, которых не хватает в рядах, хранят теперь вот так.
Источник: O Globo
Под трибунами не лучше: обшивка местами прохудилась, а где-то просто отвалились куски плитки на потолке.
Источник: O Globo
Источник: O Globo
Объяснение этому ужасу есть – и его глупость зашкаливает: в
Рио просто не могут разобраться, кто должен ухаживать за «Мараканой». Власти
города говорят, что не несут за стадион никакой ответственности и винят во всем
оргкомитет Олимпиады. Оргкомитет считает, что оставил арену в приемлемом по
контракту с правительством состоянии, просто не успел кое-что после себя починить.
«Маракана» – официально приватизированный стадион, его
оформили в частные руки сразу после Кубка конфедераций-2013. Тогда многие чуть
ли не о предательстве бразильского народа: дорогую сердцу каждого арену вдруг отдали
каким-то людям, то есть как будто забрали у всех остальных. Сейчас консорциум,
которому передали стадион, уже фактически не существует.
За стадион борются две силы. Одну – CSM/GL/Amsterdam Arenas –
поддерживает, например, «Фламенго». Они бы рады играть на «Маракане», но у клуба
уже есть запасной вариант на 2017-й. Руководитель клуба говорит, что нынешние
внешние проблемы – мелочи, которые можно устранить за месяц. Гораздо хуже, что
все еще нет ясности с тем, кто будет содержать стадион в порядке.
На обновление «Мараканы» к чемпионату мира 2014-го, потом к Олимпиаде потратили больше миллиарда долларов. В Бразилии многие были против трат такого объема на спортивные объекты, когда в стране тьма общественных проблем. Окей, они могли быть и правы. Но еще хуже, что теперь эти вложенные миллионы гниют и рушатся на арене, которую вполне можно считать одним из символов Бразилии.