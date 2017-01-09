Как и почему забросили «Маракану». Ужасная и глупая история в кадрах и фактах

Поле главного стадиона мира лысеет, в стенах и потолках все больше дыр, а 7 тысяч кресел валяются по углам – отличный пример, как делать не надо.

Крутейший футбольный стадион, которому повезло принять финал чемпионата мира, а через два года главные церемонии Олимпиады, оказался никому не нужен. Бразильцы никак не решат, кто управляет «Мараканой», а пока этого решения нет, за стадионом никто не ухаживает.

Журналисты бразильского O Globo попали внутрь и сделали кадры, которые вызывают как минимум недоумение.

Это, например, поле олимпийского футбольного финала: Неймар тут забивал решающий пенальти и делал свою страну чемпионом – это было четыре с половиной месяца назад. Теперь газон больше похоже на голову Роберто Карлоса.



Источник: O Globo

Журналисты O Globo рассказывают, что по этому полю теперь чаще бегают коты, чем футболисты.

Видео

Это трибуна, которую на тот олимпийский финал заполнили до предела: говорят, на матче вместо 79 тысяч реальной вместимости было под сотню тысяч болельщиков.



Источник: O Globo

Кресла, которых не хватает в рядах, хранят теперь вот так.







Источник: O Globo

Под трибунами не лучше: обшивка местами прохудилась, а где-то просто отвалились куски плитки на потолке.



Источник: O Globo



Объяснение этому ужасу есть – и его глупость зашкаливает: в Рио просто не могут разобраться, кто должен ухаживать за «Мараканой». Власти города говорят, что не несут за стадион никакой ответственности и винят во всем оргкомитет Олимпиады. Оргкомитет считает, что оставил арену в приемлемом по контракту с правительством состоянии, просто не успел кое-что после себя починить.

«Маракана» – официально приватизированный стадион, его оформили в частные руки сразу после Кубка конфедераций-2013. Тогда многие чуть ли не о предательстве бразильского народа: дорогую сердцу каждого арену вдруг отдали каким-то людям, то есть как будто забрали у всех остальных. Сейчас консорциум, которому передали стадион, уже фактически не существует.

За стадион борются две силы. Одну – CSM/GL/Amsterdam Arenas – поддерживает, например, «Фламенго». Они бы рады играть на «Маракане», но у клуба уже есть запасной вариант на 2017-й. Руководитель клуба говорит, что нынешние внешние проблемы – мелочи, которые можно устранить за месяц. Гораздо хуже, что все еще нет ясности с тем, кто будет содержать стадион в порядке.

На обновление «Мараканы» к чемпионату мира 2014-го, потом к Олимпиаде потратили больше миллиарда долларов. В Бразилии многие были против трат такого объема на спортивные объекты, когда в стране тьма общественных проблем. Окей, они могли быть и правы. Но еще хуже, что теперь эти вложенные миллионы гниют и рушатся на арене, которую вполне можно считать одним из символов Бразилии.