Кирилл Капризов: Американцы мне что-то кричали. Но я улыбался им в ответ (видео)
Обозреватель «Советского спорта» поговорил с капитаном молодежной сборной России Кириллом Капризовым.
«С БУЛЛИТАМИ ПРОБЛЕМА»
- Главный тренер Валерий Брагин сказал, что для него ценно только золото. Но раздевалка сборной была слишком уж веселая.
- Так это естественно. Никто не хотел остаться четвертым. И когда мы проиграли в полуфинале, то было очень обидно. Можно сказать, что эмоций не осталось. Я вернулся в номер абсолютно выжатым, будто чемпионат мира уже закончен.
Но надо было собраться. Мы вместе поговорили и пришли к мнению, что нужно брать медали. Обязательно. Возвращаться без них домой нельзя.
- Еще Брагин прямо сказал: «Капризов бить буллиты не умеет». Это правда?
- Если честно, у меня с буллитами в самом деле какая-то проблема. Надо много над этим работать. Валерий Николаевич сам мне говорил на всех сборах: «В этом компоненте, конечно, надо прибавлять». Даже сам не знаю, почему у меня с буллитами не все гладко.
- Вы же три часа беседовали с Брагиным один на один.
- Да, мы с ним много разговаривали. Часто – за жизнь. О многом мне рассказал, это в будущем обязательно поможет.
- Можно сказать, что Брагин – как второй отец?
- На самом деле – да. Так и есть. А когда у меня контракт с «Салаватом Юлаевым» в 2018 году, я обязательно позвоню Валерию Николаевичу, чтобы с ним посоветоваться, что делать дальше. Мы так решили.
Топ-5 необычных фактов о ралли «Дакар»
«ЛЕЧУ В УФУ НА ПОМОЩЬ»
- Какой момент на турнире был самым тяжелым?
- Думаю, что после второго поражения в группе. Нельзя было опускать руки. Важно в такой момент сплотиться всей командой. Это такое соревнование, что в группе решается далеко не все. Главное – матчи плей-офф. И вот к ним важно было подойти собранными.
Еще было важным не сдаться после полуфинала. Собраться на матч за третье место.
- Без вас с Мишей Воробьевым как-то просел «Салават Юлаев». Не звонили из Уфы, не просили быстрее вернуться?
- Я видел, что «Ладе» только что проиграли – 2:4. Вообще я даже во время молодежного чемпионата мира плотно следил за «Салаватом Юлаевым» и матчами КХЛ. Всегда заходил на сайт и смотрел счета. В Канаде делать нечего иногда. Проснулся утром – в России уже вечер, идут матчи.
Мне пока никто ничего не говорил. Но я уже лечу обратно в команду. 10 января будет матч со «Спартаком».
- Радует, что Игорь Захаркин так доверяет молодым? Или на вас ставили бы в каждом клубе?
- Очень приятно, что доверяют. Но я не знаю… Много играл и в Новокузнецке. Но тяжело в первое время в Уфе, когда я только приехал. Мало выходил, нужно было показывать себя с лучшей стороны, добиваться результатов. Но вроде помаленьку что-то получается.
«УМАРК ПОЗДРАВИЛ С ХЕТ-ТРИКОМ»
- Идея Брагина, чтобы бронзовые медали давали сразу двум командам, проигравшим в полуфиналах. Вы согласны?
- Ну не знаю. Но настроиться на матч со шведами было тяжело. Очень рад, что все перебороли себя. Хотя в первом периоде была немного не та атмосфера. Но вернулись в раздевалку в перерыве: «Блин, ну надо, надо терпеть, все силы отдать».
На второй период вышли и начали совсем иначе играть.
- Как вы поддержали Егора Рыкова, который допустил ошибку? Отдал пас на клюшку шведу, а тот сравнял счет.
- Да все спокойно было. А что тут сделаешь? Это хоккей, игра. Все ошибаются. Никуда без этого. И я делал ошибки. Но мне повезло – Илюха Самсонов выручил. Всякое бывает. Но главное, что мы победили.
- Перед турниром все говорили, что Капризов должен стать лидером сборной, вести команду за собой. Как считаете, справились с этой ролью?
- Скажу так – было очень интересно. Когда я ехал на турнир, то ждал, что за атмосфера там будет в Канаде? Раньше с этим не сталкивался. Все соперники подкалывают, тыкаются и врезаются. Старался не обращать на это внимание.
- Не ругались на вас матом по-русски?
- Нет, американцы мне что-то по-английски кричали.
- Поняли их?
- Язык маленько знаю. Но просто улыбался им в ответ. Вообще я не понимал, что они мне там говорят.
- Вы с партнером по «СЮ», шведом Линусом Умарком не заключали пари перед бронзовым матчем?
- Нет. Но он мне писал после матча, когда я сделал хет-трик. «Вот, красава! Продолжай в том же духе!»
- Можете сказать, что это на сегодняшний день ваша главная победа и успех?
- В том сезоне мы взяли серебро на молодежном чемпионате мира. Но приятно привезти медаль из Канады. Я же впервые так играл. Со своим годом рождения ездил на Кубок вызова, но там совсем все по-другому было.
Да, лично для меня это большая победа. В жизни у меня такого опыта еще не было.