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Кирилл Капризов: Американцы мне что-то кричали. Но я улыбался им в ответ (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кирилл Капризов: Американцы мне что-то кричали. Но я улыбался им в ответ (видео)
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» поговорил с капитаном молодежной сборной России Кириллом Капризовым.


«С БУЛЛИТАМИ ПРОБЛЕМА»

- Главный тренер Валерий Брагин сказал, что для него ценно только золото. Но раздевалка сборной была слишком уж веселая.

- Так это естественно. Никто не хотел остаться четвертым. И когда мы проиграли в полуфинале, то было очень обидно. Можно сказать, что эмоций не осталось. Я вернулся в номер абсолютно выжатым, будто чемпионат мира уже закончен.

Но надо было собраться. Мы вместе поговорили и пришли к мнению, что нужно брать медали. Обязательно. Возвращаться без них домой нельзя.

- Еще Брагин прямо сказал: «Капризов бить буллиты не умеет». Это правда?

- Если честно, у меня с буллитами в самом деле какая-то проблема. Надо много над этим работать. Валерий Николаевич сам мне говорил на всех сборах: «В этом компоненте, конечно, надо прибавлять». Даже сам не знаю, почему у меня с буллитами не все гладко.

- Вы же три часа беседовали с Брагиным один на один.

- Да, мы с ним много разговаривали. Часто – за жизнь. О многом мне рассказал, это в будущем обязательно поможет.

- Можно сказать, что Брагин – как второй отец?

- На самом деле – да. Так и есть. А когда у меня контракт с «Салаватом Юлаевым» в 2018 году, я обязательно позвоню Валерию Николаевичу, чтобы с ним посоветоваться, что делать дальше. Мы так решили.

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«ЛЕЧУ В УФУ НА ПОМОЩЬ»

- Какой момент на турнире был самым тяжелым?

- Думаю, что после второго поражения в группе. Нельзя было опускать руки. Важно в такой момент сплотиться всей командой. Это такое соревнование, что в группе решается далеко не все. Главное – матчи плей-офф. И вот к ним важно было подойти собранными.

Еще было важным не сдаться после полуфинала. Собраться на матч за третье место.

- Без вас с Мишей Воробьевым как-то просел «Салават Юлаев». Не звонили из Уфы, не просили быстрее вернуться?

- Я видел, что «Ладе» только что проиграли – 2:4. Вообще я даже во время молодежного чемпионата мира плотно следил за «Салаватом Юлаевым» и матчами КХЛ. Всегда заходил на сайт и смотрел счета. В Канаде делать нечего иногда. Проснулся утром – в России уже вечер, идут матчи.

Мне пока никто ничего не говорил. Но я уже лечу обратно в команду. 10 января будет матч со «Спартаком».

- Радует, что Игорь Захаркин так доверяет молодым? Или на вас ставили бы в каждом клубе?

- Очень приятно, что доверяют. Но я не знаю… Много играл и в Новокузнецке. Но тяжело в первое время в Уфе, когда я только приехал. Мало выходил, нужно было показывать себя с лучшей стороны, добиваться результатов. Но вроде помаленьку что-то получается.

«УМАРК ПОЗДРАВИЛ С ХЕТ-ТРИКОМ»

- Идея Брагина, чтобы бронзовые медали давали сразу двум командам, проигравшим в полуфиналах. Вы согласны?

- Ну не знаю. Но настроиться на матч со шведами было тяжело. Очень рад, что все перебороли себя. Хотя в первом периоде была немного не та атмосфера. Но вернулись в раздевалку в перерыве: «Блин, ну надо, надо терпеть, все силы отдать».

На второй период вышли и начали совсем иначе играть.

- Как вы поддержали Егора Рыкова, который допустил ошибку? Отдал пас на клюшку шведу, а тот сравнял счет.

- Да все спокойно было. А что тут сделаешь? Это хоккей, игра. Все ошибаются. Никуда без этого. И я делал ошибки. Но мне повезло – Илюха Самсонов выручил. Всякое бывает. Но главное, что мы победили.

- Перед турниром все говорили, что Капризов должен стать лидером сборной, вести команду за собой. Как считаете, справились с этой ролью?

- Скажу так – было очень интересно. Когда я ехал на турнир, то ждал, что за атмосфера там будет в Канаде? Раньше с этим не сталкивался. Все соперники подкалывают, тыкаются и врезаются. Старался не обращать на это внимание.

- Не ругались на вас матом по-русски?

- Нет, американцы мне что-то по-английски кричали.

- Поняли их?

- Язык маленько знаю. Но просто улыбался им в ответ. Вообще я не понимал, что они мне там говорят.

- Вы с партнером по «СЮ», шведом Линусом Умарком не заключали пари перед бронзовым матчем?

- Нет. Но он мне писал после матча, когда я сделал хет-трик. «Вот, красава! Продолжай в том же духе!»

- Можете сказать, что это на сегодняшний день ваша главная победа и успех?

- В том сезоне мы взяли серебро на молодежном чемпионате мира. Но приятно привезти медаль из Канады. Я же впервые так играл. Со своим годом рождения ездил на Кубок вызова, но там совсем все по-другому было.

Да, лично для меня это большая победа. В жизни у меня такого опыта еще не было.

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