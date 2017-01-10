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Зачем «Спартак» возрождали? Похоже, красно-белые вновь пролетают мимо плей-офф

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты "Спартака"
Хоккеисты "Спартака"Источник: «Советский спорт»

Почему именитый московский клуб уже второй год кряду прозябает среди аутсайдеров чемпионата КХЛ.

И дело вовсе не в том, что «Спартак» во вторник уступил в Уфе. Проиграть мощному «Салавату Юлаеву» в гостях, да еще когда в состав башкирского клуба вернулся лучший бомбардир МЧМ-2017 Кирилл Капризов вовсе не зазорно.

И как раз в этом матче москвичи проявили себя совсем неплохо. Вели в счете, боролись до конца, уступили на тоненького…

Но судьба их участия в плей-офф решалась за много километров от Уфы – в Пекине. А если посмотреть шире – то была решена еще в прошлом году.

В Пекине «Витязь» победил «Куньлунь» и набрал очень важные три очка, которые вновь помогли команде Валерия Белова занять восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Теперь на нее претендует аж пять клубов! И «Спартак» - последний в этой очереди. Перед ним расположились ХК Сочи, «Слован» и «Медвешчак».

И вот в этом и разница. Потому что в отличие от «Витязя» красно-белые тому же «Куньлуню» уступили дважды – и дома, и в гостях.

И также дважды проиграли самому «Витязю», своему прямому конкуренту на место в плей-офф - с одинаковым счетом 2:5.

Думаете, на этом их «черный список» исчерпывается? Нет. «Гладиаторы» по ходу сезона дважды уступили «Югре» и «Ладе». По разу «Кузне» и «Амуру». Это я специально выделил матчи с клубами, которые также уже особо не претендуют на плей-офф в Восточной конференции.

То есть соперников, очки в матчах с которыми ты должен брать железно. Если, конечно, действительно хочешь поучаствовать в битвах за Кубок Гагарина.

Вот давайте подсчитаем потери. По шесть очков «Витязю», «Куньлуню» и «Югре», пять «Ладе», по три «Кузне» и «Амуру»…

Я намеренно не беру другие поражения «Спартака» в Западной конференции, где он также уступал ХК Сочи, «Медвешчаку», «Словану» в отдельных матчах. Потому что в ответных поединках с этими командами москвичи очки все же брали.

В сумме выходит 29 очков! Понимаю, что и с командами из нижней части таблицы бывают осечки. Это спорт. Но возьмите хотя бы половину из этого числа. И этого хватило бы, чтобы занимать сейчас седьмое место в Западной конференции.

Эта нестабильность в матчах с командами, не блистающими классом, губит «Спартак» уже второй год.

И если первый сезон можно было списать на восстановление в элите после возрождения, то во втором-то пора было что-то серьезное показать.

Ведь тот же «Куньлунь», который начали собирать в июле, находится в зоне плей-офф.

«Адмирал» и ХК Сочи, не так давно также созданные с нуля, постоянно выступают в плей-офф.

А ведь у них нет своей школы, нет традиций, нет знаменитого «спартаковского духа»…

Или это просто красивые слова о которых с удовольствием вспоминают на самых ярких и красочных в КХЛ ретро-матчах?

«Спартаку» пора прекращать пылить в отдельных поединках с грандами, радуя своих многочисленных болельщиков. А затем десятками спускать очки в унитаз в битвах с более слабыми соперниками. Нужно выстраивать в команде систему, которая избавит гладиаторов от этой эпидемии досадных осечек.

Это в конце концов неприлично – старейший российский клуб и прописался среди аутсайдеров. Разве его для этого возрождали?

Да и фанатам «Спартака» в плей-офф наверняка уже давно хочется болеть за свою команду. А не против ЦСКА и «Динамо»…

Матч

Салават Юлаев - Спартак - 5:3 (0:2, 4:0, 1:1)

Голы:

Стоа (Стэплтон, Провольнев), 0:27 (0:1). Калинин (Стоа), 8:52 (0:2 - бол.). Мертль (Умарк), 20:46 (1:2 - бол.). Капризов (Умарк), 24:31 (2:2). Капризов (Умарк), 34:05 (3:2). Логинов (Лепистё, Капризов), 39:34 (4:2 - бол.). Кириллов (Воронин, Васильев), 54:50 (4:3). Куляш (Капризов), 59:03 (5:3 - п.в.).

Место и дата

10 января 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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