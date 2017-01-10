Обнулились. Начинаем заново

Фото Виктора Иванова

12 команд Суперлиги завершили первый этап чемпионата России по хоккею с мячом. Про него можно забыть, ведь набранные очки уже «сгорели», и борьбу за попадание в плей-офф все начнут с чистого листа.

Пока восемь клубов доигрывали 20-й тур, «Байкал-Энергия» встречала и представляла новичков. Самый именитый из них – нападающий сборной России Евгений Иванушкин – прилетел в Иркутск во вторник утром. Его узнавали и приветствовали и в самолете, и местные таксисты. Тут же, в аэропорту Иванушкин заявил, что хочет помочь иркутянам завоевать медали.

Второй этап стартует уже в воскресенье 15 января. Команды вновь разделены на две группы. В первой сыграют восемь коллективов, занявших 1-4-е места на западе и востоке. Команды западной группы будут встречаться только с командами группы восточной в два круга. Первые шесть клубов выйдут в плей-офф.

Во второй группе будут играть «Кузбасс», «Сибсельмаш», «Старт» и «Родина». Они также проведут двухкруговой турнир. Две лучшие команды группы II в серии из двух игр с клубами, занявшими 7-е и 8-е место в группе I определят последние два места в плей-офф.

Четвертьфинальные серии до трех побед пройдут 9, 10, 14, если понадобится, 15 и 19 марта.

СТАТИСТИКА

«Динамо-Москва» – «Волга» (Ульяновск) – 5:9 и 6:6

«Водник» (Архангельск) – «Старт» (Нижний Новгород) – 4:2 и 3:2

«Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Енисей» (Красноярск) – 1:5 и 4:6

«Уральский Трубник» (Первоуральск) – «Кузбасс» (Кемерово) – 4:7 и 3:3

ПЕРВЫЙ ЭТАП

15 января, воскресенье. Группа I. «СКА-Нефтяник» – «Водник». «Байкал-Энергия» – «Волга». «Енисей» – «Динамо-Москва». «Уральский Трубник» – «Динамо-Казань». Группа II. «Кузбасс» – «Родина». «Сибсельмаш» – «Старт».

18 января, среда. Группа I. «СКА-Нефтяник» – «Волга». «Байкал-Энергия» – «Водник». «Енисей» – «Динамо-Казань». «Уральский Трубник» – «Динамо-Москва». Группа II. «Кузбасс» – «Старт». «Сибсельмаш» – «Родина».