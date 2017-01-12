Дмитрий Селюк: К примеру, я предложу игрокам «Челси» сыграть за «Томь»…

Известный футбольный менеджер Дмитрий Селюк намерен помочь «Томи» игроками. Сибирский клуб, как известно, расстается с футболистами, так как испытывает серьезные проблемы с финасированием.

- Вы предлагаете безвозмездную помощь игроками? – вопрос Дмитрию Селюку.

- Конечно.

- В чем тогда ваш интерес? Вы хотите раскрутить этих игроков в РФПЛ для дальнейшее продажи?

- У меня есть, где раскрутить игроков. Моих футболистов берут по всему миру. Могу отдать в один клуб, в другой, а могу – в «Томь». Разницы нет, а «Томи» – большое подспорье. У меня есть игроки, которые, образно говоря, на контракте в «Челси». К примеру, могу предложить им поиграть в «Томи» до конца сезона. У меня хватает футболистов, которые могут принести пользу. А будет это «Томь» или другой клуб – не играет роли.

- И все-таки, зачем вам это?

- На примере «Томи» и моих игроков можно показать вектор развития клубов с ограниченным бюджетом. Это то, что сегодня необходимо роосийскому футболу. Хочу показать, как надо работать. Просто многие чиновники понятия не имеют, что и как надо делать в российском футболе.

- Что за игроков вы можете предложить «Томи»?

- Пока не знаю, игроки на какие позиции им нужны. Скажут – тогда смогу рекомендовать определенных футболистов. И гарантировать, что все будет хорошо. Денег я не выигрываю, ничего не выигрываю. Ставлю свою репутацию.

- То есть все из любви к «Томи».

- Не из любви к «Томи» – из любви к футболу. Когда делаешь что-то подобное, инвестируешь в то, что в дальнейшем принесет прибыль. А я уверен, что футболисты, которые могут приехать в «Томь», помогут команде. Может, даже остаться в РФПЛ. И на них будет спрос на и в российском футболе, и за рубежом.

- Может, вы просто хотите сбыть залежалый товар?

- Я не занимаюсь залежалым товаром. Подобную схему опробовал в Молдавии. В команду, которая шла на последнем месте – это «Заря» (Бельцы) – я дал шесть футболистов. Так они выиграли Кубок страны! Поверье мне, играли достойно. Это все игроки до 20 лет. Так что я свое дело хорошо знаю. Поэтому и Гвардиола на пресс-конференци ях вспоминает меня.

- Вы упомянули о ваших игроках, у которых контракты с «Челси». Кто-то из них действительно готов ехать в Томск?

- Да. Если футболист не готов играть в футбол, я с таким не работаю. Мои ребята – профессионалы. Например, Конате, который пришел в «Урал», не поехал в отпуск, а тренировался месяц индивидуально, улучшал кондиции. Если кто-то не хочет переходить в команду за игровой практикой, пусть работает с другим менеджером. Я же работаю с теми, кто хочет выступать в топ-чемпионатах и топ-клубах, а не теми, кто хочет зарабатывать деньги и гулять по ночам по ресторанам.



