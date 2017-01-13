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Марио Гомес не поет гимн, а Серена не стирает носки. Все о суевериях спортсменов

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Серена Уильямс
Серена УильямсИсточник: Associated Press

Пятница, 13-е – прекрасный повод вспомнить о странных и забавных ритуалах и приметах самого суеверного народа в мире – спортсменов.

Мария Шарапова (теннис)

Перед каждой подачей россиянка, которая в апреле вернется после дисквалификации, поворачивается спиной к корту и шепчет под нос какие-то «волшебные» слова.

Серена Уильямс (теннис)

19‑кратная победительница турниров «Большого шлема» неизменно приносит на корт свои тапочки для душа, по-особенному завязывает шнурки, перед первой подачей стучит мячом пять раз, два раза – перед второй и не меняет носки на турнире, пока не проиграет.

Криштиану Роналду (футбол)

Трехкратный обладатель «Золотого мяча» никогда не бьет по воротам во время разминки, чтобы сэкономить точные удары для самого матча.

Джон Терри (футбол)

Защитник «Челси» и сборной Англии всегда сидит в автобусе на одном и том же месте и слушает одну и ту же музыку. На «Стэмфорд Бридж» перед матчами пользуется одним и тем же писсуаром.

Майкл Джордан (баскетбол)

Выступая в НБА, Летающий Джордан в каждом матче надевал под форму шорты команды Университета Северной Каролины, которые приносили ему удачу.

Марио Гомес (футбол)

Форвард немецкой сборной никогда не поет гимн перед началом матчей. Примета родилась еще во время игры за «молодежку»: в одном из поединков Марио просто забыл спеть и уже в самом начале встречи забил гол.

Сидни Кросби (хоккей)

Лучший хоккеист планеты никогда не звонит в день игры своей маме. Перед матчем он не разрешает никому трогать уже обмотанную клюшку, если же кто-то все-таки к ней прикасается, Малыш Сид обматывает клюшку заново.

Раймон Доменек (футбол)

Бывший тренер сборной Франции помешан на астрологии и даже вывел свою теорию, согласно которой игроки, родившиеся под знаком Скорпиона, не могут принести пользу в его команде. А вот Львы, наоборот, – бесценные кадры.

Джейсон Джамби (бейсбол)

Джамби пять раз участвовал в Матчах всех звезд Главной бейсбольной лиги (MLB). Два секрета успеха он раскрыл годы спустя: признался в употреблении допинга и в том, что во время спадов в игре надевал под форму стринги. Примета действовала безотказно, а партнеры по команде, поначалу смеявшиеся над Джейсоном, потом и сами переняли эту привычку.

Брюс Гардинер (хоккей)

У силового форварда, известного по выступлениям за «Оттаву» и даже засветившегося в сезоне-2002/03 в тольяттинской «Ладе», был необычный ритуал: перед каждой игрой он окунал крюк клюшки в унитаз. Интересно, соперники знали об этой примете Брюса?

Серхио Гойкочеа (футбол)

У аргентинского вратаря была привычка перед серией пенальти справлять малую нужду прямо на поле. Примета появилась на чемпионате мира-1990, когда она сработала сначала в четвертьфинале с Югославией, а потом в полуфинале с Италией. После турнира привычка стала для Серхио обязательным ритуалом.

Гари Смит (хоккей)

Вратари – люди необычные. Очень странно вел себя голкипер Гари Смит, который выступал в НХЛ в 1960–70‑х годах. В перерывах между периодами он каждый раз раздевался догола, а спустя время вновь напяливал всю свою амуницию.

Карлос Билардо (футбол)

У тренера той сборной Аргентины тоже была своя примета – не есть курятину. Причем Билардо распространил запрет на всю команду. Как результат: золото ЧМ-1986 и серебро ЧМ-1990. Хотя, быть может, счастливой приметой все-таки было наличие в команде Марадоны.

Уэйд Боггз (бейсбол)

А вот член Зала бейсбольной славы Уэйд Боггз, наоборот, регулярно перед игрой заказывал курятину, за что получил соответствующее прозвище – Цыпленок. Перед выходом на поле он носком ноги всегда писал на песке слово «Chai» (на иврите – «жизнь»).

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