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Гречка, самовар и валенки: почему «Русская классика» интереснее заокеанской

Дарья Исаева
Дарья Исаева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Фоторепортаж нашего корреспондента Дарьи Исаевой с матча «Динамо» (Балашиха) – «Химик» (Воскресенск).

Чтобы посмотреть хоккей под открытым небом не придется копить полгода. Символичные 100 рублей делают это зрелище доступным для зрителя любой категории.
Чтобы посмотреть хоккей под открытым небом не придется копить полгода. Символичные 100 рублей делают это зрелище доступным для зрителя любой категории.

Вдоволь наевшись бесплатной гречки с хлебом и, запив этот роскошный обед таким же бесплатным чаем, зрители идут на трибуны сытые и довольные.
Вдоволь наевшись бесплатной гречки с хлебом и, запив этот роскошный обед таким же бесплатным чаем, зрители идут на трибуны сытые и довольные.

В то время, как любой хоккеист из команд-участников может почувствовать себя Бэтманом и примерить соответствующую маску.
В то время, как любой хоккеист из команд-участников может почувствовать себя Бэтманом и примерить соответствующую маску.

Масштаб «Русской классики», само собой не такой грандиозный, как в Америке. Зато уютно, и на трибунах исключительно свои, влюбленные в хоккей, люди.
Масштаб «Русской классики», само собой не такой грандиозный, как в Америке. Зато уютно, и на трибунах исключительно свои, влюбленные в хоккей, люди.

Ждут своей очереди шлемы игроков. Первые минуты на льду это средство защиты хоккеистам не пригодится.
Ждут своей очереди шлемы игроков. Первые минуты на льду это средство защиты хоккеистам не пригодится.

Одна из энхаэльных традиций и у нас прижилась. Каждый сезон выпускаются специальные сувенирные шапки к этому матчу.
Одна из энхаэльных традиций и у нас прижилась. Каждый сезон выпускаются специальные сувенирные шапки к этому матчу.

Игра сегодня далеко не самое главное. Важнее атмосфера, хотя приз этого матча заслуживает самой острой борьбы.
Игра сегодня далеко не самое главное. Важнее атмосфера, хотя приз этого матча заслуживает самой острой борьбы.

В отличии от НХЛ, болельщики могут обойтись на «Русской классике» без бинокля. Трибуны расположены совсем близко ко льду.
В отличии от НХЛ, болельщики могут обойтись на «Русской классике» без бинокля. Трибуны расположены совсем близко ко льду.

Ярославские болельщики показывают идеальный пример того, как стоит одеваться на такие матчи.
Ярославские болельщики показывают идеальный пример того, как стоит одеваться на такие матчи.

Даже вашей бабушке могло бы понравиться сегодня в «Парке Легенд».
Даже вашей бабушке могло бы понравиться сегодня в «Парке Легенд».

Еще один повод зайти на «Русскую классику» - полюбоваться на позитивную и нарядную группу поддержки.
Еще один повод зайти на «Русскую классику» - полюбоваться на позитивную и нарядную группу поддержки.

А еще можно не вылезать из-под теплого одеяла и прийти на хоккей прямо в нем.
А еще можно не вылезать из-под теплого одеяла и прийти на хоккей прямо в нем.

Интересно, греет ли динамовского вратаря новый имидж его шлема?
Интересно, греет ли динамовского вратаря новый имидж его шлема?

Если вы все-таки немного замерзнете, то есть шанс составить компанию в танце симпатичной девушке.
Если вы все-таки немного замерзнете, то есть шанс составить компанию в танце симпатичной девушке.

Не говоря уж о том, что трибуна - лучшее время встреч старых друзей.
Не говоря уж о том, что трибуна - лучшее время встреч старых друзей.

Навряд ли болельщики клубов НХЛ способны поддержать свою команду голым торсом в январе. На то наша классика и русская, фанаты на все готовы, лишь бы команда победила.
Навряд ли болельщики клубов НХЛ способны поддержать свою команду голым торсом в январе. На то наша классика и русская, фанаты на все готовы, лишь бы команда победила.

На «Русской классике» вам не увидеть занудных корреспондентов в строгих костюмах. Тут только русские красавицы и в шубах.
На «Русской классике» вам не увидеть занудных корреспондентов в строгих костюмах. Тут только русские красавицы и в шубах.

Весь тренерский штаб одет в валенки. Более уместную обувь сегодня для «Русской классики» сложно придумать.
Весь тренерский штаб одет в валенки. Более уместную обувь сегодня для «Русской классики» сложно придумать.

Главный приз - конечно, самовар. После игры на улице нет ничего лучше горячего чая.
Главный приз - конечно, самовар. После игры на улице нет ничего лучше горячего чая.

Понятно, что балашихинское «Динамо» и воскресенский «Химик» на уровень НХЛ еще не вышли, а общий масштаб нашей классики не такой грандиозный. Зато игрок любимой команды может порадовать не только самоотдачей на льду, но и вниманием к любому болельщику.
Понятно, что балашихинское «Динамо» и воскресенский «Химик» на уровень НХЛ еще не вышли, а общий масштаб нашей классики не такой грандиозный. Зато игрок любимой команды может порадовать не только самоотдачей на льду, но и вниманием к любому болельщику.

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