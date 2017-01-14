Гречка, самовар и валенки: почему «Русская классика» интереснее заокеанской

читайте также

«Химик» обыграл «Динамо» из Балашихи в матче «Русской классики» На открытом катке в «Парке Легенд» в матче «Русской классики ВХЛ» «Химик» из Воскресенска обыграл «Динамо» (Балашиха) со счетом 2:1.

Тихонов и Орлович-Грудков после расторжения контрактов с «Амуром» вернулись в «СКА-Неву» Защитник Михаил Тихонов и нападающий Денис Орлович-Грудков, покинувшие 13 января «Амур», стали игроками «СКА-Невы», сообщается на официальном сайте фарм-клуба СКА в ВХЛ.

Кто круче – танк или Радулов? Чем восхищала «Русская классика» в прошлые годы В канун «Русской классики-2017» «Советский спорт» вспоминает о самых ярких событиях на предыдущих праздниках хоккея на открытом воздухе.

Почти как в НХЛ – Москва тоже решила сыграть в хоккей под открытым небом Чем уникальна «Русская классика»? Тем, что это единственная возможность увидеть в нашей стране большой хоккей под открытым небом.

Русская классика: Ковальчук против Радулова. Нам есть, что вспомнить! «Советский спорт» называет девять фишек, благодаря которым примечательна «Русская классика» – хоккейный матч на открытом катке в Москве.

Мозес и Зубарев переведены в список травмированных игроков Хоккеисты СКА Стив Мозес и Андрей Зубарев не помогут петербургскому клубу в ближайших матчах регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

«Динамо СПб» победило «Химик», одержав третью победу в четырех последних матчах В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Динамо СПб» дома обыграло «Химик» со счетом 2:0.

«СКА-Нева» забросила восемь шайб «Челмету» в первом матче челябинцев под руководством Игоря Знарка «СКА-Нева» одержала победу над «Челметом» со счетом 8:3 в матче регулярного чемпионата ВХЛ, который состоялся в Санкт-Петербурге.

ФХР утвердила логотип «Русской классики»-2017 (фото) Федерация хоккея России утвердила логотип «Русской классики»,которая пройдет 14 января 2017 года.

Гол Юдина в овертайме принес «СКА-Неве» победу над «Звездой» «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга дома нанесла поражение чеховской «Звезде» в матче регулярного чемпионата ВХЛ со счетом 3:2.

Судья – американец? Арбитры отменили буллит в ВХЛ из-за сдвинутых ворот В матче ВХЛ, в котором петербургская «СКА-Нева» принимала казанский «Барс», произошел интересный эпизод, который долго обсуждали после матча

Рафаэль Батыршин: Думаю, после паузы на Евротур уже буду в «Ак Барсе» Защитник «Барса» Рафаэль Батыршин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против «СКА-Невы» (2:3 Б).

Дмитрий Юдин: Не собираюсь свое место в СКА отдавать просто так, так что будем конкурировать с Зубом Защитник «СКА-Невы» Дмитрий Юдин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Барсом» (3:2 Б), а также о конкуренции с Артемом Зубом в СКА.

Петр Воробьев: Юдин уезжает на сборы с основной командой СКА, но он пока физически не готов Главный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев поделился впечатлениями от победы над «Барсом» (3:2 Б).

Айрат Кадейкин: Когда Батыршин вернется в «Ак Барс»? Это не ко мне Главный тренер «Барса» Айрат Кадейкин поделился впечатлениями от поражения в матче против «СКА-Невы» (2:3 Б).

«Сочи» поместил Скачкова в список отказов Форвард «Сочи» Евгений Скачков помещен в список отказов.

«Рядом с Лайне понимаешь: можно пробиться и в НХЛ». Русский вратарь среди финнов Голкипер ТПС Александр Георгиев – о переезде из Воскресенска в Финляндию, МЧМ-16 и лагере экс-вратаря «Ак Барса», который изменил его жизнь.

ФХР запретила ХК «Буран» регистрировать новых игроков ФХР наложила на воронежский клуб ВХЛ «Буран» запрет на регистрацию новых игроков из-за задолженностей по зарплатам перед игроками и тренерами.

Два хоккеиста фарм-клуба СКА перешли в «Амур» Игроки «СКА-Невы» Михаил Тихонов и Денис Орлович-Грудков продолжат карьеру в «Амуре», сообщает официальный сайт петербургского клуба.