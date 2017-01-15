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«Русская классика» - как повод вспомнить о «Химике» из Воскресенска

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Русская классика"
"Русская классика"Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» называет пять причин, по которым мы запомним «Русскую классику», которая в 2017 году прошла в Москве.

1. ПОБЕДА ГОСТЕЙ

Я не знаю, как это получается, но гости стабильно выигрывают «Русскую классику». Так было все пять раз. Вот смотрите: 2012 – ярославский «Локомотив» победил в Красноярске (3:2), 2014 – «Лада» выиграла в Челябинске (5:2), 2015 – «Южный Урал» из Орска отличился в Нижнем Тагиле (4:0), 2016 – воронежский «Буран» в драматичной концовке вырвал победу в Твери (2:1 ОТ).

Соотношение шайб: 14-5. Казалось, что традиция будет прервана на этот раз. Но в третьем периоде «Химик» сначала реализовал большинство «5 на 3» и повел 2:1, а потом выстоял в ситуации «три на шесть», когда «Динамо» в концовке сняло вратаря. Да еще Дмитрий Мухин забросил шайбу в пустые ворота. 3:1 в пользу Воскресенска.

2. ВСПОМНИТЬ О «ХИМИКЕ»

Источник: «Советский спорт»

Вообще «Химик» - это фарм-клуб московского «Спартака», а в Балашихе расположен фарм московского «Динамо». То есть в этом матче вообще можно было разглядеть столичное дерби. Так, среди почетных гостей был известный вратарь Владимир Мышкин, а за ходом игры наблюдал главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин, который потом пошел готовиться к матчу КХЛ против «Лады». Кстати, болельщики могли попасть в «ВТБ Ледовый дворец» по тому же билету «Русской классики», которые продавались по 100-200 рублей.

Но главное – этот матч был поводом вспомнить о «Химике». Легендарный клуб времен СССР, воспитавший Игоря Ларионова, Германа Титова, Андрея Ломакина, Валерия Зелепукина, Валерия Каменского, Романа Оксюту, Дмитрия Квартальнова, Александра Рагулина, Сергея Березина… Можно долго перечислять имена.

Мы вспоминали о Воскресенске, только когда в КХЛ вступал какой-нибудь новый иностранный клуб, и в интернете мелькали комментарии: «Почему не возродить «Крылья Советов» и «Химик» - наши отечественные команды с именем?»

А вот они, болельщики из Воскресенска, приехали в Москву. Вот болеют за свою команду, раздевшись по пояс на морозе. Вот сами игроки «Химика» выступают в ретро-форме образца сезона-1988/89, когда была взята бронза чемпионата СССР вместе с тренером Владимиром Филипповичем Васильевым. Это приятная ностальгия.

3. ДЕНЬ ХАРЛАМОВА

Матч проходил в день рождения великого Валерия Борисовича Харламова. И начался с того, что шайбу в центре площадки символически вбросил Александр Харламов – сын форварда ЦСКА и сборной СССР. На табло показали ролик, посвященный «Легенде №17». А Владимир Мышкин, олимпийский чемпион и заместитель генерального директора комплекса «Парк легенд», поделился интересной мыслью: «Я бы хотел, чтобы «Русская классика» всегда проводилась 14 января, и это стало бы традицией. Тем более в следующем году Валерию Харламову могло бы исполниться 70 лет».

Это будет очень большая дата. Напомним к месту, что «Советский спорт» регулярно проводит акцию «Харламов Трофи», в которой определяет лучшего российского хоккеиста сезона.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ

Источник: «Советский спорт»

В целом организация «Русской классики» получилась хорошей. Необычная картинка на «Матч ТВ», снятая с высоты птичьего полета – красивый современный каток под открытым небом, расположенный рядом с «ВТБ Ледовым дворцом», а рядом по Третьему транспортному кольцупролетают машины. Почти центр Москвы, но такой остров хоккея, где расположено все – от главной арены страны до Музея отечественного хоккея.

Недорогие билеты. Прямая трансляция. ТВ-картинку показывали даже на большом табло на фасаде стадиона. Зрителей кормили гречневой кашей, разнообразные точки питания. Все, кто любят хоккей и пришли в субботу на «Русскую классику», получили удовольствие.

5. ГЕОГРАФИЯ

Обычно «Русская классика» не повторяется. Красноярск, Челябинск, Нижний Тагил, Тверь, теперь вот Москва. Значит, в следующем году будет новая точка на карте.

Какие есть варианты? Казань («Барс»), Воронеж («Буран»), Пенза («Дизель»), Санкт-Петербург («Динамо»), Чехов («Звезда»), Тюмень («Рубин»), Саратов («Кристалл»)…

Выбор колоссальный! Конечно, многое зависит от местных властей и возможностей организовать такой матч, потому что дело это непростое. Но фишка «Русской классики» в том, чтобы с новой стороны открывать города нашей страны. В этом вся прелесть.

Матч

Динамо Бшх - Химик - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы:

Складниченко (Павлюков), 32:27 (0:1). Пилипенко (Шипов), 43:12 (1:1 - бол.). Кляузов (Складниченко, Юдов), 47:06 (1:2 - бол.). Мухин (Смирнов), 59:37 (1:3 - п.в.).

Место и дата

14 января 12:00, Парк Легенд (Открытый каток), Онлайн-трансляция

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