На пороге бедности. Колонка Евгения Дзичковского

Обозреватель «Советского спорта» – о кризисе, наметившемся в российском футболе.

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ НАЧАЛОСЬ?

«Кубань». «Динамо». «Томь». «Анжи». Хронологически они выстроились примерно так. Кто-то был до. Кто-то будет после. Сомнений мало.

Российский футбол беднеет на глазах. Богатые тоже плачут, продавая Халков. Бедные — рыдают.

В «Томи» задолженность перевалила за полгода, а намеченный потолок зарплат составит 300 тысяч рублей. По меркам российского футбола середины нулевых - глубоко смешные деньги.

«Анжи» отъездился на золотой карете, и, как прочили абсолютно все, кроме приближенных к Сулейману Керимову менеджеров, превратился в тыкву. Сам Керимов, надо признать, не выбрасывает клуб совсем уж на помойку. Пока. Но на что будет жить «Анжи», когда бизнесмен перестанет давать из жалости 5 миллионов долларов в год, знать не дано. При том, что новый потолок зарплат в Махачкале — миллион. Не долларов.

ВТБ снизил дотации «Динамо». Правда, шоб всем так жить, как там снизили, - 10,62 миллиарда рублей в год. Почти 17 миллионов евро. На круассаны хватит, хотя по сравнению с былым размахом — копейки. Конечно, от зарплаты Погребняка и прочих виньеток ложной сути вмиг не избавишься, за грехи придется платить. Но зачем ВТБ финансирует клуб, все равно непонятно. Из доброты? А что будет, когда доброта уступит место экономии? Об этом в «Динамо» предпочитают не думать. Кажется, таков вообще стиль жизни клуба в последние годы: не думать.

«Кубань» в поисках выхода из тупика даже вызывает уважение. Уже, кажется, все против южан, а они трепыхаются, что-то там минимизируют и реструктурируют. Хотя четкого плана постановки на нормальные рельсы, кроме как упасть на хвост очередному «кошельку», не имеют.

В «Томи» картина самая драматичная: команду просто перестали кормить. Причем перестал тот же, кто до этого кормил: губернатор. От такого кунштюка «Томь» несколько заколдобилась, и теперь не знает, как жить, когда будут погашены долги перед ушедшими. Если будут. Те, в свою очередь, исполнили закономерный трюк: нет денег — нет футболистов. И потянулись прочь, из-под небес по-птичьи окликая.

Но скажите теперь: это локальное или по всей стране началось?

«ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ТАМ»

Регионы сбрасывают с себя ответственность за профессиональные клубы, как песенная девушка — пиджак наброшенный. И нелогичного в том мало. Удивляет другое: почему раньше бюджеты волокли на себе этот воз? Были сытые времена? Наверное. Но ведь еще и смутные. Теперь эпохи тоже не слишком прозрачные, только денег взять неоткуда. И потому власть применяет отточенную формулировку: «...Вы держитесь там».

А клубы не держатся. Одни выставляют за дверь игроков с зарплатой в 60 тысяч долларов - и все равно остаются должны тренерам в три раза больше. Румынским тренерам, уточню. Другие понабрали дублеров и заглядываются на пробегающих мимо африканцев: те, если покормить, способны функционировать. Третьи мечтают, чтобы сняли запрет на регистрацию новичков. Но не снимут, ибо до сих пор не заплачено «старичкам».

Процессы, ясно, идут не случайные: бедность назревала давно. И не в четырех клубах — во всем российском футболе. Про это написаны террабайты тревожных текстов: сначала напрашивалась профилактика, затем конкретные шаги, потом решительные меры. Систематизации, однако, не наступило. Нищание в итоге ускоряет ход и обретает неконтролируемые формы.

Государство по-прежнему не ушло из футбола, но уже перестает пичкать его деньгами. При этом сохраняются дикие диспропорции — как и во всей остальной, нефутбольной жизни. Одни пробиваются в число самых прибыльных клубов Европы, другие не наскребают дублеров на «двухсторонку».

Ладно бы дело было в проколах отдельных владельцев: свои «Лидсы» и «Портсмуты» периодически случаются в каждой стране. Но в России терпит крах сама модель госфинансировани я клубов. И когда на руководящем посту оказывается хоть сколько-нибудь экономный товарищ, а происходит это, увы, нечасто, он понимает: нельзя платить безымянному человеку в бутсах, от которого мяч отскакивает на километр, зарплату ста двадцати учителей. И это я еще в пенсии не перевожу.

ПОД АСФАЛЬТОМ

Те, кто пока держится и даже неплохо себя чувствует, тоже вряд ли в выигрыше. Ну, какой интерес хорошо упакованному клубу из первой тройки играть с мартовской «Томью» нового разлива? Когда возможности команд отличаются на порядок, возникают перекосы, чемпионат начинает скручиваться и подплывать.

И дело вовсе не в том, что футболист должен быть голодным. Голодным вообще никто не должен быть - футболист, поэт и пенсионер тем более. Но государство более не в состоянии обеспечить все клубы РФПЛ настолько, чтобы поддерживать их в конкурентном состоянии. Обозники стали падать с телеги. Что дальше? Родина продолжит поддерживать едущих? Поможет упавшим? Но на какие шиши?

Ситуация уперлась в логическую неразрешимость, предсказуемую настолько же, насколько ясен был несколько лет назад финал позолоченного «Анжи». Конструкция жизнеспособна только в том случае, если тратить госденьги, не считая. А если считать (как оно и должно быть), требуется по крайней мере видимость распределения на весь балаган. По заслугам. Что тоже не навсегда - рано или поздно госденьги придется считать на любом уровне. Просто очередная отсрочка.

Сейчас же клубы валятся без отсрочки. И не видно поползновений что-то отрегулировать, нормализовать. То самое государство, которое породило причину, лишь наблюдает за следствием. Уравнять участников соревнований (не в бюджетах - в правах!), некому. Как нет и денег, чтобы продолжить перекорм клубов из бюджета.

Впрочем, плюсы тоже есть. Первый — освобождается группа относительно приличных игроков, готовая доказать, что не в лимите главная проблема, а в малом количестве живого товара с российским паспортом. Плюс номер два — отсыл к поговорке про ужасный конец и бесконечный ужас.

Неспособный себя кормить российский футбол - финансовая пирамида. Чем быстрей она схлопнется, тем быстрей появятся здоровые ростки. Чем дольше продержится в нынешнем виде - тем толще будет асфальт, через который росткам потом пробиваться.