Овечкин забил лучший гол в новой эре хоккея. И не понял, как это сделал (видео)

Сегодня в НХЛ отмечали годовщину Гола – так, с большой буквы, называют шайбу Александра Овечкина, заброшенную в дебютном сезоне.

В столетней истории НХЛ было несколько голов, которые стали иконами.

Например, шайба великого защитника Бобби Орра, заброшенная в финале Кубка Стэнли-1970 против «Сент-Луиса». Она получила название Летучий гол.

Получив пас от Дерека Сандерсона, забил гол вратарю Гленну Холлу. Игрок «Блюз» Ноэль Пикар поставил ему подножку. Орр взмыл в воздух и замер в знаменитой позе, будто он парит над площадкой.





В современной истории есть Золотой гол – это шайба, заброшенная Сидни Кросби на Олимпиаде в Ванкувере. Это был овертайм финала против сборной США.

Посмотрите видео, вспомните еще раз тот матч.

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Но это было на уровне сборных. А в НХЛ самым ярким голом в XXI веке считается Гол – та шайба Александра Овечкина, заброшенная 16 января 2006 года.





Вот что пишет официальный сайт НХЛ.

«Последний гол в том матче, который завершился со счетом 6:1, был незабываемым. 16 января 2006 года на «Глендэйл Арене» форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу, которая вошла в историю.

Матч проходил в полдень из-за праздника, посвященного Мартину Лютеру Кингу. 8.06 до конца матча. Тогда «Финикс» тренировал Уэйн Гретцки, забивший 894 гола за карьеру в НХЛ. И он сказал о той шайбе Овечкина: «Весьма круто». Сейчас лига отмечает свое столетие, и этот гол Овечкина будет одним из гвоздей на церемонии лиги. Да, это один из самых ярких моментов в истории НХЛ.

Подхватив шайбу в центральной зоне, Овечкин протащил ее через синюю линию «койотов» по правому флангу, ушел от защитника Пола Мары. Попытался нанести бросок, но потерял контроль над шайбой. Упал на спину и покатился по льду.

Но Овечкин держал клюшку в руках – и умудрился нанести бросок из-за уха, отправив шайбу в ворота ошеломленного Брайана Буше.

«Наш защитник Брендан Уитт отправил шайбу в среднюю зону, - вспоминает Овечкин. – Я на полной скорости пересек синюю линию. Упал на спину, но мне повезло забить прекрасный гол. Даже сейчас не могу объяснить, как я тогда сохранил контроль над шайбой и смог нанести бросок.

Это была удача. Везение? Мастерство? Даже не знаю, что сказать. Называйте, как хотите».

Тогда Александр Великий забил второй гол в матче и 32-й – в сезоне. Закончил он чемпионат с 52 шайбами, выиграл «Колдер Трофи» как лучший новичок года. Теперь у него больше 500 голов в карьере.

Но Овечкин не спешит называть Гол самым лучшим.

«Все мои голы – лучшие голы», - говорит он».