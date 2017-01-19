При чем здесь Шубенков? Почему наши легкоатлеты должны выступать в любом статусе

Дискуссия вокруг решения чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова подать заявку на выступление в международных соревнованиях под нейтральным флагом вызывает удивление хотя бы по причине резко возникающего вопроса – а при чем тут Шубенков?

Точно такие же заявки подали, например, чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина, чемпионка Европы по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова и другие российские легкоатлеты. И совсем скоро таковых будет несколько десятков. Почему вдруг начали взывать к морали одного Шубенкова? Он что, рыжий? Кажется, так когда-то говорили у нас в школе.

Если говорить о сути вопроса, то хочется отметить несколько важных моментов:

- На коммерческих однодневных стартах, куда сейчас пытаются пробиться российские легкоатлеты, они все равно всегда выступали, строго говоря, не за страну, а за себя. Если кто-то обращал внимание, даже не в форме сборной России, а в форме, предоставленной спонсорами. Черные майки, желтые трусы, розовые гетры - чего только не надевают.

- ВФЛА и Минспорта не занимались и не занимаются финансированием выступлений наших спортсменов в коммерческих турнирах. Это прерогатива их личных спонсоров и организаторов таких стартов.

- На зимнем чемпионате Европы и летнем чемпионате мира, если ВФЛА не успеет к тому моменту восстановить свое членство в ИААФ, российские спортсмены будут действительно выступать под белым флагом. Ну и? Не занимаясь тут обсуждением соответствия или несоответствия истине отдельных пунктов докладов комиссий ВАДА под руководством Ричарда Паунда и Ричарда Макларена, просто констатируем: наши отдельные бывшие легкоатлетические боссы слегка, так скажем, напортачили. Отдельные не самые чистые легкоатлеты тоже. Но при чем тут спортсмены, которые к допингу не притрагивались? Если ваш сосед по коммунальной квартире вор, то вам надо за компанию с ним в тюрьму садиться?

- Отдельно про аргумент «верните четыре миллиона». Мое мнение: выплата компенсаций отстраненным от выступления на Олимпиаде легкоатлетам в таких колоссальных масштабах была неэтичной - с учетом реалий жизни в стране. Как не слишком этичны подобные суммы в качестве премиальных и тем, кто в Рио выиграл. Но это вопрос дискуссионный. А вот почему сейчас вдруг возникли разговоры «или ждите, пока разрешат соревноваться под своим флагом, или верните деньги», не понимаю вообще. Спортсмены вовсе не идут против течения. ВФЛА вообще-то поддерживает все действия российских легкоатлетов по прорубанию «окна в мир» и сопровождает их заявки в ИААФ. Не возражает и Минспорт.

Даже если воспринимать спорт как войну, подобно некоторым - и то у выступлений россиян на турнирах в нейтральном статусе есть логика. Во-первых, все равно все будут знать, что это наши, а не марсиане. Во-вторых, если наши не будут соревноваться с сильнейшими иностранцами, то неизбежно окажутся в невыгодном положении, когда ВФЛА наконец-то восстановят в правах. И не смогут воевать в полную силу. Просто потому что забудут, что такое ответственные старты. И кому это надо?