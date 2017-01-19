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Дмитрий Торгованов: Бразильцы попали нашему вратарю в голову и взбодрили его

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Торгованов
Дмитрий ТорговановИсточник: Reuters

В заключительном матче группового турнира сборная России переиграла бразильцев – 28:24. Это победа позволила нашей команде занять третье место в группе. Соперник нашей команды по 1/8 финала определится в матче ИспанияСловения сегодня поздно вечером.

Игра с бразильцами получилась крайне напряженной для нашей команды. Большую часть первой половины российская сборная уступала в счете. При счете 12:12 россияне не могли забить гол бразильцам 9 с половиной минут – настолько самоотверженно бились соперники. Во втором тайме у сборной России получилось выйти вперед, а в последние десять минут добиться преимущества в четыре мяча.

Итоги этого матча и всего группового турнира мы обсудили с главным тренером нашей команды Дмитрием Торговановым.

– Почти весь первый тайм с бразильцами команда проигрывала. Почему?
– Проигрывать можно по-разному. Когда на чемпионате мира уступаешь восемь мячей, как это случилось в матче с командой Норвегии, в игру вернуться очень сложно. Сегодня мы такого не допускали.

– Понятно, что бразильцы просто так не отдали бы эту игру. Но думали ли вы, что они будут сражаться настолько упорно?
– Мы знали это наверняка и к этому готовились. В нападении мы смогли показать то, к чему стремились. Но в защите... В центральном блоке у нас были проблемы, которые мы исправляли по ходу игры. Это мы смогли сделать во втором тайме.

– Чем сильна сборная Бразилии?
– Они играют в очень организованный гандбол. У них крайне агрессивная защита и опасные контратаки. А еще... я хотел бы сказать спасибо бразильскому игроку, который попал в голову Виктору Кирееву. Жаль, что не в первом тайме. Это взбодрило нашего голкипера, и он стал лучшим игроком матча.

– Российская команда перед этим матчем потеряла двух игроков. Насколько без них тяжело?
– Мы потеряли не просто двух игроков. Павел Атьман и Сергей Горбок – наши ведущие ребята, и заменить их невозможно.

– Первую замену вы уже произвели – на чемпионате мира дебютировал Александр Деревень. Как оцените его игру?
– Сашок – молодец. Ему трудно, у него тоже не так давно была травма, но сегодня он сделал все что мог.

Источник: Reuters

«Лучше всего играли с французами в первом тайме»

– Групповой турнир прошел гладко или все же отмечаете шероховатости?
– Неприятное случалось. Например, мы завалили первый тайм с Норвегией: не забили много выходов один на один. Во втором тайме стали играть лучше, но на таких крупных соревнованиях нельзя уступать восемь мячей и пытаться их отыграть.

– В какой игре наша команда смотрелась лучше всего?
– Как ни удивительно, такую игру мы показали против самого сильного соперника – сборной Франции – в первом тайме. Да, мы что-то там не реализовали и не забили, но это гандбол и мы не можем реализовывать 100 процентов попыток, хотя очень хочется.

– Конкретно кого-то похвалите из игроков?
– Нет. И выигрывает, и проигрывает команда целиком, и мы со Львом Геннадьевичем Ворониным себя от команды не отделяем. Если победа – она общая, если поражение – вина лежит одинаковая на всех.

– Не слишком ли агрессивно играли против нашей команды французы? Атьман получил травму, у Житникова на шее яркие следы от ногтей Карабатича.
– Ну а как вы хотели, это чемпионат мира. Здесь любая команда должна драться – в хорошем смысле слова.

– В конце игры с французами вы взяли тайм-аут и были не в пример себе эмоциональны, даже сказали, что «мы похожи на клоунов». Разве так уж зазорно проигрывать космической по уровню сборной Франции?
– Проигрывать можно по-разному. За второй тайм с французами было стыдно. И я сообщил об этом ребятам. Знаете, есть такая мудрость: чтобы стать хорошим тренером, нужно убить в себе игрока. Но я не могу этого сделать – я по-прежнему будто на площадке. Если у кого-то что-то не получается, значит, и моя вина в этом есть. Убить в себе игрока – значит перестать его понимать. А я этого не хочу.

Источник: Reuters

«Хочу, чтобы команда была неуступчивой и злой»

– Дмитрий Николаевич, вы, когда выступали, были злым и неуступчивым игроком. А как оцените нынешнюю сборную, которой теперь руководите?
– Хочу, чтобы моя команда тоже была неуступчивой и злой. Но не всегда у нас это получается. Прежде всего потому что не решены все проблемы в защите. Да, чемпионат мира в разгаре, но мы стараемся исправлять огрехи на ходу.

– Тренер должен быть тираном или демократом?
– Демократическим тираном. Главное – я хочу, чтобы ребята бились друг за друга. Чтобы получить такой результат, мы со Львом Геннадьевичем очень стараемся.

– Старожилы команды помогают вам в этом?
– Да, я очень благодарен опытным игрокам за помощь, поскольку некоторые ребята у нас вообще впервые выступают на таком турнире. Мне кажется, у нас получается создавать правильную атмосферу в команде. Где нужно – быть твердым, где нужна помощь – увидеть это.

– Есть игроки, которых вы бы хотели видеть в сборной, но по каким-то причинам они не приехали?
– Да.

– В частности Константин Игропуло?
– Меня очень часто про него спрашивают. Но мы не можем с ним найти общий язык. Я считаю, он некорректно ведет себя по отношению к главному тренеру сборной, то есть ко мне.

Источник: Reuters

«У французов не бывает проходных матчей«

Насколько гладко все прошло при подготовке к чемпионату мира?
– Совсем гладко ничего не бывает. На декабрьском турнире в Риге двое ребят у нас заболели, еще двое травмировались. Вот Дима Житников – сначала приболел, потом, когда в Москве играли товарищескую встречу с белорусами, у него возникла проблема с плечом. Это одна из причин, почему он не очень уверенно себя чувствует здесь на турнире.

Вы довольны тем, как французы все организовали?
– Такие страны, как Франция и Германия любому дадут фору в организации подобных турниров. Нам не на что жаловаться. Но могу сказать, что если мы в ближайшем будущем получим крупный турнир, то мы сможем организовать его не хуже.

Вас удивляет, что даже на проходные матчи французской команды на групповом этапе, которые уже ничего не решают, приходит по 10 тысяч болельщиков и каждый гол они встречают едва ли не Марсельезой. И это в городе, где население – 300 тысяч.
– У французов нет понятия «проходной матч», если играет их команда – неважно групповой это этап или игры на вылет. И меня это не удивляет: я побывал на шести чемпионатах мира и уже привык к такому.

– Обидно, что не так много болельщиков из России?
– Да их не так много, но они есть. Ну и очень много людей следят за нашими матчами по телевизору. Очень здорово, что игры идут в прямом эфире на доступном канале, мы знаем что нас поддерживают и это очень помогает. Правда, хотелось бы чтоб такую игру как мы провели с Францией никто не увидел – честно говоря, очень неудобно за то поражение перед болельщиками.

– Задача на турнир по его ходу не изменилась?
– Президент Федерации Сергей Шишкарев поставил перед нами высокую задачу – выйти в полуфинал. И пока задачу нам никто не менял. Правда теперь нам будет сложнее ее выполнить: Павел Атьман пропустит оставшуюся часть чемпионата мира,есть проблема у Сергея Горбока. А вы должна понимать, что это наши ведущие игроки.

Группа A
5-й тур

РоссияБразилия– 28:24 (14:15)

Россия: Киреев (41 минута 51 секунда, 14 отбитых бросков из 27) Богданов (18.09, 2 отбитых броска из 13); полевые игроки - Деревень (игровое время 19.40, 5 забитых мячей/6 бросков), Шельменко (32.49, 5/8), Чипурин (43.51, 4/5), Ковалев (45.29, 4/8), Калараш (28.11, 3/3), Сорока (58.48, 3/3),Житников (60.00, 3/4),Шкуринский (12.06, 1/3), Черноиванов (25.37), Валиуллин (22.01), Шишкарев (9.50), Дибиров (1.38).

Бразилия: Сантуш (2/12), Алмейда (6/23); полевые игроки – Поззер (5/6), Толедо (5/10), Ланжаро (5/12), Чиуффа (4/5), Силва (2/4), Мораэш (1/3), Торриани (1/1), Тейшейра (1/1), Гимараеш (0/1), Понсиано (0/1).

В турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе они разбиты на 4 группы. В плей-офф выйдут по 4 сборные из каждой группы. Матчи группового этапа сборная России проведет в Нанте. Игры плей-офф состоятся в Альбервилле, Лилле, Монпелье и Париже. Полуфиналы (26 и 27 января), матч за 3-е место (28 января) и финал (29 января) пройдут в Париже.

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