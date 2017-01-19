Дмитрий Торгованов: Бразильцы попали нашему вратарю в голову и взбодрили его

Дмитрий Торгованов Источник: Reuters

В заключительном матче группового турнира сборная России переиграла бразильцев – 28:24. Это победа позволила нашей команде занять третье место в группе. Соперник нашей команды по 1/8 финала определится в матче Испания – Словения сегодня поздно вечером.

Игра с бразильцами получилась крайне напряженной для нашей команды. Большую часть первой половины российская сборная уступала в счете. При счете 12:12 россияне не могли забить гол бразильцам 9 с половиной минут – настолько самоотверженно бились соперники. Во втором тайме у сборной России получилось выйти вперед, а в последние десять минут добиться преимущества в четыре мяча.

Итоги этого матча и всего группового турнира мы обсудили с главным тренером нашей команды Дмитрием Торговановым.

– Почти весь первый тайм с бразильцами команда проигрывала. Почему?

– Проигрывать можно по-разному. Когда на чемпионате мира уступаешь восемь мячей, как это случилось в матче с командой Норвегии, в игру вернуться очень сложно. Сегодня мы такого не допускали.

– Понятно, что бразильцы просто так не отдали бы эту игру. Но думали ли вы, что они будут сражаться настолько упорно?

– Мы знали это наверняка и к этому готовились. В нападении мы смогли показать то, к чему стремились. Но в защите... В центральном блоке у нас были проблемы, которые мы исправляли по ходу игры. Это мы смогли сделать во втором тайме.

– Чем сильна сборная Бразилии?

– Они играют в очень организованный гандбол. У них крайне агрессивная защита и опасные контратаки. А еще... я хотел бы сказать спасибо бразильскому игроку, который попал в голову Виктору Кирееву. Жаль, что не в первом тайме. Это взбодрило нашего голкипера, и он стал лучшим игроком матча.

– Российская команда перед этим матчем потеряла двух игроков. Насколько без них тяжело?

– Мы потеряли не просто двух игроков. Павел Атьман и Сергей Горбок – наши ведущие ребята, и заменить их невозможно.

– Первую замену вы уже произвели – на чемпионате мира дебютировал Александр Деревень. Как оцените его игру?

– Сашок – молодец. Ему трудно, у него тоже не так давно была травма, но сегодня он сделал все что мог.

«Лучше всего играли с французами в первом тайме»

– Групповой турнир прошел гладко или все же отмечаете шероховатости?

– Неприятное случалось. Например, мы завалили первый тайм с Норвегией: не забили много выходов один на один. Во втором тайме стали играть лучше, но на таких крупных соревнованиях нельзя уступать восемь мячей и пытаться их отыграть.

– В какой игре наша команда смотрелась лучше всего?

– Как ни удивительно, такую игру мы показали против самого сильного соперника – сборной Франции – в первом тайме. Да, мы что-то там не реализовали и не забили, но это гандбол и мы не можем реализовывать 100 процентов попыток, хотя очень хочется.

– Конкретно кого-то похвалите из игроков?

– Нет. И выигрывает, и проигрывает команда целиком, и мы со Львом Геннадьевичем Ворониным себя от команды не отделяем. Если победа – она общая, если поражение – вина лежит одинаковая на всех.

– Не слишком ли агрессивно играли против нашей команды французы? Атьман получил травму, у Житникова на шее яркие следы от ногтей Карабатича.

– Ну а как вы хотели, это чемпионат мира. Здесь любая команда должна драться – в хорошем смысле слова.

– В конце игры с французами вы взяли тайм-аут и были не в пример себе эмоциональны, даже сказали, что «мы похожи на клоунов». Разве так уж зазорно проигрывать космической по уровню сборной Франции?

– Проигрывать можно по-разному. За второй тайм с французами было стыдно. И я сообщил об этом ребятам. Знаете, есть такая мудрость: чтобы стать хорошим тренером, нужно убить в себе игрока. Но я не могу этого сделать – я по-прежнему будто на площадке. Если у кого-то что-то не получается, значит, и моя вина в этом есть. Убить в себе игрока – значит перестать его понимать. А я этого не хочу.

«Хочу, чтобы команда была неуступчивой и злой»

– Дмитрий Николаевич, вы, когда выступали, были злым и неуступчивым игроком. А как оцените нынешнюю сборную, которой теперь руководите?

– Хочу, чтобы моя команда тоже была неуступчивой и злой. Но не всегда у нас это получается. Прежде всего потому что не решены все проблемы в защите. Да, чемпионат мира в разгаре, но мы стараемся исправлять огрехи на ходу.

– Тренер должен быть тираном или демократом?

– Демократическим тираном. Главное – я хочу, чтобы ребята бились друг за друга. Чтобы получить такой результат, мы со Львом Геннадьевичем очень стараемся.

– Старожилы команды помогают вам в этом?

– Да, я очень благодарен опытным игрокам за помощь, поскольку некоторые ребята у нас вообще впервые выступают на таком турнире. Мне кажется, у нас получается создавать правильную атмосферу в команде. Где нужно – быть твердым, где нужна помощь – увидеть это.

– Есть игроки, которых вы бы хотели видеть в сборной, но по каким-то причинам они не приехали?

– Да.

– В частности Константин Игропуло?

– Меня очень часто про него спрашивают. Но мы не можем с ним найти общий язык. Я считаю, он некорректно ведет себя по отношению к главному тренеру сборной, то есть ко мне.

«У французов не бывает проходных матчей«

– Насколько гладко все прошло при подготовке к чемпионату мира?

– Совсем гладко ничего не бывает. На декабрьском турнире в Риге двое ребят у нас заболели, еще двое травмировались. Вот Дима Житников – сначала приболел, потом, когда в Москве играли товарищескую встречу с белорусами, у него возникла проблема с плечом. Это одна из причин, почему он не очень уверенно себя чувствует здесь на турнире.

– Вы довольны тем, как французы все организовали?

– Такие страны, как Франция и Германия любому дадут фору в организации подобных турниров. Нам не на что жаловаться. Но могу сказать, что если мы в ближайшем будущем получим крупный турнир, то мы сможем организовать его не хуже.

– Вас удивляет, что даже на проходные матчи французской команды на групповом этапе, которые уже ничего не решают, приходит по 10 тысяч болельщиков и каждый гол они встречают едва ли не Марсельезой. И это в городе, где население – 300 тысяч.

– У французов нет понятия «проходной матч», если играет их команда – неважно групповой это этап или игры на вылет. И меня это не удивляет: я побывал на шести чемпионатах мира и уже привык к такому.

– Обидно, что не так много болельщиков из России?

– Да их не так много, но они есть. Ну и очень много людей следят за нашими матчами по телевизору. Очень здорово, что игры идут в прямом эфире на доступном канале, мы знаем что нас поддерживают и это очень помогает. Правда, хотелось бы чтоб такую игру как мы провели с Францией никто не увидел – честно говоря, очень неудобно за то поражение перед болельщиками.

– Задача на турнир по его ходу не изменилась?

– Президент Федерации Сергей Шишкарев поставил перед нами высокую задачу – выйти в полуфинал. И пока задачу нам никто не менял. Правда теперь нам будет сложнее ее выполнить: Павел Атьман пропустит оставшуюся часть чемпионата мира,есть проблема у Сергея Горбока. А вы должна понимать, что это наши ведущие игроки.

Группа A

5-й тур

Россия – Бразилия– 28:24 (14:15)

Россия: Киреев (41 минута 51 секунда, 14 отбитых бросков из 27) Богданов (18.09, 2 отбитых броска из 13); полевые игроки - Деревень (игровое время 19.40, 5 забитых мячей/6 бросков), Шельменко (32.49, 5/8), Чипурин (43.51, 4/5), Ковалев (45.29, 4/8), Калараш (28.11, 3/3), Сорока (58.48, 3/3),Житников (60.00, 3/4),Шкуринский (12.06, 1/3), Черноиванов (25.37), Валиуллин (22.01), Шишкарев (9.50), Дибиров (1.38).

Бразилия: Сантуш (2/12), Алмейда (6/23); полевые игроки – Поззер (5/6), Толедо (5/10), Ланжаро (5/12), Чиуффа (4/5), Силва (2/4), Мораэш (1/3), Торриани (1/1), Тейшейра (1/1), Гимараеш (0/1), Понсиано (0/1).

В турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе они разбиты на 4 группы. В плей-офф выйдут по 4 сборные из каждой группы. Матчи группового этапа сборная России проведет в Нанте. Игры плей-офф состоятся в Альбервилле, Лилле, Монпелье и Париже. Полуфиналы (26 и 27 января), матч за 3-е место (28 января) и финал (29 января) пройдут в Париже.