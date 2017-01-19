Дмитрий Торгованов: Бразильцы попали нашему вратарю в голову и взбодрили его
В заключительном матче группового турнира сборная России переиграла бразильцев – 28:24. Это победа позволила нашей команде занять третье место в группе. Соперник нашей команды по 1/8 финала определится в матче Испания – Словения сегодня поздно вечером.
Игра с бразильцами получилась крайне напряженной для нашей команды. Большую часть первой половины российская сборная уступала в счете. При счете 12:12 россияне не могли забить гол бразильцам 9 с половиной минут – настолько самоотверженно бились соперники. Во втором тайме у сборной России получилось выйти вперед, а в последние десять минут добиться преимущества в четыре мяча.
Итоги этого матча и всего группового турнира мы обсудили с главным тренером нашей команды Дмитрием Торговановым.
–
Почти весь первый тайм с бразильцами команда проигрывала.
Почему?
– Проигрывать можно по-разному. Когда на чемпионате мира уступаешь восемь мячей, как это случилось в матче с командой Норвегии, в игру вернуться очень сложно. Сегодня мы такого не допускали.
–
Понятно,
что бразильцы просто так не отдали бы эту игру.
Но думали ли вы,
что они будут сражаться настолько упорно?
– Мы знали это наверняка и к этому готовились. В нападении мы смогли показать то, к чему стремились. Но в защите... В центральном блоке у нас были проблемы, которые мы исправляли по ходу игры. Это мы смогли сделать во втором тайме.
–
Чем сильна сборная Бразилии?
– Они играют в очень организованный гандбол. У них крайне агрессивная защита и опасные контратаки. А еще... я хотел бы сказать спасибо бразильскому игроку, который попал в голову Виктору Кирееву. Жаль, что не в первом тайме. Это взбодрило нашего голкипера, и он стал лучшим игроком матча.
–
Российская
команда
перед
этим
матчем
потеряла
двух игроков.
Насколько
без
них
тяжело?
– Мы потеряли не просто двух игроков. Павел Атьман и Сергей Горбок – наши ведущие ребята, и заменить их невозможно.
–
Первую замену вы уже произвели
– на чемпионате мира дебютировал Александр Деревень.
Как оцените его игру?
– Сашок – молодец. Ему трудно, у него тоже не так давно была травма, но сегодня он сделал все что мог.
«Лучше всего играли с французами в первом тайме»
–
Групповой турнир прошел гладко или все же отмечаете шероховатости?
– Неприятное случалось. Например, мы завалили первый тайм с Норвегией: не забили много выходов один на один. Во втором тайме стали играть лучше, но на таких крупных соревнованиях нельзя уступать восемь мячей и пытаться их отыграть.
–
В какой игре наша команда смотрелась лучше всего?
– Как ни удивительно, такую игру мы показали против самого сильного соперника – сборной Франции – в первом тайме. Да, мы что-то там не реализовали и не забили, но это гандбол и мы не можем реализовывать 100 процентов попыток, хотя очень хочется.
–
Конкретно кого-то похвалите из игроков?
– Нет. И выигрывает, и проигрывает команда целиком, и мы со Львом Геннадьевичем Ворониным себя от команды не отделяем. Если победа – она общая, если поражение – вина лежит одинаковая на всех.
–
Не слишком ли агрессивно играли против нашей команды французы?
Атьман получил травму,
у Житникова на шее яркие следы от ногтей Карабатича.
– Ну а как вы хотели, это чемпионат мира. Здесь любая команда должна драться – в хорошем смысле слова.
–
В конце игры с французами вы взяли тайм-аут и были не в пример себе эмоциональны,
даже сказали,
что
«мы похожи на клоунов».
Разве так уж зазорно проигрывать космической по уровню сборной Франции?
– Проигрывать можно по-разному. За второй тайм с французами было стыдно. И я сообщил об этом ребятам. Знаете, есть такая мудрость: чтобы стать хорошим тренером, нужно убить в себе игрока. Но я не могу этого сделать – я по-прежнему будто на площадке. Если у кого-то что-то не получается, значит, и моя вина в этом есть. Убить в себе игрока – значит перестать его понимать. А я этого не хочу.
«Хочу, чтобы команда была неуступчивой и злой»
–
Дмитрий Николаевич,
вы,
когда выступали,
были злым и неуступчивым игроком.
А как оцените нынешнюю сборную,
которой теперь руководите?
– Хочу, чтобы моя команда тоже была неуступчивой и злой. Но не всегда у нас это получается. Прежде всего потому что не решены все проблемы в защите. Да, чемпионат мира в разгаре, но мы стараемся исправлять огрехи на ходу.
–
Тренер должен быть тираном или демократом?
– Демократическим тираном. Главное – я хочу, чтобы ребята бились друг за друга. Чтобы получить такой результат, мы со Львом Геннадьевичем очень стараемся.
–
Старожилы команды помогают вам в этом?
– Да, я очень благодарен опытным игрокам за помощь, поскольку некоторые ребята у нас вообще впервые выступают на таком турнире. Мне кажется, у нас получается создавать правильную атмосферу в команде. Где нужно – быть твердым, где нужна помощь – увидеть это.
–
Есть игроки,
которых вы бы хотели видеть в сборной,
но по каким-то причинам они не приехали?
– Да.
–
В частности Константин Игропуло?
– Меня очень часто про него спрашивают. Но мы не можем с ним найти общий язык. Я считаю, он некорректно ведет себя по отношению к главному тренеру сборной, то есть ко мне.
«У французов не бывает проходных матчей«
–
Насколько гладко все прошло при подготовке к чемпионату мира?
– Совсем гладко ничего не бывает. На декабрьском турнире в Риге двое ребят у нас заболели, еще двое травмировались. Вот Дима Житников – сначала приболел, потом, когда в Москве играли товарищескую встречу с белорусами, у него возникла проблема с плечом. Это одна из причин, почему он не очень уверенно себя чувствует здесь на турнире.
–
Вы довольны тем,
как французы все организовали?
– Такие страны, как Франция и Германия любому дадут фору в организации подобных турниров. Нам не на что жаловаться. Но могу сказать, что если мы в ближайшем будущем получим крупный турнир, то мы сможем организовать его не хуже.
–
Вас удивляет,
что даже на проходные матчи французской команды на групповом этапе,
которые уже ничего не решают,
приходит по
10 тысяч болельщиков и каждый гол они встречают едва ли не Марсельезой.
И это в городе,
где население
– 300 тысяч.
– У французов нет понятия «проходной матч», если играет их команда – неважно групповой это этап или игры на вылет. И меня это не удивляет: я побывал на шести чемпионатах мира и уже привык к такому.
–
Обидно,
что не так много болельщиков из России?
– Да их не так много, но они есть. Ну и очень много людей следят за нашими матчами по телевизору. Очень здорово, что игры идут в прямом эфире на доступном канале, мы знаем что нас поддерживают и это очень помогает. Правда, хотелось бы чтоб такую игру как мы провели с Францией никто не увидел – честно говоря, очень неудобно за то поражение перед болельщиками.
–
Задача на турнир по его ходу не изменилась?
– Президент Федерации Сергей Шишкарев поставил перед нами высокую задачу – выйти в полуфинал. И пока задачу нам никто не менял. Правда теперь нам будет сложнее ее выполнить: Павел Атьман пропустит оставшуюся часть чемпионата мира,есть проблема у Сергея Горбока. А вы должна понимать, что это наши ведущие игроки.
Группа A
5-й тур
Россия – Бразилия– 28:24 (14:15)
Россия: Киреев (41 минута 51 секунда, 14 отбитых бросков из 27) Богданов (18.09, 2 отбитых броска из 13); полевые игроки - Деревень (игровое время 19.40, 5 забитых мячей/6 бросков), Шельменко (32.49, 5/8), Чипурин (43.51, 4/5), Ковалев (45.29, 4/8), Калараш (28.11, 3/3), Сорока (58.48, 3/3),Житников (60.00, 3/4),Шкуринский (12.06, 1/3), Черноиванов (25.37), Валиуллин (22.01), Шишкарев (9.50), Дибиров (1.38).
Бразилия: Сантуш (2/12), Алмейда (6/23); полевые игроки – Поззер (5/6), Толедо (5/10), Ланжаро (5/12), Чиуффа (4/5), Силва (2/4), Мораэш (1/3), Торриани (1/1), Тейшейра (1/1), Гимараеш (0/1), Понсиано (0/1).
В турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе они разбиты на 4 группы. В плей-офф выйдут по 4 сборные из каждой группы. Матчи группового этапа сборная России проведет в Нанте. Игры плей-офф состоятся в Альбервилле, Лилле, Монпелье и Париже. Полуфиналы (26 и 27 января), матч за 3-е место (28 января) и финал (29 января) пройдут в Париже.