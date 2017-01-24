Еврорейтинг: «Зенит» набрал больше всех очков для России, «Спартак» – третий

«Советский спорт» рассказывает, кто и сколько принес очков в таблицу коэффициентов УЕФА за всю историю.

Рекорды «Спартака»

За все постсоветское время от России в еврокубковых турнирах приняли участие 20 клубов. Фантастическая цифра, учитывая то, что премьер-лига насчитывает только 16. Это свидетельствует, во-первых, о высокой конкуренции (участники еврокубков постоянно ротируются), а во-вторых, о нестабильной, хрупкой, болезненной системе всего клубного футбола: в списке двадцати немало угаснувших команд – «Москва», «Алания» и другие.

Чаще всех на европейскую сцену выходили «Спартак» и ЦСКА – по 20 раз. Опыт семи клубов насчитывает только один старт. И лишь восемь пробовали свои силы в Лиге чемпионов; «Алания» и «Динамо» довольствовались только квалификацией. А рекордсменом по количеству стартов в самом престижном турнире является «Спартак» – 14. Вторым идет ЦСКА – 12. У всех остальных меньше 10 участий.

«Спартак» лидирует и по количеству матчей – 154. Доля побед – 40%. Лучшим по этому показателю является «Зенит» – 51%. Среди клубов, сыгравших не меньше десяти матчей, 50 и более процентов еще только у «Краснодара» и «Кубани». Худшие цифры у «Алании» – 22%. Так ли плоха статистика «Зенита»? Для сравнения, у «Реала» и «Барселоны» – 58% и 57% соответственно. Правда, они стабильно играют в Лиге чемпионов с топ-клубами.





Эффективность «Зенита»

Несмотря на то, что «Спартак» и ЦСКА чаще других стартовали в еврокубках, не они лидируют по количеству набранных очков в таблицу коэффициентов. А «Зенит». За 14 сезонов питерцы сыграли 131 матч, в которых набрали 187 евроочков. У «Зенита» и лучший средний показатель – больше 13 очков за сезон. То есть минимум провалов. Что интересно, вторым идет «Краснодар» – больше 10 очков. Третий – «Рубин» (почти 10).

Стоит напомнить, как начисляются очки. В квалификации: 1 – за победу, 0,5 – за ничью. Начиная с группового раунда: 2 – за победу, 1 – за ничью. Существует и система бонусов: за выход в групповой раунд Лиги чемпионов – 4 очка, за выход в 1/8 финала – 5, а дальше – по одному; в Лиге Европы – по одному очку, начиная с 1/4 финала. Это современная система. Раньше было иначе, и, например, «Спартак» в 90-е таких бонусов не получал.

Таблица коэффициентов, как известно, формируется по результатам последних пяти сезонов. На данный момент Россия занимает седьмое место и борется с Португалией за шестое. Наибольший вклад в текущий рейтинг страны внес опять же «Зенит», принявший участие во всех пяти розыгрышах, – 82 очка. ЦСКА тоже стартовал пять раз, но набрал всего 31,5 очка. Что меньше, чем у «Рубина» – 43. Вклад «Спартака» ничтожен – 8,5 очка.

ЦСКА крайне неудачно провел последнюю пятилетку. Но ему, как и «Спартаку», есть что вспомнить. Армейцам принадлежит рекорд по набранным очкам за один сезон – в розыгрыше-2004/0 5, стартовав во втором отборочном раунде Лиги чемпионов и сыграв в общей сложности 19 матчей, они заработали для рейтинга страны 27 очков. Почти 12 лет прошло, а этот рекорд не побит. Второй результат у «Зенита» – 23 очка в сезоне-2007/08.

На рубеже топ-10

«Зенит» не только внес наибольший вклад в рейтинг России за всю историю выступлений. Он еще и наш самый успешный клуб в настоящее время. На данный момент команда Мирчи Луческу занимает 18-е место в клубном рейтинге УЕФА. Выше таких авторитетных команд, как «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Валенсия», «Лион», «Рома», «Аякс» и другие. Увы, остальные российские команды находятся намного ниже.

Пробиться в топ-10 клубного рейтинга «Зениту» в нынешнем сезоне не удастся. Но есть шанс улучшить свое положение. Впереди – «Шахтер», «Наполи», «Шальке» и «Байер», которые незначительно опережают российский клуб. В случае удачного выступления в плей-офф Лиги Европы «Зенит» поднимется выше. А может быть, даже побьет рекорд для российских клубов в XXI веке – 15-е место – который «Зениту» же и принадлежит.