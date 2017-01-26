Капитан сборной России Алан Джусоев: Шведы кричат, что выиграют этот чемпионат

Фото Сергея Федосеева

В воскресенье стартует главный турнир хоккейного сезона. Чемпионат мира по хоккею с мячом в Сандвикене откроется матчем сборных Швеции и Финляндии.

Наша команда уже несколько дней тренируется на «Йоранссон Арене», где пройдут все встречи. Капитаном сборной будет полузащитник шведского клуба «Сандвикен» Алан Джусоев. Наш корреспондент позвонил Алану перед очередной тренировкой.

– Проблем нет, – улыбается капитан. – Все ребята и тренеры приехали в отличном настроении.

– Шведы не вредничают? Дают удобное время для тренировок?

– Все хорошо, начинаем заниматься в шесть часов вечера по местному времени. Живем в Евле, дорога до ледового дворца занимает полчаса.

– В Сандвикене чувствуется приближение главного турнира мирового бенди?

– Такого, как в Иркутске или Хабаровске, здесь точно нет. В Сандвикене всего 25 тысяч жителей. На весь город – 2–3 баннера.

– Но болельщики сюда приедут со всей Швеции.

– Это точно. Город расположен в центре страны, сюда удобно добираться и из Стокгольма, и с юга, и с севера Швеции. Поддержка у хозяев будет внушительная. В Сандвикене и в соседнем Евле давно забронированы все гостиницы.

– Как настроены шведские игроки?

– Многие прямо заявляют, что выиграют чемпионат. Их понять можно, Россия завоевывала золото четыре года подряд. Поэтому сейчас шведы и не думают о ротации – позвали в команду только лучших, невзирая на возраст.



