Игры сборной России на ЧМ-2017 покажет «Матч ТВ»!
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдет в шведском городе Сандвикен с 29 января по 5 февраля.
Все три игры группового этапа будут показаны на «Матч ТВ» в прямом эфире:
Понедельник, 30 января
Казахстан - Россия. Начало прямой трансляции в 20:55
Вторник, 31 января
Россия – Финляндия. 17:55
Среда, 1 февраля
Россия – Швеция. 20:55.
Добавим, что эти игры можно также будет смотреть в HD формате на телеканале «Матч! HD».
В чемпионате мира группы А 8 лучших сборных разбиты на две подгруппы. В подгруппу А входят команды России, Швеции, Финляндии и Казахстана. В подгруппе Б – США, Германия, Белоруссия и Норвегия. После матчей в подгруппах – стадия плей-офф.
КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА 2017
Воскресенье, 29 января
Швеция – Финляндия. Начало матча в 16:00
Понедельник, 30 января
США – Германия. 15:00
Белоруссия – Норвегия. 18:00
Казахстан - Россия. 21:00
Вторник, 31 января
Германия – Белоруссия. 12:00
Норвегия – США. 15:00
Россия – Финляндия. 18:00
Швеция – Казахстан. 21:00
Среда, 1 февраля
Германия – Норвегия. 12:00
Белоруссия – США. 15:00
Казахстан – Финляндия. 18:00
Россия – Швеция. 21:00
Четверг, 2 февраля. 1/4 финала
Матчи этой стадии будут начинаться в 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. Победитель подгруппы А сыграет с командой, занявшей 4-е место в подгруппе Б. А2 – Б3, А3 - Б2, А4 – Б1.
Суббота, 4 февраля. 1/2 финала
Начало полуфинальных матчей в 18:00 и 21:00. В 18:00 встретятся команды, победившие в матчах 1/4 финала, которые начинались в 15:00 и 18:00. В 21:00 встретятся команды, победившие в матчах 1/4 финала, которые начинались в 12:00 и 21:00.
В этот день также состоятся стыковые матчи за 5-е и 7-е места, в которых встретятся команды, проигравшие в четвертьфиналах.
Воскресенье, 5 февраля
Матч за 3-е место. 15:00
Финал. 18:00*
* - время матчей московское.