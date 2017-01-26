Игры сборной России на ЧМ-2017 покажет «Матч ТВ»!

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдет в шведском городе Сандвикен с 29 января по 5 февраля.

Все три игры группового этапа будут показаны на «Матч ТВ» в прямом эфире:

Понедельник, 30 января

Казахстан - Россия. Начало прямой трансляции в 20:55

Вторник, 31 января

Россия – Финляндия. 17:55

Среда, 1 февраля

Россия – Швеция. 20:55.

Добавим, что эти игры можно также будет смотреть в HD формате на телеканале «Матч! HD».

В чемпионате мира группы А 8 лучших сборных разбиты на две подгруппы. В подгруппу А входят команды России, Швеции, Финляндии и Казахстана. В подгруппе Б – США, Германия, Белоруссия и Норвегия. После матчей в подгруппах – стадия плей-офф.

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА 2017

Воскресенье, 29 января

Швеция – Финляндия. Начало матча в 16:00

Понедельник, 30 января

США – Германия. 15:00

Белоруссия – Норвегия. 18:00

Казахстан - Россия. 21:00

Вторник, 31 января

Германия – Белоруссия. 12:00

Норвегия – США. 15:00

Россия – Финляндия. 18:00

Швеция – Казахстан. 21:00

Среда, 1 февраля

Германия – Норвегия. 12:00

Белоруссия – США. 15:00

Казахстан – Финляндия. 18:00

Россия – Швеция. 21:00

Четверг, 2 февраля. 1/4 финала

Матчи этой стадии будут начинаться в 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. Победитель подгруппы А сыграет с командой, занявшей 4-е место в подгруппе Б. А2 – Б3, А3 - Б2, А4 – Б1.

Суббота, 4 февраля. 1/2 финала

Начало полуфинальных матчей в 18:00 и 21:00. В 18:00 встретятся команды, победившие в матчах 1/4 финала, которые начинались в 15:00 и 18:00. В 21:00 встретятся команды, победившие в матчах 1/4 финала, которые начинались в 12:00 и 21:00.

В этот день также состоятся стыковые матчи за 5-е и 7-е места, в которых встретятся команды, проигравшие в четвертьфиналах.

Воскресенье, 5 февраля

Матч за 3-е место. 15:00

Финал. 18:00*

* - время матчей московское.