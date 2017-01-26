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«Скажите, что было не так!» Репортаж о том, как никто ничего не понял

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Виктория Синицина и Никита КацалаповИсточник: «Советский спорт»

Шестикратные чемпионы России в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев идут вторыми на чемпионате Европы, опережая фаворитов, двукратных чемпионов мира из Франции Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона. А вот две другие российские пары, Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов, были безжалостно отодвинуты судьями от медальных разборок.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПЛОХИЕ ТАНЦОРЫ?

Выступления первых участников танцевального турнира, которые катались так плохо, как будто им что-то мешало, навеяли на философские размышления о судьбе европейского фигурного катания. «Кому это нужно?» - думал я, глядя как очередная пара из очередной страны, где лед видят только в стаканах с виски, выражаясь профессиональным слэнгом, «возит».

Ну что ж, тут можно выстроить целую логическую цепочку. Это нужно Международному союзу конькобежцев (ISU), который расширяет таким образом географию фигурного катания. Это нужно федерации фигурного катания этой самой страны, которая получает от ISU деньги. Наконец, это нужно ни на что не претендующим фигуристам, которые, разъезжая по турнирам, могут посмотреть мир.

Но это не нужно зрителям. Людей не обманешь: если фигуристы катаются плохо, то они это чувствуют. И им скучно. А еще можно сколько угодно популяризировать фигурное катание за счет участия в чемпионате Европы тех, кто по российским меркам не дотянул бы и до первого разряда, но привлечь таким образом нормальные по меркам современного профессионального спорта деньги не получится.  

«ВСЕ СТАРАЛИСЬ ДЕЛАТЬ МАКСИМАЛЬНО РЕБЕРНО»

А еще одна проблема фигурного катания - результаты, которые никому не понятны. Это я, конечно, об оценках второй и третьей российских пар в коротком танце. После проката, в котором под микроскопом было не разглядеть ни малейшей ошибки, Никита Кацалапов вскинул кулаки вверх - а потом счастливо обнял свою партнершу Викторию Синицину. И все только для того, чтобы через минуту узнать - они уступили аж шесть баллов своему лучшему результату нынешнего сезона. Особенно шокировал первый уровень сложности дорожки шагов. Как будто Виктория и Никита проехали эту дорожку обычной перебежкой.

Когда я подошел к одному их тренеров российской пары Олегу Волкову, чтобы получить хоть какое-то объяснение, он стоял с мрачным, как туча, лицом. «Не понимаем. Сейчас разбираемся», - только и развел руками он. Многоопытная Елена Анатольевна Чайковская, еще один тренер пары, держалась бодрее, но это, скорее всего, оттого, что за свою жизнь в танцах на льду насмотрелась всякого.

- Да, у нас вопросы тоже возникли, - признался Кацалапов. - Мы всегда стараемся все сделать технически правильно, каждую скобку, выкрюк. Максимально реберно. По ощущению прокат был намного мощнее, эмоциональнее и чище, чем на чемпионате России. Но даже маленькая шероховатость в ребре, даже маленький «качок» может сказаться на уровне. Я очень прошу специалистов сказать нам, что было не так технически, и над чем нужно работать. Мы это сразу же исправим, как только будет возможность.

- С вас еще сняли балл, за то что не встали в стартовую позу за 30 секунд. Это случайно получилось?
- Наверное, да. В следующий раз с другой стороны будем выходить, чтобы сразу к нужной точке приехать. Это обидно тоже.

- Вы готовились к этому чемпионату в том числе под руководством Елены Чайковской. Она ваш консультант или тренер?
- Тренер, конечно же. Главный тренер. Голова нашей нынешней команды. Помогает абсолютно всем на тренировках. Как говорит наш хореограф Семен Кауфман, приходит, берет огромную кисть и делает огромные мазки, разрисовывая наши программы, наши образы. Ничуть не меньше она занимается и нашим коньком, смотрит за технической стороной.

- Марина Зуева, у которой вы тренировались последние два года в Америке, входит в ваш коллектив?
- Конечно, мы постоянно с ней общаемся. На чемпионат Европы она не приехала, но она по возможности была с нами на Гран-при. А Олег Ефимович Эпштейн был с нами на чемпионате России. Здесь с нами еще и Массимо Скали. У нас большая дружная команда.

- Хореограф Семен Кауфман, о котором вы упомянули, давно с вами работает?
- С первого дня, как только к нам в команду пришла Елена Анатольевна Чайковская. Он артист Большого театра, Елена Анатольевна называет его великим, и он действительно великий. Он очень много изменил в наших программах. Это касается не только рук, но вообще движений, характера. С ним работать огромное удовольствие, и я хочу передать ему огромный привет.

- У вас, как у третьей пары сборной России, стоит здесь задача доказать, что именно вы достойны поехать на чемпионат мира, где у нашей сборной в танцах на льду две вакансии. Это давит, мобилизует или вы об этом не думаете?
- Это мотивирует и ни в коем случае не давит. Ничего необычного нет. Сегодня Елена Анатольевна настраивала нас переть вперед до конца. Натренировали все, что возможно. И я думаю, мы сделали сегодня хороший прокат.

«НЕ ЗНАЕМ МЫ, НЕ ЗНАЕМ»

Через некоторое время еще одна российская танцевальная пара получила оценку заметно ниже лучшей в сезоне - пусть не на шесть, но на четыре балла. Хотя Александра Степанова с Иваном Букиным (это были они) исполнили короткую программу без каких-либо видимых шероховатостей.

«Не знаем мы, не знаем, - не успел я закончить вопрос про оценки, как Степанова начала на него отвечать. - Первый раз такое в этом сезоне - обязательный блюз, дорожки шагов, все второго уровня. Когда катали, все было в порядке. Нигде не почувствовали, чтобы что-то было не так».

И это действительно глобальная проблема, возвращаясь к вышесказанному. Фигуристы выходят со льда и не понимают, почему им поставили такие оценки. Тренеры выходят с учениками и не понимают, почему им поставили такие оценки. И это уже проблема не фигуристов и не тренеров, а вида спорта. Если судейские решения становятся загадкой для самих участников соревнований - с этим надо что-то делать.

«НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ТОЧКИ – ТОЛЬКО ЗАПЯТЫЕ»

Закончились выступления в коротком танце так же неожиданно - но очень приятно. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев опередили двукратных чемпионов мира французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона и на какие-то десятые отстали от итальянцев Анны Каппеллини и Луки Ланотте. Пара номер один сборной России борется за золото чемпионата Европы - год назад в Братиславе, где Боброва и Соловьев были третьими, об этом только мечталось. А после истории с мельдонием мечталось уже просто о том, чтобы Катя и Дима вернулись.

- Это революция или закономерность? - спросил я фигуристов.
- Нельзя пока ставить какие-то точки. Только запятые, - осторожно ответил Соловьев. - Это только первая часть, вторая будет послезавтра, заключительная и самая важная. Итальянцы будут кататься на позитиве, французы постараются сосредоточиться на элементах, а нам надо откататься так, как мы это умеем делать, и как мы это уже не раз делали.

Острава (Чехия)
Чемпионат Европы
Танцы на льду
После короткой программы

1. Каппеллини/Ланотте (Италия) – 76,65
2. Боброва/Соловьев (Россия) – 76,18
3. Пападакис/Сизерон (Франция) – 75,48
...6. Степанова/Букин (Россия) – 68,17
...8. Синицина/Кацалапов (Россия) – 64,67

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